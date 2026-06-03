Κορυδαλλός: Φωτιά σε διαμέρισμα - Ακούγονται εκρήξεις

Πληροφορίες για έναν εγκλωβισμένο σε δώμα στην ταράτσα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Κορυδαλλό, οδός Σάμου.
  • Συναγερμός στην Πυροσβεστική με 15 πυροσβέστες και 4 οχήματα στο σημείο.
  • Ακούγονται εκρήξεις κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
  • Ένας ένοικος έχει εγκλωβιστεί σε δώμα στην ταράτσα του κτιρίου.
  • Η κατάσβεση της φωτιάς είναι σε εξέλιξη.

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, τριώροφου κτιρίου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλλό, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ακούγονται εκρήξεις. 

Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Κορυδαλλό

Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Κορυδαλλό

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας ένοικος έχει εγκλωβιστεί σε δώμα που βρίσκεται στην ταράτσα, οπού μάλλον κατέφυγε για να αποφύγει τις φλόγες.

Περίοικοι τον είδαν να έχει βγει στην ταράτσα και προσπάθησαν να του πετάξουν λίγο νερό. Η κατάσβεση είναι σε εξέλιξη.

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