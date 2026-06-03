Κορυδαλλός: Φωτιά σε διαμέρισμα - Ακούγονται εκρήξεις

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, τριώροφου κτιρίου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλλό, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ακούγονται εκρήξεις.
Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Κορυδαλλό
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας ένοικος έχει εγκλωβιστεί σε δώμα που βρίσκεται στην ταράτσα, οπού μάλλον κατέφυγε για να αποφύγει τις φλόγες.
Περίοικοι τον είδαν να έχει βγει στην ταράτσα και προσπάθησαν να του πετάξουν λίγο νερό. Η κατάσβεση είναι σε εξέλιξη.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.