Πανελλήνιες 2026: Δείτε τις απαντήσεις σε Αρχαία, Βιολογία, Mαθηματικά

Οι λύσεις στα θέματα που «έπεσαν» την Τετάρτη 3/6

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Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Σύντομος Σχολιασμός των Θεμάτων που έπεσαν στα Αρχαία Ελληνικά ΓΕ.Λ.

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Πανελλήνιες 2026 συνεχίζονται με εξετάσεις μαθημάτων προσανατολισμού.
  • Υποψήφιοι ΓΕΛ εξετάστηκαν σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.
  • Τα Αρχαία ανήκουν στην Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, τα Μαθηματικά στην Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Βιολογία στην Ο.Π. Σπουδών Υγείας.
  • Το star.gr σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς παρέχει τις πρώτες απαντήσεις στα θέματα.
  • Διαθέσιμες οι πρώτες απαντήσεις για Αρχαία, Βιολογία και Μαθηματικά.

Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές 2026 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Το star.gr σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς σας παρουσιάζουν τις πρώτες απαντήσεις των θεμάτων που «έπεσαν» στα παραπάνω μαθήματα.

Δείτε εδώ τις πρώτες απαντήσεις για τα Αρχαία

Δείτε εδώ τις πρώτες απαντήσεις για τα θέματα της Βιολογίας

Σύντομος σχολιασμός των θεμάτων της Βιολογίας

Δείτε εδώ τις πρώτες απαντήσεις για τα θέματα στα Μαθηματικά

Σύντομος σχολιασμός των θεμάτων στα Μαθηματικά
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