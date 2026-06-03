Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές 2026 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).
Το star.gr σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς σας παρουσιάζουν τις πρώτες απαντήσεις των θεμάτων που «έπεσαν» στα παραπάνω μαθήματα.
Δείτε εδώ τις πρώτες απαντήσεις για τα Αρχαία
Δείτε εδώ τις πρώτες απαντήσεις για τα θέματα της Βιολογίας
Σύντομος σχολιασμός των θεμάτων της Βιολογίας
Δείτε εδώ τις πρώτες απαντήσεις για τα θέματα στα Μαθηματικά
Σύντομος σχολιασμός των θεμάτων στα ΜαθηματικάΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.