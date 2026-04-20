Νεκρή 51χρονη που έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού

Μια 51χρονη έχασε τη ζωή της σήμερα το πρωί, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού.

Το περιστατικό συνέβη στις 08:30. Στο σημείο επικράτησε πανικός, με περαστικούς να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και βρήκε την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου, που δούλευε εκεί για πάνω από 20 χρόνια. Φέρεται επίσης να ήταν μητέρα 2 παιδιών.

Ερευνάται το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Μάλιστα, πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι συνάδελφός της έχει καταθέσει πως την είδε να ανοίγει το παράθυρο και να πηδάει στο κενό.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί που διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.