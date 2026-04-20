Νεκρή 51χρονη που έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού

Μαρτυρία ότι άνοιξε το παράθυρο κι έπεσε στο κενό

20.04.26 , 11:23 Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση
20.04.26 , 11:11 Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων
20.04.26 , 10:51 Κουρούπη - Δερβιτσιώτης: Έκαναν σίριαλ τη ζωή και τη σχέση τους!
20.04.26 , 10:46 Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου συνεχίζουν στο NOX
20.04.26 , 10:43 PEUGEOT: Νέες ονομασίες για τα plug-in τεχνολογίας Euro 7
20.04.26 , 10:41 Ποιο φρούτο έχει την περισσότερη βιταμίνη C - Δεν είναι το πορτοκάλι!
20.04.26 , 10:39 Δύο τριήμερα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές - Πότε πέφτουν
20.04.26 , 10:38 Νεκρή 51χρονη που έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού
20.04.26 , 10:01 Παράσυρση Λιοσίων: Πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη του 16χρονου
20.04.26 , 10:00 StarLight - Κωνσταντίνος Μενούνος: «Έχουμε κυτταρικό δέσιμο με την ιστορία»
20.04.26 , 09:43 Ανακαλούνται βρεφικά γεύματα της HiPP - Βρέθηκε ποντικοφάρμακο στην Αυστρία
20.04.26 , 09:42 Άση Μπήλιου: Απρόβλεπτη τύχη σε ερωτικά & οικονομικά για 4 ζώδια στις 24/4
20.04.26 , 09:24 SEAJETS: Ξεκίνησαν τα ταχύπλοα και σε ταξιδεύουν καθημερινά
20.04.26 , 09:12 Εκτός Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου - Τι είπε ο Ετεοκλής Παύλου
20.04.26 , 09:05 BMW Group: Νέο ρεζερβουάρ υδρογόνου της BMW iX5 Hydrogen
Εκτός Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου - Τι είπε ο Ετεοκλής Παύλου
Νεκρή 51χρονη που έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού
Άση Μπήλιου: Απρόβλεπτη τύχη σε ερωτικά & οικονομικά για 4 ζώδια στις 24/4
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
Κουρούπη - Δερβιτσιώτης: Έκαναν σίριαλ τη ζωή και τη σχέση τους!
Υπόθεση Μυρτούς: Το κορίτσι στο διπλανό δωμάτιο, ο 66χρονος & τα ερωτήματα
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί που πρέπει. Σύντομα να έχουμε καλά νέα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 20.04.26, 09:30
Πρώτη Δημοσίευση: 20.04.26, 09:30
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή 51χρονη υπάλληλος του υπουργείου Τουρισμού, έπεσε από τον δεύτερο όροφο.
  • Το περιστατικό συνέβη το πρωί στις 08:30, προκαλώντας πανικό.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
  • Ερευνάται το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, με μάρτυρα που την είδε να πηδάει.
  • Η γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών και εργαζόταν στο υπουργείο πάνω από 20 χρόνια.

Μια 51χρονη έχασε τη ζωή της σήμερα το πρωί, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού

Το περιστατικό συνέβη στις 08:30. Στο σημείο επικράτησε πανικός, με περαστικούς να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και βρήκε την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου, που δούλευε εκεί για πάνω από 20 χρόνια. Φέρεται επίσης να ήταν μητέρα 2 παιδιών.

Ερευνάται το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Μάλιστα, πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι συνάδελφός της έχει καταθέσει πως την είδε να ανοίγει το παράθυρο και να πηδάει στο κενό. 

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί που διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

