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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σοφία Κουρτίδου συμμετέχει στην παράσταση 'Του αγοριού απέναντι' στο θέατρο Άλσος, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη συνεργασία με τους Ρέππα και Παπαθανασίου.
  • Υποδύεται την 'Κατίνγκο Πάππας', μια δυναμική και ευαίσθητη γυναίκα, με πολλά κοινά στοιχεία μαζί της.
  • Για εκείνη, το σπίτι της είναι ο Γιάννης Σεβδικαλής, και δεν νιώθουν την ανάγκη να αποδράσουν από την καθημερινότητά τους.
  • Πιστεύει ότι το φλερτ έχει αλλάξει λόγω των social media, αλλά το καλοκαίρι προσφέρει ευκαιρίες για έρωτα και φλερτ.
  • Η συνεργασία με τον θίασο είναι υπέροχη, γεμάτη γέλιο και ευτράπελα, και εύχεται σε όλους ένα όμορφο καλοκαίρι.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος, η Σοφία Κουρτίδου εξέφρασε στην κάμερα του Star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη, την απεριόριστη ευγνωμοσύνη της για τη συνεργασία με τους Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου. 

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Νιώθει ότι έχει έναν υπέροχο ρόλο, πλαισιωμένο από τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, αγαπημένους συναδέλφους και μια υπέροχη ομάδα, γεγονός που την κάνει να πιστεύει ότι θα περάσουν το πιο όμορφο, ζωντανό και δροσερό καλοκαίρι. 

Η Σοφία Κουρτίδου είναι η «Κατίνγκο Πάππας» στην παράσταση Του αγοριού απέναντι

Η Σοφία Κουρτίδου είναι η «Κατίνγκο Πάππας» στην παράσταση Του αγοριού απέναντι

Καθώς πλησιάζει η πρεμιέρα της Παρασκευής, δηλώνει ότι νιώθει ανυπομονησία και θέλει πολύ να έρθει αυτή η μέρα, νιώθοντας έτοιμη και γεμάτη από τις πρόβες και όλα όσα έχουν μοιραστεί. Περιγράφει την παράσταση σαν μια μικρογραφία της ζωής που έχει τα πάντα, όπως πολύ γέλιο, πολύ φως και συγκίνηση, θυμίζοντας τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο που όλοι αγάπησαν.

Αναφερόμενη στον ρόλο της, αποκαλύπτει ότι υποδύεται την «Κατίνγκο Πάππας», μια γυναίκα-οδοστρωτήρα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της, η οποία είναι πολύ δυναμική αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ ευαίσθητη, αποφεύγοντας να κάνει περαιτέρω spoilers. Παραδέχεται ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία μαζί της, έχοντας αγαπήσει αυτό το πλάσμα που είναι ευφάνταστο και χρωματιστό, καθώς ταυτίζεται πάρα πολύ στον πυρήνα της με τον δυναμισμό και την ευαισθησία της. 

Γιάννης Σεβδικαλής: Το τρυφερό μήνυμα για τη γιορτή της Σοφίας Κουρτίδου

«Αλίμονο αν εδώ στην Ελλάδα και στα όμορφα νησιά μας, γιατί για ένα τέτοιο καλοκαίρι βρισκόμαστε εδώ να γιορτάσουμε του αγοριού απέναντι, αλίμονο αν δεν υπήρχε έρωτας», αποκάλυψε με τον Γιώργο Λιβάνη που τραγουδάει στην παράσταση να μπαίνει ως... έρωτας στην κάμερα.

Σχετικά με την καθημερινότητά της, εξηγεί ότι επειδή για εκείνη σπίτι της είναι ο άνθρωπός της, ο Γιάννης Σεβδικαλής, δε νιώθουν την ανάγκη να αποδράσουν. «Επειδή για μένα το σπίτι μου είναι ο άνθρωπός μου, ο Γιάννης... δε χρειάζεται να αποδράσουμε από την καθημερινότητά μας. Είναι τόσο πλούσιο το πρόγραμμά μας κι όλα αυτά που κάνουμε, που είναι πράγματα τα οποία αγαπάμε κι οι δύο, που μας δίνουν τη δυνατότητα και να ταξιδεύουμε και να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να συνδυάζονται και με τη δουλειά. Οπότε όταν θέλουμε, ο χρόνος βρίσκεται. Το θέμα είναι να ζούμε μια ζωή που να μη χρειάζεται να βρούμε χρόνο».

Η Σοφία Κουρτίδου με τον σύζυγό της, Γιάννη Σεβδικαλή

Η Σοφία Κουρτίδου με τον σύζυγό της, Γιάννη Σεβδικαλή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το πρόγραμμά τους είναι πλούσιο με πράγματα που αγαπούν και οι δύο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ταξιδεύουν και να συνδυάζουν τη δουλειά τους, καταλήγοντας στο ότι το θέμα είναι να ζούμε μια ζωή που να μη χρειάζεται να «βρούμε» χρόνο, αλλά να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Παρόλο που αναγνωρίζει ότι αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και υπάρχουν δύσκολες μέρες, τονίζει ότι όταν οι άνθρωποι είναι αγαπημένοι, καμία μέρα δεν είναι πραγματικά δύσκολη.

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Σχετικά με το φλερτ το 2026, μεταφέρει τα παράπονα που ακούει μαζί με τον Γιάννη από τις φίλες και τους φίλους τους κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της. Πιστεύει ότι ο τρόπος που γίνεται το φλερτ έχει αλλάξει λόγω της ταχύτητας της πληροφορίας και των social media, με αποτέλεσμα να χάνεται λίγο η μαγεία. Παρόλα αυτά, θεωρεί το καλοκαίρι μια πολύ καλή ευκαιρία, καθώς οι άνθρωποι είναι πιο ξένοιαστοι, ανέμελοι και έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, και εύχεται σε όλους να ζήσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο έρωτα και φλερτ.

Ανάρτηση της Σοφίας Κουρτίδου για την παράσταση Του αγοριού απέναντι

Τέλος, για το κλίμα στις πρόβες, σημειώνει ότι γεμίζουν μόνο με γέλιο, αφού το κείμενο είναι από μόνο του αστείο και έχουν ζήσει διάφορα ευτράπελα. Χαρακτηρίζει υπέροχη τη συνεργασία με έναν τόσο μεγάλο θίασο, δηλώνοντας ότι καμαρώνουν τους υπόλοιπους συναδέλφους τους στη σκηνή και θεωρεί ευλογία να βρίσκεται με αγαπημένους συνεργάτες. Κλείνει λέγοντας ότι είναι υπέροχο που αποτελούν μια μεγάλη ομάδα, καθώς είναι ωραίο για τον κόσμο να έρχεται σε ένα τόσο όμορφο θέατρο όπως το Θέατρο Άλσος και να απολαμβάνει ένα τέτοιο θέαμα με ηθοποιούς και χορευτές, ενώ εύχεται σε όλους να έχουν ένα υπέροχο καλοκαίρι.

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου

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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ STAR.GR
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