Γιάννης Σεβδικαλής: Το τρυφερό μήνυμα για τη γιορτή της Σοφίας Κουρτίδου

Την ονομαστική της γιορτή έχει σήμερα η Σοφία Κουρτίδου κι από το πρωί της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου δεν έχει σταματήσει να δέχεται ευχές.

Τις ευχές του θέλησε να εκφράσει δημόσια κι ο σύζυγός της, Γιάννης Σεβδικαλής, ο οποίος δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο με την αγαπημένη του, το οποίο συνόδευσε με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα.

«Σοφία μου, κρατώντας το χέρι σου, είναι σαν να νιώθω κι εγώ την αμμουδιά στα πόδια μου. Δεν γνώριζα ότι μπορεί να υπάρξει τέτοια σύνδεση, τέτοια αγάπη, τέτοια πίστη σε έναν άνθρωπο, μέχρι που σε γνώρισα. Δεν είναι τυχαίο που γιορτάζεις σήμερα, μαζί με την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα. Με κάνεις κάθε μέρα να ελπίζω σε έναν ομορφότερο κόσμο.

​Μέσα από τα δικά σου μάτια, ο κόσμος είναι έμπρακτα πιο όμορφος και φωτεινός, γιατί τον ομορφαίνεις με την ύπαρξή σου, τις πράξεις σου και την τέχνη σου. Σήμερα, που είναι η γιορτή σου, δεν θέλω απλά να σου ευχηθώ, θέλω να σου υποσχεθώ πως θα κρατάω πάντα το χέρι σου και τα βήματά μας θα είναι για πάντα μαζί.

​Είναι τιμή μου που κρατάω το χέρι μιας τόσο σπουδαίας γυναίκας, της γυναίκας μου. Το δικό σου χέρι που αγκαλιάζει, φροντίζει και δημιουργεί όπως μόνο εσύ ξέρεις. Χρόνια σου πολλά! Κι επειδή μια ολόκληρη ζωή δεν θα είναι ποτέ αρκετή για να σε χορτάσω… σε όλες τις ζωές, μαζί σου.

Η φωτεινή σου ψυχή θα μου φωτίζει πάντα το δρόμο για να σε βρω, να σε αγαπάω, να σε θαυμάζω και να είσαι αέναα….το αγαπημένο μου οτιδήποτε», έγραψε ο Γιάννης Σεβδικαλής στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Γιάννη Σεβδικαλή