Κουρτίδου: Είχα έναν παρομορφωτικό καθρέφτη. Πάντα με έβλεπα υπέρβαρη

Η εξομολόγηση για τα κιλά και το μήνυμα για όλες τις γυναίκες

06.04.26 , 19:23 Αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν βλέπουν οι αγορές
06.04.26 , 19:12 rnlt© Athens: Ένα διαφορετικό κατάστημα της Renault
06.04.26 , 19:00 Δώρο Πάσχα 2026: Πόσα χρήματα θα πάρεις
06.04.26 , 18:59 Fuel Pass: Άνοιξε με προβλήματα η πλατφόρμα
06.04.26 , 18:45 Παρίσταναν τους λογιστές και «άρπαξαν» πάνω από 1 εκατ. ευρώ
06.04.26 , 18:34 Άγριος καβγάς Λαζαρίδη – Πολάκη στη Βουλή
06.04.26 , 17:59 Άννα Βίσση: Τέλος συνεργασίας με τον κιθαρίστα της μετά από 11 χρόνια
06.04.26 , 17:50 Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Β. Κεκάτου
06.04.26 , 17:39 Τούνη: «Διασύρθηκα για 9 χρόνια και οδηγήθηκα στο τμήμα επειδή μίλησα»
06.04.26 , 16:17 Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη
06.04.26 , 16:04 Καλλιθέα: Διανομέας παρέσυρε και τραυμάτισε ανήλικο
06.04.26 , 16:01 Κιτρινόμαυρη η κορυφή, καλπάζει για τίτλο η ΑΕΚ
06.04.26 , 15:45 Αγρίνιο: Μεγάλη Επιχείρηση Διάσωσης Ορειβάτη Που Τραυματίστηκε
06.04.26 , 15:42 Άση Μπήλιου: Με μία, αλλά «φαρμακερή», αλλαγή ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
«Λύγισε» η Κουτσελίνη για τον αδερφό της: «Τον αντάμειβα για το ψέμα του»
Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αγία Παρασκευή: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Άκη
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου
Fuel Pass: Άνοιξε με προβλήματα η πλατφόρμα
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Σοφία Κουρτίδου στο Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σοφία Κουρτίδου δημοσιοποίησε την προσωπική της εμπειρία με την παχυσαρκία, δηλώνοντας ότι ζυγίζει 100 κιλά.
  • Τόνισε ότι οι διατροφικές διαταραχές και η παχυσαρκία επηρεάζονται από βαθύτερους μηχανισμούς και περιβαλλοντικά ερεθίσματα.
  • Ανέφερε ότι η κοινωνία δημιουργεί ενοχές γύρω από το σώμα, προβάλλοντας λανθασμένες εικόνες και πρότυπα.
  • Επισήμανε τη σημασία της αποδοχής του εαυτού και της υγείας, τόσο σωματικής όσο και ψυχικής.
  • Κάλεσε τον κόσμο να αντιμετωπίζει τις διατροφικές διαταραχές ως σοβαρές νόσους και όχι με κριτική διάθεση.

Με μια θαρραλέα και απόλυτα ειλικρινή ανάρτηση, η Σοφία Κουρτίδου άνοιξε έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την εικόνα σώματος και την παχυσαρκία, δηλώνοντας δημόσια: «Είμαι η Σοφία Κουρτίδου και είμαι 100 κιλά». Λίγο αργότερα, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», θέλησε να δώσει μεγαλύτερη διάσταση στο θέμα, φωτίζοντας πτυχές που συχνά μένουν στο περιθώριο.

Γιάννης Σεβδικαλής: Το τρυφερό μήνυμα για τη γιορτή της Σοφίας Κουρτίδου

Όπως υπογράμμισε, οι διατροφικές διαταραχές και η παχυσαρκία δεν είναι απλές καταστάσεις, αλλά επηρεάζονται από βαθύτερους μηχανισμούς και ερεθίσματα: «Υπάρχει πάντοτε μια τάση είτε προς την παχυσαρκία, είτε ως προς το να αναπτύξει κάποιος μια διατροφική διαταραχή. Τα ερεθίσματα που θα πάρουμε από το περιβάλλον μας είναι αυτά που μπορεί να δώσουν το έναυσμα για να πυροδοτηθεί όλο αυτό. Το θέμα είναι να έχουμε μια ισορροπία. Να έχει ο καθένας το υγιές βάρος, την ιδανική σύσταση σώματος, η οποία όμως δεν είναι πάντοτε αυτή που φαίνεται. Το να βλέπουμε έναν άνθρωπο που απλώς έχει ένα μεγαλύτερο σωματικό βάρος, δε σημαίνει ότι έχουμε δει και τις εξετάσεις του για να είμαστε βέβαιοι ότι είναι σίγουρα χειρότερες από κάποιου άλλου ανθρώπου που έχει λιγότερο σωματικό βάρος».

Σοφία Κουρτίδου: Πήρε εξιτήριο - Ο λόγος που μπήκε στο χειρουργείο

H Σοφία Κουρτίδου στο Buongiorno

Η ίδια μίλησε ανοιχτά και για τη δική της εμπειρία, περιγράφοντας πώς για χρόνια είχε μια αλλοιωμένη εικόνα για το σώμα της: «Εγώ τόσα χρόνια είχα έναν παραμορφωτικό καθρέφτη μέσα από τον οποίο έβλεπα τον εαυτό μου γιατί ένιωθα πάντοτε ότι ήμουν ένα παιδί υπέρβαρο. Δηλαδή έπρεπε να έρθει μια στιγμή που πραγματικά είδα τις παιδικές μου φωτογραφίες για να καταλάβω ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ ένα υπέρβαρο παιδί! Έβλεπα πάντοτε πράγματα τα οποία θέλω να κρύψω, γιατί αυτό είναι το body dysmorphia. Το οποίο δεν το αντιλαμβάνεσαι βέβαια τη στιγμή εκείνη που το ζεις. Και αυτό είναι και το πιο παράξενο απ’ όλα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία «φορτώνει» ενοχές γύρω από το σώμα: «Δηλαδή, θεωρούσα ότι τα χέρια μου είναι πολύ μεγάλα. Έχω λάβει χιλιάδες μηνύματα για το πώς δαιμονοποιούνται τα μπράτσα. Ή η κοιλιά, άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, που η κοιλιά είναι αυτή που μας φέρνει στη ζωή. Είναι η πηγή της ζωής. Και μας κάνουν να αισθανόμαστε ενοχικά γι’ αυτό ότι πρέπει να το κρύψουμε, ενώ το σώμα μας είναι το όχημά μας! Δηλαδή, είναι τελικά τόσο σημαντικοί οι κοιλιακοί; Θα ερωτευτείς έναν άνθρωπο και αν -χτύπα ξύλο- φύγει από τη ζωή θα πεις: ε, ρε τους κοιλιακούς του να έβλεπα μια τελευταία φορά και τίποτα άλλο στον κόσμο!».

H Σοφία Κουρτίδου στο Buongiorno

Κλείνοντας, έστειλε ένα μήνυμα ουσίας, δίνοντας έμφαση στην υγεία – τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική: «Όλα αυτά είναι λίγο μέσα στο μυαλό μας. Το σημαντικό είναι να είμαστε υγιείς! Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να μιλώ υπέρ μιας νόσου όπως είναι η παχυσαρκία. Απλώς ο κόσμος αγνοεί ότι οι διατροφικές διαταραχές είναι νόσοι με τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από κάθε άλλη ψυχική διαταραχή. Αν λοιπόν θέλουμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που νιώθουμε ότι αντιμετωπίζει διατροφική διαταραχή, είτε παχυσαρκία, ας τον αντιμετωπίσουμε ως έναν άνθρωπο που νοσεί κι όχι ως έναν άνθρωπο που έφαγε το φαγάκι του και πρέπει να τον επιπλήξουμε. Αν οι νέες κοπέλες δουν εμένα να κρύβομαι αυτή τη στιγμή θα πάρουν το μήνυμα ότι πρέπει να κρυβόμαστε, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως μπορεί να είναι την κάθε στιγμή μέχρι να μπορέσουμε να τον αλλάξουμε και να είμαστε υγιείς. Όσο σημαντική είναι η σωματική μας υγεία, άλλο τόσο είναι και η ψυχική μας υγεία, που είναι κάτι που δε φαίνεται».

