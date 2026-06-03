Οι μύθοι για τη σχέση που συνεχίζεις να πιστεύεις (και σου κάνουν κακό)

Ώρα να καταρρίψουμε τους μύθους που μας κρατούν πίσω

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Η άποψη που έχουμε για τις σχέσεις θεμελιώνεται κυρίως από το πρότυπο με το οποίο μεγαλώσαμε. Πώς ήταν οι γονείς μας μεταξύ τους; Τι πρέσβευαν ως ιδανική σχέση και πώς φτάσαμε στο σημείο να υποστηρίζουμε τα ίδια, ενώ αυτά μπορεί να μην λειτουργούν για εμάς;

8 φράσεις που συχνά λέγονται ή ακούγονται σε μια δυσλειτουργική σχέση

Είναι πολύ πιθανό να θεωρούσα αυτονόητο το ότι πρέπει να προσπαθείς πολύ για μία σχέση. Ότι είναι ένας καθημερινός συνεχής αγώνας που πρέπει να σου τρώει ενέργεια, αλλιώς δεν αξίζει τον κόπο. Ότι αρκεί να προσπαθείς μόνο εσύ, και ο άλλος θα ακολουθήσει. Όλοι μεγαλώνουμε με πεποιθήσεις, με κάποιες να μας βοηθούν και κάποιες να καταστρέφουν τις προσπάθειές μας για ευτυχία. Οι μύθοι πάνω στους οποίους χτίσαμε τη βεβαιότητα ότι έτσι πρέπει να είναι μία πετυχημένη και σωστή σχέση. Και σήμερα τους καταρρίπτουμε.

Τα υγιή ζευγάρια δεν μαλώνουν ποτέ

relationships

Τα ζευγάρια που φοβούνται τις συγκρούσεις και δεν διεκδικούν αυτό που θέλουν, δεν μαλώνουν για να μην υπάρξουν «συνέπειες». Τα ζευγάρια που πιστεύουν ότι ένας τσακωμός θα σημάνει το τέλος της σχέσης και την απομάκρυνση του/της συντρόφου, δεν μαλώνουν ποτέ. Τα ζευγάρια που έμαθαν να κάνουν πίσω και να μην δίνουν φωνή στα θέλω τους, δεν μαλώνουν ποτέ.

Αντιθέτως, οι άνθρωποι που ξέρουν ότι στο φάσμα των συναισθημάτων τους είναι ο θυμός, η λύπη και ο φόβος, δεν φοβούνται να τα εκδηλώσουν. Το θέμα είναι ο τρόπος. Οποιαδήποτε μορφή βίας (λεκτική, σωματική, ψυχολογική κλπ.) δεν είναι ένας καυγάς, είναι επίθεση. Αντιθέτως, ένα ζευγάρι που επικοινωνεί με νηφαλιότητα το πρόβλημα, ή επανέρχεται αμέσως μετά την ένταση για να βρει μία λύση, δείχνει ότι δεν καταχωνιάζει τα προβλήματα κάτω από το χαλί.

Το σωστό άτομο θα σε αλλάξει

relationships

Δεν υπάρχει σωστό άτομο, υπάρχει σωστή στιγμή για εσένα, όταν θες πραγματικά να εξελιχθείς και να δουλέψεις τον εαυτό σου και τις σχέσεις σου. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί με το οποίο σε αγγίζει κάποιος και εσύ δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις για τίποτα. Υπάρχουν όμως δύο ενήλικες που ξέρουν τι θέλουν και είναι διατεθειμένοι να δώσουν και να πάρουν.

Διαβάστε το άρθρο για τους μύθους γύρω από τις σχέσεις, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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