Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί περιοχή με χαμηλή βλάστηση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 3/6 στον Ασπρόπυργο.
  • Σημάνθηκε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Η φωτιά έχει επηρεάσει χαμηλή βλάστηση.
  • Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες και 32 οχήματα.
  • Συμμετέχουν 6 ομάδες πεζοπόρων και 5 ελικόπτερα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 3/6 στον Ασπρόπυργο και γρήγορα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί χαμηλή βλάστηση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερο.

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