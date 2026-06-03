Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 3/6 στον Ασπρόπυργο και γρήγορα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026
Στις φλόγες έχει τυλιχθεί χαμηλή βλάστηση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερο.
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