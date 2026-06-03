Αιμίλιος Χειλάκης: «Τρόμαξα από τον έρωτά μου για την Αθηνά. Συγκλονίστηκα»

Το ζευγάρι μίλησε για τη γνωριμία του και την 20ετή κοινή ζωή του

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Πρώτη Δημοσίευση: 03.06.26, 15:54
Αθηνά Μαξίμου: Πρόσφατες δηλώσεις της για τον Αιμίλιο Χειλάκη στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Μαξίμου και ο Αιμίλιος Χειλάκης μοιράστηκαν την ιστορία της γνωριμίας τους σε συνέντευξη.
  • Γνωρίστηκαν το 2004 στο θέατρο Λαμπέτη κατά την παράσταση Ψευτοϋπηρέτρια.
  • Ο Χειλάκης ένιωσε αμέσως έλξη για την Μαξίμου, αλλά αρχικά φοβήθηκε τον έρωτά του.
  • Η σχέση τους εξελίχθηκε σε ρομαντική το 2005, μετά από συνεργασία σε παράσταση στην Πάτρα.
  • Είναι μαζί για 20 χρόνια, μιλώντας για την καθημερινότητά τους και την κοινή τους πορεία.

Από την πρώτη γνωριμία τους πριν από περίπου 20 χρόνια μέχρι την κοινή τους ζωή και την καθημερινότητά τους σήμερα, η Αθηνά Μαξίμου και ο Αιμίλιος Χειλάκης αποδεικνύουν ότι η αγάπη μπορεί να αντέξει στον χρόνο ακόμα και στον απαιτητικό χώρο του θεάματος. 

Χειλάκης – Μαξίμου: Το love story του ζευγαριού που μετρά 19 χρόνια γάμου

Το λαμπερό ζευγάρι παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!, μιλώντας για τον τρόπο που γνωρίστηκε, τον έρωτα και τον γάμο. 

Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου/ περιοδικό ΟΚ!

Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου/ περιοδικό ΟΚ!

Χειλάκης – Μαξίμου: H γνωριμία τους και ο έρωτας

«Γνωριστήκαμε στο χειμερινό Λαμπέτη. Τον Απρίλιο του 2004. Είδα την παράσταση Ψευτοϋπηρέτρια του Μαριβώ, όπου έπαι ζε η Αθηνά. Σαν να σταμάτησε ο κόσμος για μένα όταν βγήκε η Αθηνά. Ήρθα να δω μια παράσταση και τελικά έβλεπα μόνο την Αθηνά», είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Θυμάμαι πως είχαμε γνωριστεί πολύ νωρίτερα, μας είχε συστήσει ο Νίκος Καραθάνος στο Γκαζάκι τότε, αλλά δεν ξαναμιλήσαμε. Κάπου το 1996, τον είδα στην ταινία Απόντες του Νίκου Γραμματικού, που είχε κερδίσει 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και είπα “ααα, ποιο είναι αυτό το όμορφο πλάσμα;!”. Όταν έπαιζα εδώ, στο Λαμπέτη, θυμάμαι να είμαι στη σκηνή και ξαφνικά ακούω ένα γέλιο και λέω “αυτό το γέλιο το ξέρω”, χωρίς να το ξέρω. Μπαίνοντας στην κουίντα για να περιμένω την επόμενη σκηνή μου, ξανακούω το γέλιο, και τότε κατάλαβα πως “αυτό το γέλιο είναι ο Αιμίλιος Χειλάκης”. Με έπιασε χαρά και ενθουσιασμός», περιέγραψε η Αθηνά Μαξίμου.

Νομίζω πως εκείνο το βράδυ ερωτευτήκαμε. Για κάποιους λόγους δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί

«Μα δεν ξεκίνησε ως έρωτας. Αυτός ο ενθουσιασμός μετεξελίχθηκε σε κάτι άλλο», συμπλήρωσε η σύζυγος του ηθοποιού.

Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου/ περιοδικό ΟΚ!

Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου/ περιοδικό ΟΚ!

«Τρόμαξα από τον έρωτά μου για την Αθηνά. Συγκλονίστηκα. Δεν το πίστευα πως στα 34 μου θα μου συμβεί κάτι τόσο μεγάλο. Πίστευα πως οι θηριώδεις έρωτες συμβαίνουν στην εφηβεία, κάπου στα 20, γιατί εκεί είναι η στιγμή που το θυμικό και οι αδρεναλίνες συναντιούνται. Αυτός ο συγκλονισμός εμένα με φόβισε, τραβήχτηκα πίσω, αλλά μετά από τέσσερις μήνες… δουλεύαμε στην ίδια παράσταση, το Αν μια νύχτα του χειμώνα του Βασίλη Παπαβασιλείου στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας», εξομολογήθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης. 

«Χειμερινή σεζόν 2004 στο θέατρο Απόλλων στην Πάτρα. Αιμίλιος: Εκεί, για δύο μήνες, ξεκινήσαμε να θέτουμε τον έρωτά μας σε μια πιο κανονική βάση και από τότε, τον Ιανουάριο του 2005, είμαστε συνεχώς μαζί», πρόσθεσε η Αθηνά Μαξίμου.

Χειλάκης – Μαξίμου: Ο γάμος τους, το 2006

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Διονυσίου στο Island, την 1η Οκτωβρίου του 2006. 

«Θέλαμε να μείνει για εμάς και τους πολύ δικούς μας. Ο γάμος μας ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός χαράς που απλά δήλωνε πόσο πολύ θέλαμε να είμαστε μαζί», εξήγησε η ηθοποιός. 

 

 

«Ο έρωτας είναι κάτι το οποίο παραμένει μεγάλο, τόσο μεγάλο όσο το αντιλαμβάνεσαι στην κάθε ηλικία που είσαι. Αυτή τη στιγμή, η σιγουριά που έχουμε, η χαρά τού να είμαστε μαζί, τα πράγματα που έχουμε φτιάξει, το παρελθόν μας, όλα μας δίνουν τόση περηφάνια. Και όταν κοιτάω την Αθηνά και ό,τι έχω ζήσει τόσα χρόνια μαζί της, μου δίνει τη χαρά να ξέρω ότι έχω κάνει μια επιλογή ζωής σωστή, που δε με πρόδωσε, ακόμα και όταν λες –για πλάκα– «θέλω να σηκωθώ να φύγω» ή «γιατί μου το κάνει αυτό;», ξέρεις όλα αυτά της καθημερινότητας ξεχνιούνται αμέσως. Όση χαρά μού έδωσε όταν την είδα πρώτη φορά στη ζωή μου, άλλη τόση χαρά μού δίνει κάθε πρωί που ξυπνάω», είπε από την πλευρά του ο Αιμίλιος Χειλάκης. 

Το ζευγάρι έχει μιλήσει για το ότι δεν απέκτησε παιδιά. Σε ερώτηση για το αν σκέφτηκαν να υιοθετήσουν, ο Αιμίλιος Χειλάκης απάντησε πως «το θέμα αυτό έχει κλείσει πριν από 10 χρόνια». Η Αθήνα Μαξίμου εξήγησε πως φυσικά και μπήκαν στη διαδικασία. «Το να έχεις ένα παιδί, δε σημαίνει πως πρέπει να είναι δικό σου, να το έχεις γεννήσει εσύ. Ήταν τόσο τραυματική και αυτή η εμπειρία, μετά από τις δικές μας προσωπικές προσπάθειες. Κράτησε περίπου ενάμιση χρόνο αυτό, και μια μέρα κοιταχτήκαμε με τον Αιμίλιο και είπαμε "όχι, δεν πειράζει. Τα παιδιά μας θα είναι τα νέα παιδιά που θα συνεργαζόμαστε. Θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε". Όλου του κόσμου τα παιδιά είναι παιδιά όλων μας», εξομολογήθηκε η ηθοποιός. 

Ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε και στον θάνατο της μητέρας του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. «Εγώ ακόμα δεν έχω μπει στη φάση της απώλειας, είμαι στη φάση της απουσίας. Δεν έχω αποδεχθεί ότι έχει πεθάνει. Στην κηδεία με βαθιά γνώση, πήρα το φτυάρι και σκέπασα με χώμα τα πόδια της για να μην κρυώνει. Έτσι μου βγήκε», εξομολογήθηκε ο ίδιος. 

Παρουσίαση κόμματος Τσίπρα: Οι σπόντες Τουμασάτου - Χειλάκη για Καρυστιανού

Τέλος, αναφέρθηκε και στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα«Είμαστε δύο άνθρωποι που εκτιμούμε ο ένας τη δουλειά του άλλου. Είναι γνωσ΄τό εδώ και πολλά χρόνια ότι είμαι υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα και του τρόπου αντίληψής του για την πολιτική. Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Είμαι ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος έχει γνώμη. Δεν είμαι πολιτικός και δε θα πολιτευτώ με το κόμμα, όπως νομίζουν πολλοί», είπε. 

«Δεν είναι απαραίτητο ούτε αιτούμενο να συμφωνούμε σε όλα, ούτε να ψηφίζουμε τα ίδια», συμπλήρωσε η Αθηνά Μαξίμου. 

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