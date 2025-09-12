Χειλάκης – Μαξίμου: Το love story του ζευγαριού που μετρά 19 χρόνια γάμου

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου είναι ένα από το πιο αγαπημένα και πιο αγαπητά ζευγάρια που γνωρίζουμε μέσα από το θέατρο και την τηλεόραση. Η σχέση τους μετρά πολλά χρόνια και έχει διατηρηθεί ζωντανή, γεμάτη από αγάπη και θαυμασμό ο ένας για τον άλλον.

«Η Αθηνά είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω. Το ωραιότερο σχόλιο που δέχτηκα το καλοκαίρι για την παράσταση “Μόνος με τον Άμλετ” ήταν όταν ήρθε η Αθηνά και μου είπε “είμαι περήφανη”. Διαλύθηκα. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτε άλλο. Δεν πάνε να μου λένε ότι ήμουν καλός, φοβερός, μα τι έκανες που παίζεις μόνος σου 8 ρόλους από τον Σαίξπηρ…», παραδέχτηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με την Αθηνά Μαξίμου, στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

Αθηνά Μαξίμου- Αιμίλιος Χειλάκης στην πρεμιέρα "Μόνος με τον Άμλετ", τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Χειλάκης – Μαξίμου: Το love story του ζευγαριού

Γνωρίστηκαν το 2004. Εκείνη τον είδε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη στους «Απόντες» και κάτι σκίρτησε μέσα της. Μετά από χρόνια τον συνάντησε ξανά σε μια παράσταση και γοητεύτηκε από το γέλιο που άκουγε από την πλατεία. Το ίδιο βράδυ έστελναν μηνύματα. Έκαναν σχέση έναν χρόνο μετά τη γνωριμία τους.

Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου, το 2008/ NDP

Η Αθηνά λέει πως η γνωριμία τους πέρασε δια πυρός και σιδήρου, αλλά η σχέση τους παραμένει ενεργή παρά το ότι οι άνθρωποι αλλάζουν.

Παντρεύτηκαν την 1η Οκτωβρίου του 2006 και σε λίγες μέρες θα γιορτάσουν την 19η επέτειο του γάμου τους.

Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου, τον Δεκέμβριο του 2007/ NDP

«Συνοδοιπόροι στο ταξίδι της ζωής! Σύντροφοι στις αγωνίες! Συγκάτοικοι στην αγάπη μας! Συνέταιροι στην μεγαλύτερη επένδυση της ζωής: στον Άλλον! Να μας χαιρόμαστε θησαυρέ της ζωή μου! Αιμίλιέ μου!!!», είχε γράψει σε ανάρτησή της η ηθοποιός το 2022, δημοσιεύοντας σπάνιες φωτογραφίες από τον γάμο τους.

«Κάποια στιγμή το 2014 κοιταχτήκαμε και είπαμε ότι δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Είμαστε πιο σοφοί, πιο έμπειροι και είπαμε ότι ναι. Μας ενδιαφέρει να είμαστε ακόμα με αυτό το νέο άνθρωπο που είμαστε σήμερα», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του ο Αιμίλιος Χειλάκης στον ΣΚΑΪ, το 2023.

Αθηνά Μαξίμου- Αιμίλιος Χειλάκης, το 2014/ NDP

Η κοινή τους πορεία στη ζωή τους οδήγησε μαζί και στη σκηνή, με πολλές επιτυχίες αλλά και κάποιες κομβικές αποτυχίες.

Αθηνά Μαξίμου- Αιμίλιος Χειλάκης στη Μήδεια, το 2022/ NDP

Η Αθηνά Μαξίμου φοβόταν το ρίσκο ο Αιμίλιος Χειλάκης να ασχοληθεί με το κομμάτι των θεατρικών παραγωγών, όμως τελικά τον στήριξε και τον στηρίζει ακόμα. Εκείνος θυμάται μια οικονομική αποτυχία που του έμαθε πολλά. «Ο Ταρτούφος ήταν η παραγωγή που μας κατέστρεψε οικονομικά. Δουλεύαμε δύο δουλειές μετά για να ξεχρεώσουμε», είχε πει.

Χειλάκης - Μαξίμου: Oι δυσκολίες στην απόκτηση παιδιού και η δυνατή οικογένεια που έχουν δημιουργήσει

Το ζευγάρι έχει μιλήσει ανοιχτά για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει και τις δυσκολίες που συνάντησαν στην πορεία της. Ο Αιμίλιος Χιλάκης μίλησε μέχρι και για τη σκοτεινή πλευρά της προσπάθειας απόκτησης παιδιού.

«Είμαστε οικογένεια, εγώ η σύζυγός μου και το σκυλάκι μας. Δεν κάναμε παιδιά, δεν μπορέσαμε, μετά τελείωσε. Αλλά είμαστε οικογένεια! Δεν μπορεί κανείς να μου αφαιρέσει το δικαίωμα, εγώ, με τον ή την σύντροφό μου και το σκυλί μου, να θεωρούμε πως είμαστε οικογένεια. Γιατί είμαστε τρεις που νοιάζονται ο ένας τον άλλο. Αυτός που λέει ότι δεν είναι οικογένεια, δεν αντέχει ούτε τα έντερά του. Βλέπουν εμένα και την Αθηνά που προσπαθούμε να περάσουμε όσο πιο καλά μπορούμε μεταξύ μας και τους άλλους και αυτοί δεν είναι.

Αιμίλιος Χειλάκης-Αθηνά Μαξίμου στην επίσημη πρεμιέρα "Μη σου τύχει", τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Είναι χοντρό αυτό που λέω, αλλά εμείς είμαστε καλά που η οικογένειά μας είναι αυτής της δυαδικότητας. Οι άλλοι δεν είναι καλά και προβάλλουν σε εμάς το “είστε σίγουρα καλά;”. Εμείς έχουμε παιδιά. Έχουμε τα νέα παιδιά που παίζουμε μαζί στο θέατρο», είχε παραδεχτεί ο ηθοποιός στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, το 2024.

Φέτος, το ζευγάρι ανεβαίνει μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών, στην παράσταση Cancel, που αφορά στην κουλτούρα της ακύρωσης της σύγχρονης εποχής.