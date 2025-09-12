Χειλάκης – Μαξίμου: Το love story του ζευγαριού που μετρά 19 χρόνια γάμου

«Διαλύθηκα όταν ήρθε η Αθηνά και μου είπε...»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.09.25 , 11:59 Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
12.09.25 , 11:42 Ψινάκης για Ρουβά: «Δεν έχει κάνει καμία επιτυχία από τότε – Δε μιλάμε πια»
12.09.25 , 11:33 VW Amarok: Εκπτώσεις μέχρι 3000 ευρώ
12.09.25 , 11:30 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τρυφερή στιγμή με τα παιδιά της πριν το σχολείο
12.09.25 , 11:27 24ωρο Μετρό, Τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
12.09.25 , 11:25 Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Αλλάζουν όλα από 1η Οκτωβρίου
12.09.25 , 11:20 Παναγιώτης Στάθης: Η ηλικία, οι γάμοι και ο θάνατος του αδελφού του
12.09.25 , 10:40 Τροχαίο Πάτρα: Επί ένα χιλιόμετρο η 73χρονη οδηγούσε ανάποδα
12.09.25 , 10:32 Ρέμος - Μπόσνιακ: Επιστροφή στο σχολείο για την κούκλα κόρη τους
12.09.25 , 10:32 Δύσκολες ώρες για τον Μάρκο Σεφερλή - Το συγκινητικό «αντίο» του ηθοποιού
12.09.25 , 10:22 Χειλάκης – Μαξίμου: Το love story του ζευγαριού που μετρά 19 χρόνια γάμου
12.09.25 , 10:20 Quiz: Μπορείς να μαντέψεις τις ηλικίες των επωνύμων;
12.09.25 , 10:05 Επίδομα 150 ευρώ για σχολικά είδη: Ποιοι το δικαιούνται
12.09.25 , 09:59 Νίκος Μουτσινάς: Βγήκε στον «αέρα» της Κατερίνας Καραβάτου - Τι είπαν;
12.09.25 , 09:58 «Αγριεύει» ο καιρός: Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Παναγιώτης Στάθης: Η ηλικία, οι γάμοι και ο θάνατος του αδελφού του
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Αλλάζουν όλα από 1η Οκτωβρίου
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
«Αγριεύει» ο καιρός: Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο
Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε τον λόγο που μετακόμισε... ξανά!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Χειλάκης - Μαξίμου: Το love story τους σε ένα αφιερωματικό βίντεο από την εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου είναι ένα από το πιο αγαπημένα και πιο αγαπητά ζευγάρια που γνωρίζουμε μέσα από το θέατρο και την τηλεόραση. Η σχέση τους μετρά πολλά χρόνια και έχει διατηρηθεί ζωντανή, γεμάτη από αγάπη και θαυμασμό ο ένας για τον άλλον. 

Full in love Χειλάκης - Μαξίμου: Τα «καυτά» φιλιά του ζευγαριού

«Η Αθηνά είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω. Το ωραιότερο σχόλιο που δέχτηκα το καλοκαίρι για την παράσταση “Μόνος με τον Άμλετ” ήταν όταν ήρθε η Αθηνά και μου είπε “είμαι περήφανη”. Διαλύθηκα. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτε άλλο.  Δεν πάνε να μου λένε ότι ήμουν καλός, φοβερός, μα τι έκανες που παίζεις μόνος σου 8 ρόλους από τον Σαίξπηρ…», παραδέχτηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με την Αθηνά Μαξίμου, στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ. 

Αθηνά Μαξίμου- Αιμίλιος Χειλάκης στην πρεμιέρα "Μόνος με τον Άμλετ", τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Αθηνά Μαξίμου- Αιμίλιος Χειλάκης στην πρεμιέρα "Μόνος με τον Άμλετ", τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Χειλάκης – Μαξίμου: Το love story του ζευγαριού

Γνωρίστηκαν το 2004.  Εκείνη τον είδε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη στους «Απόντες» και κάτι σκίρτησε μέσα της. Μετά από χρόνια τον συνάντησε ξανά σε μια παράσταση και γοητεύτηκε από το γέλιο που άκουγε από την πλατεία. Το ίδιο βράδυ έστελναν μηνύματα. Έκαναν σχέση έναν χρόνο μετά τη γνωριμία τους. 

Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου, το 2008/ NDP

Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου, το 2008/ NDP

Αθηνά Μαξίμου: «Είδα τον Αιμίλιο στο σινεμά και είπα... τι ωραίο αγόρι»

Η Αθηνά λέει πως η γνωριμία τους πέρασε δια πυρός και σιδήρου, αλλά η σχέση τους παραμένει ενεργή παρά το ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. 

Παντρεύτηκαν την 1η Οκτωβρίου του 2006 και σε λίγες μέρες θα γιορτάσουν την 19η επέτειο του γάμου τους.

Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου, τον Δεκέμβριο του 2007/ NDP

Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου, τον Δεκέμβριο του 2007/ NDP

«Συνοδοιπόροι στο ταξίδι της ζωής! Σύντροφοι στις αγωνίες! Συγκάτοικοι στην αγάπη μας! Συνέταιροι στην μεγαλύτερη επένδυση της ζωής: στον Άλλον! Να μας χαιρόμαστε θησαυρέ της ζωή μου! Αιμίλιέ μου!!!», είχε γράψει σε ανάρτησή της η ηθοποιός το 2022, δημοσιεύοντας σπάνιες φωτογραφίες από τον γάμο τους.

«Κάποια στιγμή το 2014 κοιταχτήκαμε και είπαμε ότι δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Είμαστε πιο σοφοί, πιο έμπειροι και είπαμε ότι ναι. Μας ενδιαφέρει να είμαστε ακόμα με αυτό το νέο άνθρωπο που είμαστε σήμερα», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του ο Αιμίλιος Χειλάκης στον ΣΚΑΪ, το 2023.

Αθηνά Μαξίμου- Αιμίλιος Χειλάκης, το 2014/ NDP 

Αθηνά Μαξίμου- Αιμίλιος Χειλάκης, το 2014/ NDP 

Η κοινή τους πορεία στη ζωή τους οδήγησε μαζί και στη σκηνή, με πολλές επιτυχίες αλλά και κάποιες κομβικές αποτυχίες.

Αθηνά Μαξίμου- Αιμίλιος Χειλάκης στη Μήδεια, το 2022/ NDP

Αθηνά Μαξίμου- Αιμίλιος Χειλάκης στη Μήδεια, το 2022/ NDP

Η Αθηνά Μαξίμου φοβόταν το ρίσκο ο Αιμίλιος Χειλάκης να ασχοληθεί με το κομμάτι των θεατρικών παραγωγών, όμως τελικά τον στήριξε και τον στηρίζει ακόμα. Εκείνος θυμάται μια οικονομική αποτυχία που του έμαθε πολλά. «Ο Ταρτούφος ήταν η παραγωγή που μας κατέστρεψε οικονομικά. Δουλεύαμε δύο δουλειές μετά για να ξεχρεώσουμε», είχε πει.

Χειλάκης - Μαξίμου: Oι δυσκολίες στην απόκτηση παιδιού και η δυνατή οικογένεια που έχουν δημιουργήσει

Το ζευγάρι έχει μιλήσει ανοιχτά για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει και τις δυσκολίες που συνάντησαν στην πορεία της. Ο Αιμίλιος Χιλάκης μίλησε μέχρι και για τη σκοτεινή πλευρά της προσπάθειας απόκτησης παιδιού.

Χειλάκης: Η εξομολόγηση για τις προσπάθειες υιοθεσίας με την Αθηνά Μαξίμου

«Είμαστε οικογένεια, εγώ η σύζυγός μου και το σκυλάκι μας. Δεν κάναμε παιδιά, δεν μπορέσαμε, μετά τελείωσε. Αλλά είμαστε οικογένεια! Δεν μπορεί κανείς να μου αφαιρέσει το δικαίωμα, εγώ, με τον ή την σύντροφό μου και το σκυλί μου, να θεωρούμε πως είμαστε οικογένεια. Γιατί είμαστε τρεις που νοιάζονται ο ένας τον άλλο. Αυτός που λέει ότι δεν είναι οικογένεια, δεν αντέχει ούτε τα έντερά του. Βλέπουν εμένα και την Αθηνά που προσπαθούμε να περάσουμε όσο πιο καλά μπορούμε μεταξύ μας και τους άλλους και αυτοί δεν είναι.

Αιμίλιος Χειλάκης-Αθηνά Μαξίμου στην επίσημη πρεμιέρα "Μη σου τύχει", τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αιμίλιος Χειλάκης-Αθηνά Μαξίμου στην επίσημη πρεμιέρα "Μη σου τύχει", τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Είναι χοντρό αυτό που λέω, αλλά εμείς είμαστε καλά που η οικογένειά μας είναι αυτής της δυαδικότητας. Οι άλλοι δεν είναι καλά και προβάλλουν σε εμάς το “είστε σίγουρα καλά;”. Εμείς έχουμε παιδιά. Έχουμε τα νέα παιδιά που παίζουμε μαζί στο θέατρο», είχε παραδεχτεί ο ηθοποιός στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, το 2024.

Φέτος, το ζευγάρι ανεβαίνει μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών, στην παράσταση Cancel, που αφορά στην κουλτούρα της ακύρωσης της σύγχρονης εποχής. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ
 |
ΑΘΗΝΑ ΜΑΞΙΜΟΥ
 |
ΣΧΕΣΗ
 |
LOVE STORY
 |
ΓΑΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top