ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ - Το ελληνικό hip hop ενώνεται για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, μία μεγάλη βραδιά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

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Το ελληνικό hip hop για τη σκλήρυνση κατά πλάκας
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Την Τρίτη 16 Ιουνίου, περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες της ελληνικής hip hop ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων για τη συναυλία «Μια Γροθιά», μια μεγάλη μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ενημέρωση, την αποδοχή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων που ζουν με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

sklyrinsi kata plakas

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας σε συνεργασία με την Action Εστί | Artist & Event Management και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Η συναυλία φέρνει κοντά καλλιτέχνες, κοινό και ανθρώπους που ζουν με τη νόσο, σε μια συλλογική δράση με κεντρικό μήνυμα: 

«Όλοι μαζί — Μια Γροθιά — για ενημέρωση, ενδυνάμωση και ισότητα.»

Σε μια από τις μεγαλύτερες κοινές παρουσίες της ελληνικής hip hop σκηνής σε κοινωνική δράση, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες στηρίζουν αφιλοκερδώς την πρωτοβουλία, δίνοντας στη μουσική έναν ξεκάθαρο κοινωνικό και ανθρώπινο χαρακτήρα.

sklirinsi kata plakas

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, άνθρωποι που ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίες και βιώματα, φωτίζοντας την καθημερινότητα πίσω από μια “αόρατη” νόσο που επηρεάζει περισσότερους από 21.000 ανθρώπους στην Ελλάδα.

Στην συναυλία συμμετέχουν:
ΚΑΝΩΝ | ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ | FER DE LANCE | ΧΑΡΑ | F(X) x JΟΝΝΥ | ATH CONTRA |MR EMOR & BROOK | STK | SADAHZINIA | ΜΕΛΙΝΑ ΧΟΤΑ | ΑΒΕΡΤΟΣ | ΠΥΡΙΝΗ ΛΑΙΛΑΠΑ | ΣΕΞΠΥΡ & IPSYCHOS | HOMALONE | DRUGITIZ
+ 3 Special Secret Acts

Υποστηρικτές της εκδήλωσης
Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ
DKG Telephone Media Services

Πληροφορίες Εκδήλωσης
Τοποθεσία: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 
Ημερομηνία: Τρίτη 16 Ιουνίου 2026
Ώρα Προσέλευσης: 19:00 | Έναρξη: 20:00
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/mia-grothia/

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Στέλιος Ματσάγκος, Τηλ. 6978606675, email: info@gmss.gr

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LinkedIn: Greek Multiple Sclerosis Society
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Προφίλ της Ελληνικής Εταιρίας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

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Η Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΕΕΣΚΠ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό σωματείο, που αριθμεί περίπου 7000 μέλη πανελλαδικά. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 34 χρόνια με στόχο:
•    την υποστήριξη των ανθρώπων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, ώστε να πετύχουν την
•    αυτονομία, το συντομότερο δυνατόν και με το λιγότερο κόπο.
•    τη βελτίωση της καθημερινότητας τους με σκοπό τη συμμετοχή τους στο καθημερινό παραγωγικό γίγνεσθαι.
•    την επανένταξη τους μέσω της επαγγελματικής ενασχόλησης στο κοινωνικό σύνολο.
•    την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στα προβλήματα που δημιουργεί η νόσος.
•    την συμβολή τόσο στη σωστή χρήση της υπάρχουσας θεραπείας, όσο και στην έρευνα για την εύρεση οριστικής θεραπείας.
•    την έγκυρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (ασθενών, θεραπευτών, συγγενών κ.α.) σε θέματα γύρω από τη νόσο.

Η Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας:
Έχει γραφεία στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Τρίπολη, τα Τρίκαλα, το Ηράκλειο Κρήτης και την Κέρκυρα που λειτουργούν κυρίως από εθελοντές-πάσχοντες. Συνεργάζεται με γιατρούς κρατικών νοσοκομείων (νευρολόγους, ορθοπεδικούς, οφθαλμίατρους, ουρολόγους, ψυχιάτρους, φυσιάτρους), καθώς και με ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές.
Είναι τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Η ΕΕΣΚΠ εκπροσωπείται στα Διοικητικά Συμβούλια και των δυο Διεθνών Οργανισμών που αποτελούνται από άτομα διεθνούς κύρους.
 

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