Έσκασε η Βόμβα! Εποχή Βασίλη Σπανούλη στον Άρη!

Ο Kill-Bill αναλαμβάνει να επαναφέρει τον Αυτοκράτορα στην κορυφή

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Αθλητικα
Νέα εποχή για την ομάδα μπάσκετ του Άρη, με την πρόσληψη του Ομοσπονδιακού μας προπονητή

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Η φημολογία ήταν έντονη εδώ και μέρες, οι πληροφορίες έλεγαν ότι ρόλο ...μεσάζοντα είχε αναλάβει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά το μεσημέρι της Τετάρτης ήρθε και η επιβεβαίωση. Οι άνθρωποι της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ενημέρωσαν ότι η συμφωνία είναι οριστική και ότι απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις. 

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Βασίλης Σπανούλης, Γιάννης Αντετοκούνμπο / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

O Βασίλης Σπανούλης αναλαμβάνει τον μπασκετικό Άρη, με στόχο να τον ξανακάνει Αυτοκράτορα

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών διήρκησαν διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών και παρότι φαινόταν απίθανο το σενάριο της συμφωνίας και δίνονταν ελάχιστες πιθανότητες, πλέον η συμφωνία είναι γεγονός.

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Ο Βασίλης Σπανούλης στον πάγκο της Μονακό / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Για ημέρες οι «Κιτρινόμαυροι» κρατούσαν σιγή ιχθύος γύρω από το θέμα. Ούτε επιβεβαίωναν, ούτε διέψευδαν τα σενάρια που κυκλοφορούσαν, αποφεύγοντας κάθε επίσημη τοποθέτηση. Πλέον όμως, όλα δείχνουν πως απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις.

Το αυξημένο μπάτζετ της νέας σεζόν (πάνω από 10.000.000 ευρώ), η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο στη διοίκηση, αλλά και του Νίκου Ζήση ως General Manager αποτέλεσαν κομβικούς παράγοντες, έτσι ώστε ο Βασίλης Σπανούλης να αποδεχθεί την πρόκληση.

Σε αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης για τον «Γάμο της Χρονιάς»...

 

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