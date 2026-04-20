Δύο τριήμερα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές - Πότε πέφτουν

Μετά το πασχαλινό «διάλειμμα» και την επιστροφή στην καθημερινότητα, το μυαλό των περισσότερων είναι στις επόμενες εξορμήσεις, αφού έρχονται δύο τριήμερα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Το πρώτο έρχεται με την αργία της Πρωτομαγιάς, η οποία «πέφτει» την Παρασκευή 1/5, μαζί με το σαββατοκύριακο 2/5 και 3/5, προκύπτει τριήμερο, άρα ευκαιρία για ένα σύντομο ταξίδι. Έναν μήνα αργότερα είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι

Μετά δεν απομένουν πολλές ημέρες για τις διακοπές των μαθητών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία σταματούν ως είθισται στα μέσα Ιουνίου και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Όσον αφορά τα Γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και αμέσως ξεκινούν οι εξετάσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 15 Ιουνίου.

Τέλος, στα Λύκεια η τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, με τις ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου να διαρκούν έως τα μέσα Μαΐου. Αντίστοιχα, για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου η αυλαία της σχολικής χρονιάς θα πέσει με το πέρας των Πανελλαδικών εξετάσεων που τελειώνουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ενώ για όσους δώσουν ειδικά μαθήματα στις 25 Ιουνίου.