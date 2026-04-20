Δύο τριήμερα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές - Πότε πέφτουν

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.04.26 , 11:23 Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση
20.04.26 , 11:11 Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Ειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα 3 μέτρων
20.04.26 , 10:51 Κουρούπη - Δερβιτσιώτης: Έκαναν σίριαλ τη ζωή και τη σχέση τους!
20.04.26 , 10:46 Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου συνεχίζουν στο NOX
20.04.26 , 10:43 PEUGEOT: Νέες ονομασίες για τα plug-in τεχνολογίας Euro 7
20.04.26 , 10:41 Ποιο φρούτο έχει την περισσότερη βιταμίνη C - Δεν είναι το πορτοκάλι!
20.04.26 , 10:39 Δύο τριήμερα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές - Πότε πέφτουν
20.04.26 , 10:38 Νεκρή 51χρονη που έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού
20.04.26 , 10:01 Παράσυρση Λιοσίων: Πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη του 16χρονου
20.04.26 , 10:00 StarLight - Κωνσταντίνος Μενούνος: «Έχουμε κυτταρικό δέσιμο με την ιστορία»
20.04.26 , 09:43 Ανακαλούνται βρεφικά γεύματα της HiPP - Βρέθηκε ποντικοφάρμακο στην Αυστρία
20.04.26 , 09:42 Άση Μπήλιου: Απρόβλεπτη τύχη σε ερωτικά & οικονομικά για 4 ζώδια στις 24/4
20.04.26 , 09:24 SEAJETS: Ξεκίνησαν τα ταχύπλοα και σε ταξιδεύουν καθημερινά
20.04.26 , 09:12 Εκτός Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου - Τι είπε ο Ετεοκλής Παύλου
20.04.26 , 09:05 BMW Group: Νέο ρεζερβουάρ υδρογόνου της BMW iX5 Hydrogen
Εκτός Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου - Τι είπε ο Ετεοκλής Παύλου
Νεκρή 51χρονη που έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού
Άση Μπήλιου: Απρόβλεπτη τύχη σε ερωτικά & οικονομικά για 4 ζώδια στις 24/4
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
Κουρούπη - Δερβιτσιώτης: Έκαναν σίριαλ τη ζωή και τη σχέση τους!
Υπόθεση Μυρτούς: Το κορίτσι στο διπλανό δωμάτιο, ο 66χρονος & τα ερωτήματα
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί που πρέπει. Σύντομα να έχουμε καλά νέα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Αντώνης Νικολόπουλος)
Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026 / Βίντεο αρχείου Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρώτο τριήμερο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές: Πρωτομαγιά 1-3 Μαΐου.
  • Δεύτερο τριήμερο: Άγιο Πνεύμα 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου.
  • Νηπιαγωγεία και Δημοτικά κλείνουν 15 Ιουνίου.
  • Γυμνάσια ολοκληρώνουν μαθήματα 27 Μαΐου 2026, εξετάσεις έως 15 Ιουνίου.
  • Λύκεια: τελευταία ημέρα μαθημάτων 15 Μαΐου 2026, Πανελλαδικές εξετάσεις έως 5 Ιουνίου.

Μετά το πασχαλινό «διάλειμμα» και την επιστροφή στην καθημερινότητα, το μυαλό των περισσότερων είναι στις επόμενες εξορμήσεις, αφού έρχονται δύο τριήμερα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.  

Όλες οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

Το πρώτο έρχεται με την αργία της Πρωτομαγιάς, η οποία «πέφτει» την Παρασκευή 1/5, μαζί με το σαββατοκύριακο 2/5 και 3/5, προκύπτει τριήμερο, άρα ευκαιρία για ένα σύντομο ταξίδι. Έναν μήνα αργότερα είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου.  

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι

Μετά δεν απομένουν πολλές ημέρες για τις διακοπές των μαθητών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία σταματούν ως είθισται στα μέσα Ιουνίου και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.  

Πανελλήνιες 2026: Αντίστροφη μέτρηση – Πότε τελειώνουν τα μαθήματα

Όσον αφορά τα Γυμνάσια,  τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και αμέσως ξεκινούν οι εξετάσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 15 Ιουνίου. 

Τέλος, στα Λύκεια η τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, με τις ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου να διαρκούν έως τα μέσα Μαΐου. Αντίστοιχα, για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου η αυλαία της σχολικής χρονιάς θα πέσει με το πέρας των Πανελλαδικών εξετάσεων που τελειώνουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ενώ για όσους δώσουν ειδικά μαθήματα στις 25 Ιουνίου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top