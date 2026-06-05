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Αθλητικα
Παγκόσμιο Κύπελλο Allwyn
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Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο διεξάγεται σε 3 χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Μία εβδομάδα μας χωρίζει από τη σέντρα. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 22:00, γίνεται η πρεμιέρα με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική.    

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών*. Κάθε μέρα Super ενισχυμένες αποδόσεις, promos και αποστολές σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn. 

Το κουπόνι για το Παγκόσμιο από σήμερα στα καταστήματα Allwyn

allwyn

Σε μία συλλεκτική έκδοση 24 σελίδων οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να βρουν από σήμερα τα πάντα για το Παγκόσμιο, για τις ομάδες, τους ομίλους, τις ειδικές προσφερόμενες αγορές, το πρόγραμμα των αγώνων. 
Στις πρώτες σελίδες του κουπονιού παρουσιάζονται οι 48 ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την προσφερόμενη αγορά «πρώτος σκόρερ» για την κάθε ομάδα. 

Ακολουθεί η παρουσίαση των 12 ομίλων της διοργάνωσης με τις διαθέσιμες προσφερόμενες αγορές ανά όμιλο, μεταξύ άλλων, για τον νικητή του ομίλου, την ομάδα που θα κατακτήσει τη 2η, την 3η και την 4η θέση, την ομάδα που θα προκριθεί, τον αριθμό των τερμάτων που θα σημειώσει η κάθε ομάδα, τον αριθμό πόντων που θα συγκεντρώσει η κάθε ομάδα, το head to head (ομάδα που θα τερματίσει ψηλότερα στον όμιλο), τις ομάδες που θα τερματίσουν στις 2 πρώτες θέσεις.  

Τα ειδικά στοιχήματα της κορυφαίας διοργάνωσης  

Στο κουπόνι του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ συμπεριλαμβάνεται ακόμα το πρόγραμμα των αγώνων για τη φάση των ομίλων. Επίσης αναφέρονται βασικές αγορές, μεταξύ των οποίων, Tελικό Αποτέλεσμα, Διπλή Ευκαιρία, Goal/No Goal, Σύνολο Τερμάτων, Οver/Under και Ημίχρονο/Τελικό. 

Επίσης οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να βρουν όλα τα μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα του Παγκοσμίου, μεταξύ άλλων, για τον νικητή της διοργάνωσης, το ζευγάρι του τελικού, την ομάδα που θα φτάσει στον τελικό, τα ημιτελικά, τα προημιτελικά και την φάση των «16» της διοργάνωσης, την ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα/λιγότερα γκολ, τη φάση που θα αποκλειστεί η κάθε ομάδα (φάση ομίλων, φάση των «32», φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά, δεύτερος, νικητής), τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, το ζευγάρι του τελικού, τον νικητή και τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, τον όμιλο από τον οποίο θα προκύψει ο μεγάλος νικητής, νικητής πρώτη φορά και ο όμιλος με τα περισσότερα γκολ. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι διασταυρώσεις στα νοκ άουτ 
  
Στην τελευταία σελίδα παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης με όλους τους αγώνες και τις πιθανές διασταυρώσεις στα νοκ άουτ παιχνίδια έως τον τελικό. 

Το κουπόνι του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αποτελεί οδηγό για το Βκαι θα μας κρατήσει συντροφιά σε όλη τη διάρκειά του, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.   

 

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ  
 

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