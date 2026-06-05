Μπάμπης Λαζαρίδης: Έσβησε μία εντυπωσιακή τούρτα με φωτογραφίες του

Το πάρτι με την Ηλιάδη, τον αδερφό του και τους φίλους του

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη για την κακοποίηση που υπέστη από τον Μπάμπη Λαζαρίδη/ βίντεο από ΑΝΤ1

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Ιδιαίτερη μέρα είναι η σημερινή για την Αγγελική Ηλιάδη καθώς σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια έφερε στον κόσμο τον πρωτότοκο γιο της, Μπάμπη.  Ο Μπάμπης, γιος της τραγουδίστριας και του Μπάμπη Λαζαρίδη το γλέντησε κάνοντας ένα πάρτι στο οποίο παρευρέθηκε η μητέρα του, και ο μικρότερος αδερφός του Βασίλης ο οποίος είναι 12 ετών.

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Μπάμπης Λαζαρίδης: Έσβησε μία εντυπωσιακή τούρτα με φωτογραφίες του


Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν πολύ χαρούμενη καθώς είχε δίπλα της τους άντρες της ζωής. Όταν μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι του Μπάμπη, εκείνος έσβησε μία εντυπωσιακή τούρτα η οποία είχε πάνω φωτογραφίες από στιγμές της ζωής του.

Μπάμπης Λαζαρίδης: Έσβησε μία εντυπωσιακή τούρτα με φωτογραφίες του


Ο Μπάμπης έχει πολύ στενή σχέση με τη μητέρα του και τον μικρότερό του αδερφό, δύο άνθρωποι που είναι πάντα εκεί σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής του.Ο ίδιος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open είχε δηλώσει πως θαυμάζει και εκτιμά πολύ τη μητέρα του. Μάλιστα είχε σχολιάσει και τις δηλώσεις της τραγουδίστριας στο podcast της Ελίνας Παπίλα πως ο Μπάμπης Λαζαρίδης την κακοποιούσε και λεκτικά και σωματικά.

Μπάμπης Λαζαρίδης: Έσβησε μία εντυπωσιακή τούρτα με φωτογραφίες του
«Περνάμε πολύ όμορφα μαζί, νιώθω μέλος του team της και προσπαθώ να είμαι παντού μαζί της πια. Εγώ ήδη τα ξέρω όλα αυτά που είπε και πραγματικά νιώθω περήφανος για εκείνη, που τα έβγαλε από μέσα της και την υποστηρίζω 100% πάντα, σε ό,τι κάνει.


Δεν είχα ιδέα ότι θα τα πει αυτά, σοκαρίστηκα λίγο. Τα έχω ξανά ακούσει βέβαια, όταν ήμασταν μόνοι μας. Δεν περίμενα να της βγουν όλα αυτά αλλά πάντα την υποστηρίζω την μητέρα μου σε ό,τι κάνει στη ζωή της» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. 
 

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ΜΠΑΜΠΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
 |
AΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ
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