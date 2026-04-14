Ηλιάδη σε Λιάγκα: «Με τσάντισες. Ήμουν έγκυος και έτρωγα μπουνιές»

Την ενόχλησή της για τον τρόπο που αντιμετώπισε ο Γιώργος Λιάγκας τη συνέντευξή της στην Ελίνα Παπίλα όπου μίλησε για την κακοποίησή της από τον Μπάμπη Λαζαρίδη εξέφρασε η Αγγελική Ηλιάδη.

"Μετά τη συνέντευξη που έδωσα στην Ελίνα Παπίλα, είδα ότι κράτησες μία στάση πολύ περίεργη απέναντί μου και ειλικρινά δεν το περίμενα. Με εξέπληξες δυσάρεστα. Επειδή δεν γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχω μια εικόνα για σένα ότι γενικά είσαι ένας άνθρωπος με πολλές ευαισθησίες, παρόλο που μπορεί να μη φαίνεται στον περισσότερο κόσμο, εγώ έχω την ικανότητα να το διακρίνω. Όταν λοιπόν βγαίνω και μιλάω για κάτι τόσο σκληρό και δύσκολο που έζησα για μια πενταετία και κάνω μια προσπάθεια, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, σαν να θέλω να ξεριζώσω ένα αγκάθι από μέσα μου, απ’ τα σπλάχνα μου και να κλείσω μια πληγή, που αυτή η πληγή είναι τόσα χρόνια ανοιχτή και χωρίς να στάζει αίμα, γιατί δεν υπάρχει ούτε μία σταγόνα να στάξει. Και βλέπω εσένα να λες “αν” και “αν” και “αν”. Εξέφραζες μία αμφιβολία. Δηλαδή τι, βγήκα και είπα ψέματα; Και αν δεν ξέρεις, ρωτάς. Γιατί πίστεψέ με, οι περισσότεροι άνθρωποι και συνάδελφοί σου ήτανε περισσότερο από τον δημοσιογραφικό χώρο που μου έστειλαν πρώτοι μήνυμα, λέγοντάς μου ότι “εμείς ξέραμε ότι ήταν κοινό μυστικό και είμαστε εδώ για σένα”. Ξέρεις εμένα πόσο με χαροποίησε αυτό; Και πόσο με τσάντισε, να το πω έτσι, το γεγονός ότι σε άκουγα να λες “αν” και “αν” και “αν”. Δεν υπάρχει “αν”. Όταν μια γυναίκα βγαίνει και μιλάει τόσο ανοιχτά για κάτι τόσο άσχημο, χωρίς να έχει κανένα όφελος, αντιθέτως, εκτίθεμαι μπροστά σε όλη την Ελλάδα, λέω κάτι πολύ δικό μου και το λέω για πολύ συγκεκριμένους λόγους για να το βγάλω από μέσα μου. Θα έπρεπε να κρατήσεις μια άλλη στάση» ανέφερε χαρακτηριστικά η Αγγελική Ηλιάδη.

Ο Γιώργος Λιάγκας από τη μεριά του ισχυρίστηκε πως προσπάθησε να κρατήσει ίσες αποστάσεις και να δώσει βήμα και στις δύο πλευρές και στην τραγουδίστρια δηλαδή που ανέφερε πως δέχτηκε και ψυχολογική και σωματική βία και στην Λίτσα Λαζαρίδη αδερφή του Μπάμπη η οποία μίλησε για προσβολή νεκρού.

Η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψε επίσης πως αυτή την κακοποίηση τη βίωσε για πέντε ολόκληρα χρόνια ακόμα κι όταν ήταν έγκυος πέντε μηνών. Η ίδια δεν έφευγε από τη σχέση γιατί όπως ισχυρίστηκε της έλεγαν να φύγει μόνη της χωρίς το παιδί.

“Ήμουν πέντε μηνών έγκυος και έτρωγα μπουνιές και έπεφτα στο πάτωμα” τόνισε η τραγουδίστρια

