Λαχταριστό γλυκό, που γέμισε με μυρωδιές και γεύση το πλατό της εκπομπής

Τα ροδάκινα είναι από τα πλέον αγαπημένα φρούτα των Ελλήνων. Και η Ροδακινόπιτα είναι ένα νόστιμο και υγιεινό γλυκό. Δείτε την ιδιαίτερη συνταγή του Γιώργου Ρήγα, για Ανάποδη Ροδακινόπιτα, όπως τη δείχνει στο Breakfast@Star

ΑΝΑΠΟΔΗ ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΙΤΑ

Για τα ροδάκινα:

• 4-5 ροδάκινα

• 80 γρ. βούτυρο

• 100 γρ. καστανή ζάχαρη

• λίγη κανέλα προαιρετικά

Για το κέικ:

• 2 αυγά

• 120 γρ. ζάχαρη

• 100 ml γάλα

• 100 ml ηλιέλαιο ή λιωμένο βούτυρο

• 1 βανίλια

• ξύσμα από 1 λεμόνι

• 220 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

• 1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

1. Ετοιμάζουμε τα ροδάκινα • Κόβουμε τα ροδάκινα σε φέτες. • Βάζουμε σε τηγάνι το βούτυρο με την καστανή ζάχαρη. • Μόλις λιώσει και γίνει καραμέλα, προσθέτουμε τα ροδάκινα. • Τα αφήνουμε 2-3 λεπτά να γυαλίσουν.

2. Στήσιμο • Βάζουμε τα καραμελωμένα ροδάκινα σε βουτυρωμένο ταψάκι ή φόρμα. • Ρίχνουμε από πάνω λίγη από την καραμέλα του τηγανιού.

3. Το μείγμα • Χτυπάμε αυγά και ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτουμε γάλα, λάδι, βανίλια και ξύσμα λεμονιού. • Ρίχνουμε το αλεύρι και το αλάτι. • Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λείο μείγμα.

4. Ψήσιμο • Ρίχνουμε το μείγμα