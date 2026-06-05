Πρωτότυπη ανάποδη ροδακινόπιτα. Φτιάξτε την με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα

Φρέσκα φρούτα, εντυπωσιακή εμφάνιση, καταπληκτική γεύση με αγνά υλικά

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Τα ροδάκινα είναι από τα πλέον αγαπημένα φρούτα των Ελλήνων. Και η Ροδακινόπιτα είναι ένα νόστιμο και υγιεινό γλυκό. Δείτε την ιδιαίτερη συνταγή του Γιώργου Ρήγα, για Ανάποδη Ροδακινόπιτα, όπως τη δείχνει στο Breakfast@Star 

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ΑΝΑΠΟΔΗ ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΙΤΑ

RODAKINOPITES

Για τα ροδάκινα:
• 4-5 ροδάκινα
• 80 γρ. βούτυρο
• 100 γρ. καστανή ζάχαρη
• λίγη κανέλα προαιρετικά

Για το κέικ:
• 2 αυγά
• 120 γρ. ζάχαρη
• 100 ml γάλα
• 100 ml ηλιέλαιο ή λιωμένο βούτυρο
• 1 βανίλια
• ξύσμα από 1 λεμόνι
• 220 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
• 1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

1. Ετοιμάζουμε τα ροδάκινα • Κόβουμε τα ροδάκινα σε φέτες. • Βάζουμε σε τηγάνι το βούτυρο με την καστανή ζάχαρη. • Μόλις λιώσει και γίνει καραμέλα, προσθέτουμε τα ροδάκινα. • Τα αφήνουμε 2-3 λεπτά να γυαλίσουν.

2. Στήσιμο • Βάζουμε τα καραμελωμένα ροδάκινα σε βουτυρωμένο ταψάκι ή φόρμα. • Ρίχνουμε από πάνω λίγη από την καραμέλα του τηγανιού.

3. Το μείγμα • Χτυπάμε αυγά και ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. • Προσθέτουμε γάλα, λάδι, βανίλια και ξύσμα λεμονιού. • Ρίχνουμε το αλεύρι και το αλάτι. • Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λείο μείγμα.

4. Ψήσιμο • Ρίχνουμε το μείγμα 

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