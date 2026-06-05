CUPRA Raval και VW ID. Polo: Που κατασκευάζονται

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CUPRA Raval και VW ID. Polo: Που κατασκευάζονται
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Το εργοστάσιο της SEAT & CUPRA στο Martorell ξεκινά την παραγωγή των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή για την κινητικότητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον εξηλεκτρισμό της Ευρώπης από την Ισπανία. H άφιξη της Οικογένειας Ηλεκτρικών Αστικών Αυτοκινήτων, ενός project που υλοποιείται υπό την ηγεσία της SEAT & CUPRA για λογαριασμό του Brand Group Core του Ομίλου Volkswagen, φιλοδοξεί να καταστήσει την ηλεκτρική κινητικότητα προσιτή σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο με τα τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα από τρεις διαφορετικές μάρκες, όλα κατασκευασμένα στην Ισπανία.

CUPRA Raval και VW ID. Polo: Που κατασκευάζονται

Στην επίσημη εκδήλωση που σηματοδότησε αυτή την ιστορική στιγμή παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Pedro Sánchez, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Volkswagen, Oliver Blume, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Volkswagen AG, επικεφαλής του Brand Group Core, διευθύνων σύμβουλος της μάρκας Volkswagen και πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της SEAT & CUPRA, Thomas Schäfer, καθώς και ο CEO της SEAT & CUPRA, Markus Haupt, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της εταιρείας.

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