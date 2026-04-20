Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Ειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα 3 μέτρων

Iσχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών σημειώθηκε στην Ιαπωνία, σημαίνοντας συναγερμός στις αρχές και τους πολίτες.

Σφοδρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών, σύμφωνα με την αναθεωρημένη αποτίμηση, έπληξε την βόρεια Ιαπωνία, με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει και ειδοποίηση για τσουνάμι, τα κύματα του οποίου μπορεί να φθάσουν τα 3 μέτρα.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16.53 τοπική ώρα στον Ειρηνικό, ανοικτά της επαρχίας Ιγουάτε.

Η δόνηση ήταν τόσο σφοδρή που συγκλόνισε τα ψηλά κτίρια μέχρι το Τόκιο, σε απόσταση εκαντοντάδων χιλιομέτρων.





«Εκκενώστε αμέσως τις παράκτιες περιοχές και κινηθείτε προς ασφαλέστερες περιοχές, όπως υψώματα ή ασφαλή κτίρια. Τα κύματα του τσουνάμι μπορεί να πλήξουν επανειλημμένα. Μην εγκαταλείπετε τις ασφαλείς περιοχές μέχρι την άρση του συναγερμού», μετέδωσε το ραδιοτηλεοπιτκό δίκτυο NHK διακόπτοντας την ροή του προγράμματος.

Μικρό τσουνάμι έπληξε παράλια της Ιαπωνίας

Τσουνάμι 80 εκατοστών έπληξε το λιμάνι του Κουζί, στην επαρχία Ιγουάτε, δύο λεπτά μετά το πρώτο κύμα ύψους 70 εκατοστών και 41 λεπτά μετά την δόνηση.

Η Ιαπωνία παραμένει τραυματισμένη από τον σεισμό μεγέθους 9 βαθμών της 11ης Μαρτίου 2011 που συνοδεύτηκε από τσουνάμι και προκάλεσε τον θάνατο ή την εξαφάνιση 18.500 ανθρώπων.

Εκείνος ο σεισμός που έπληξε τις ιαπωνικές ακτές στον Ειρηνικό προήλθε από το ρήγμα Νανκάι, μήκους 800 χιλιομέτρων στην ζώνη όπου η ωκεανική πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππίνων βυθίζεται κάτω από την ηπειρωτική πλάκα επί της οποίας βρίσκεται η Ιαπωνία.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εκτιμά ότι ένας σεισμός στο ρήγμα του Νανκάι, που θα συνοδεύεται από τσουνάμι, μπορεί να σκοτώσει έως 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσει καταστροφές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων.