Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Ειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα 3 μέτρων

Η δόνηση ήταν τόσο σφοδρή που συγκλόνισε τα ψηλά κτίρια μέχρι το Τόκιο

20.04.26 , 13:45 Φωτιά τώρα στο Λαύριο
20.04.26 , 13:40 Φαίη Σκορδά - Γιώργος Λιάγκας: Οι ευχές για τα 15α γενέθλια του Γιάννη τους
20.04.26 , 13:26 Χαϊδάρι: 13χρονη μαθήτρια έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου
20.04.26 , 13:25 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με τον Γ.Δερβίση
20.04.26 , 13:14 Κιτρινόμαυρο «πάρτι» στη Φιλαδέλφεια, φουλ για τίτλο η ΑΕΚ
20.04.26 , 13:07 Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
20.04.26 , 12:57 Δέσποινα Βανδή: Με casual look στο κέντρο της Αθήνας
20.04.26 , 12:55 Ο Αθανάσιος Καββαδάς υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: Στη θέση του Λαζαρίδη
20.04.26 , 12:30 Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
20.04.26 , 12:25 Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Βήμα βήμα η διαδικασία
20.04.26 , 12:14 Καλή εβδομάδα με μία λαχταριστή πατατόπιτα
20.04.26 , 11:56 Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
20.04.26 , 11:45 Λευτέρης Κουμαντάκης: Η Μαλέσκου, η Καραβάτου & τα αρνητικά σχόλια!
20.04.26 , 11:42 Μάρτζυ Λαζάρου: «Δε γνωρίζω αν θα έρθει το Στούντιο 4 στον ΣΚΑΪ»
20.04.26 , 11:32 «Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός»: Ανατροπή στο MasterChef!
Εκτός Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου - Τι είπε ο Ετεοκλής Παύλου
«Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός»: Ανατροπή στο MasterChef!
Χαϊδάρι: 13χρονη μαθήτρια έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Βήμα βήμα η διαδικασία
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Νεκρή 51χρονη που έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Κουρούπη - Δερβιτσιώτης: Έκαναν σίριαλ τη ζωή και τη σχέση τους!
Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Eugene Hoshiko)
Σεισμός 7,5 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Eκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι / Βίντεο Σκάι
  • Σεισμός 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην βόρεια Ιαπωνία, προκαλώντας συναγερμό.
  • Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε ειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα έως 3 μέτρα.
  • Ο σεισμός έγινε στις 16:53 τοπική ώρα, επηρεάζοντας μέχρι και το Τόκιο.
  • Μικρό τσουνάμι 80 εκατοστών έπληξε το λιμάνι του Κουζί, 41 λεπτά μετά τη δόνηση.
  • Η Ιαπωνία ανησυχεί για τις συνέπειες ενός μελλοντικού σεισμού στο ρήγμα Νανκάι.

Iσχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών σημειώθηκε στην Ιαπωνία, σημαίνοντας συναγερμός στις αρχές και τους πολίτες. 

Σφοδρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών, σύμφωνα με την αναθεωρημένη αποτίμηση, έπληξε την βόρεια Ιαπωνία, με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει και ειδοποίηση για τσουνάμι, τα κύματα του οποίου μπορεί να φθάσουν τα 3 μέτρα.

 

 

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16.53 τοπική ώρα στον Ειρηνικό, ανοικτά της επαρχίας Ιγουάτε.

Η δόνηση ήταν τόσο σφοδρή που συγκλόνισε τα ψηλά κτίρια μέχρι το Τόκιο, σε απόσταση εκαντοντάδων χιλιομέτρων.

 



«Εκκενώστε αμέσως τις παράκτιες περιοχές και κινηθείτε προς ασφαλέστερες περιοχές, όπως υψώματα ή ασφαλή κτίρια. Τα κύματα του τσουνάμι μπορεί να πλήξουν επανειλημμένα. Μην εγκαταλείπετε τις ασφαλείς περιοχές μέχρι την άρση του συναγερμού», μετέδωσε το ραδιοτηλεοπιτκό δίκτυο NHK διακόπτοντας την ροή του προγράμματος.

Μικρό τσουνάμι έπληξε παράλια της Ιαπωνίας

Τσουνάμι 80 εκατοστών έπληξε το λιμάνι του Κουζί, στην επαρχία Ιγουάτε, δύο λεπτά μετά το πρώτο κύμα ύψους 70 εκατοστών και 41 λεπτά μετά την δόνηση.

Η Ιαπωνία παραμένει τραυματισμένη από τον σεισμό μεγέθους 9 βαθμών της 11ης Μαρτίου 2011 που συνοδεύτηκε από τσουνάμι και προκάλεσε τον θάνατο ή την εξαφάνιση 18.500 ανθρώπων.

Εκείνος ο σεισμός που έπληξε τις ιαπωνικές ακτές στον Ειρηνικό προήλθε από το ρήγμα Νανκάι, μήκους 800 χιλιομέτρων στην ζώνη όπου η ωκεανική πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππίνων βυθίζεται κάτω από την ηπειρωτική πλάκα επί της οποίας βρίσκεται η Ιαπωνία.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εκτιμά ότι ένας σεισμός στο ρήγμα του Νανκάι, που θα συνοδεύεται από τσουνάμι, μπορεί να σκοτώσει έως 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσει καταστροφές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

