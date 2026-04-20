«Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός»: Ανατροπή στο MasterChef!

Επεισόδιο με πολλές ανατροπές αναμένεται να είναι αυτό του MasterChef που θα δούμε το βράδυ της Δευτέρας στις 21:00 στο Star.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί στο Breakfast@Star, ο Σαμ θέλει να προκαλέσει τον Πάνο για την αρχηγία. «Σκέφτομαι να προκαλέσω τον Πάνο σήμερα, γιατί είχα δει ότι βρίσκεται σε περίεργο mood», τον ακούμε να λέει.

Την ίδια στιγμή, ο Πάνος ανακοινώνει μπροστά στους συμπαίκτες του και τους κριτές: «Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός. Καθώς ήμουν πεσμένος ψυχολογικά, πήρα και κάποιος τον λαιμό μου ρε παιδί μου στο σπίτι. Οπότε δεν είμαι στο 100% μου για να εκπροσωπήσω την Κόκκινη Μπριγάδα».

«Είναι η δεύτερη φορά που παραιτείσαι από αρχηγός, σωστά;» τον ρωτάει ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον παίκτη να συμφωνεί.

«Πωωω, τι φάση; Τι φάση!», αναφωνεί έκπληκτος από τις εξελίξεις ο Ανδρέας.

