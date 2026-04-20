Ο Αθανάσιος Καββαδάς υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: Στη θέση του Λαζαρίδη

Ο Βουλευής Λευκάδας εξελέγη πρώτη φορά το 2015 με τη ΝΔ

20.04.26 , 13:45 Φωτιά τώρα στο Λαύριο
20.04.26 , 13:40 Φαίη Σκορδά - Γιώργος Λιάγκας: Οι ευχές για τα 15α γενέθλια του Γιάννη τους
20.04.26 , 13:26 Χαϊδάρι: 13χρονη μαθήτρια έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου
20.04.26 , 13:25 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με τον Γ.Δερβίση
20.04.26 , 13:14 Κιτρινόμαυρο «πάρτι» στη Φιλαδέλφεια, φουλ για τίτλο η ΑΕΚ
20.04.26 , 13:07 Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
20.04.26 , 12:57 Δέσποινα Βανδή: Με casual look στο κέντρο της Αθήνας
20.04.26 , 12:55 Ο Αθανάσιος Καββαδάς υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: Στη θέση του Λαζαρίδη
20.04.26 , 12:30 Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
20.04.26 , 12:25 Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Βήμα βήμα η διαδικασία
20.04.26 , 12:14 Καλή εβδομάδα με μία λαχταριστή πατατόπιτα
20.04.26 , 11:56 Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
20.04.26 , 11:45 Λευτέρης Κουμαντάκης: Η Μαλέσκου, η Καραβάτου & τα αρνητικά σχόλια!
20.04.26 , 11:42 Μάρτζυ Λαζάρου: «Δε γνωρίζω αν θα έρθει το Στούντιο 4 στον ΣΚΑΪ»
20.04.26 , 11:32 «Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός»: Ανατροπή στο MasterChef!
Εκτός Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου - Τι είπε ο Ετεοκλής Παύλου
«Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός»: Ανατροπή στο MasterChef!
Χαϊδάρι: 13χρονη μαθήτρια έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Βήμα βήμα η διαδικασία
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Νεκρή 51χρονη που έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Κουρούπη - Δερβιτσιώτης: Έκαναν σίριαλ τη ζωή και τη σχέση τους!
Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Αθανάσιος Καββαδάς
  • Ο Αθανάσιος Καββαδάς αναλαμβάνει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη.
  • Είναι Βουλευτής Λευκάδας και γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1962.
  • Εξελέγη για πρώτη φορά το 2015 και επανεξελέγη το 2023, κερδίζοντας 4 συνεχόμενες φορές την μονοεδρική της Λευκάδας.
  • Κατέχει τη μακροβιότερη θητεία στην πολιτική ιστορία της Λευκάδας από τη μεταπολίτευση.

Ο Αθανάσιος Καββαδάς αναλαμβάνει νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης από υφυπουργός Αγρ. Ανάπτυξης

Ο Αθανάσιος Καββαδάς είναι Βουλευτής Λευκάδας.

Γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1962 και μεγάλωσε στο Κατωχώρι Λευκάδας. Είναι πατέρας δύο παιδιών, του Γιάννη και της Εμμέλειας.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής, κερδίζοντας την μονοεδρική της Λευκάδας, όντας μάλιστα ο μοναδικός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Επανεξελέγη βουλευτής Λευκάδας στις εθνικές εκλογές του της 21ης Μαΐου 2023 με 4.106 σταυρούς, ενώ η εκλογή επαναβεβαιώθηκε στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, καθιστώντας τον μοναδικό Βουλευτή Λευκάδας που έχει κερδίσει 4 συνεχόμενες φορές την μονοεδρική, ενώ κατέχει τη μακροβιότερη θητεία στην πολιτική ιστορία του νησιού από τη μεταπολίτευση και μετά.

