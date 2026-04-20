Ο Αθανάσιος Καββαδάς υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: Στη θέση του Λαζαρίδη

Ο Αθανάσιος Καββαδάς αναλαμβάνει νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο Αθανάσιος Καββαδάς είναι Βουλευτής Λευκάδας.

Γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1962 και μεγάλωσε στο Κατωχώρι Λευκάδας. Είναι πατέρας δύο παιδιών, του Γιάννη και της Εμμέλειας.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής, κερδίζοντας την μονοεδρική της Λευκάδας, όντας μάλιστα ο μοναδικός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Επανεξελέγη βουλευτής Λευκάδας στις εθνικές εκλογές του της 21ης Μαΐου 2023 με 4.106 σταυρούς, ενώ η εκλογή επαναβεβαιώθηκε στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, καθιστώντας τον μοναδικό Βουλευτή Λευκάδας που έχει κερδίσει 4 συνεχόμενες φορές την μονοεδρική, ενώ κατέχει τη μακροβιότερη θητεία στην πολιτική ιστορία του νησιού από τη μεταπολίτευση και μετά.