Παράσυρση Λιοσίων: Πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη του 16χρονου

Τα άτομα που επιχείρησαν να τον καλύψουν

Τι είπε στο κεντρικό δελτίο του Star η μητέρα της 16χρονης που παρασύρθηκε στη Λιοσίων
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 16χρονος οδηγός μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε 16χρονη στη Λιοσίων, γνωστός στις αρχές για προηγούμενες παραβατικές ενέργειες.
  • Τέσσερα άτομα προσπάθησαν να καλύψουν τον 16χρονο, καταθέτοντας ψευδώς ότι η μηχανή είχε κλαπεί.
  • Ο 22χρονος επιβάτης της μηχανής παραδέχθηκε την παρουσία του στο συμβάν και υπέδειξε τον 16χρονο ως οδηγό.
  • Η 16χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία.
  • Δικογραφία σχηματίστηκε κατά των τεσσάρων ατόμων, ενώ ο 16χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Λίγες ώρες χρειάστηκαν οι αστυνομικοί για να εντοπίσουν τον οδηγό της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε στην οδό Λιοσίων τη 16χρονη Βερόνικα το απόγευμα του Σαββάτου. 

Ξεσπά στο Star η μητέρα της 16χρονης Βερόνικας που παρέσυραν στη Λιοσίων

Ο 16χρονος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής και όπως αποδείχθηκε είναι γνωστός στις αρχές. Πριν λίγα χρόνια είχε συλληφθεί ως μέλος σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία, ενώ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το 2023 είχε συλληφθεί για οπλοκατοχή, καθώς πάνω του βρέθηκε ένας σουγιάς. Επίσης, είχε προσπαθήσει να ασελγήσει σε ανήλικη. 

Λιοσίων: Ποιοι προσπάθησαν να τον καλύψουν

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τέσσερα άτομα, φέρονται να προσπάθησαν συντονισμένα μετά το τροχαίο να φτιάξουν ένα σενάριο που θα απέκρυπτε τον πραγματικό οδηγό της μηχανής. 

Μια 20χρονη, ιδιοκτήτρια της μηχανής που οδηγούσε ο 16χρονος κι ένας συνομήλικός της, εμφανίστηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και κατήγγειλαν ψευδώς ότι η μηχανή της είχε κλαπεί και δε γνώριζαν ποιος οδηγούσε την ώρα του τροχαίου. Στόχος τους ήταν να αποσυνδέσουν τον ανήλικο από το συμβάν και να αποπροσανατολίσουν τις αρχές. 

Λίγη ώρα αργότερα, ο 22χρονος που επέβαινε στη μηχανή προσήλθε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και παραδέχθηκε ότι ήταν στο σημείο της παράσυρσης. Υπέδειξε, μάλιστα, ως οδηγό της μηχανής τον 16χρονο, γεγονός που οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Πατησίων. 

Ο 16χρονος ισχυρίστηκε πως πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα να παραδοθεί. 

Στη συνέχεια έγινε γνωστό πως η 20χρονη φέρεται να νοίκιαζε το σκούτερ της στον 16χρονο έναντι 300 ευρώ για να δουλεύει ως delivery. 

Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία με βαριές κατηγορίες, ενώ οι τρεις ενήλικοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ο 16χρονος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Λιοσίων: Η κατάσταση της 16χρονης

Την ίδια ώρα, η 16χρονη που τραυματίστηκε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Η μητέρα της, μιλώντας στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα, είπε:

«Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο… Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ».

«Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία… και αυτός ο κύριος τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι», πρόσθεσε.

Ο πατέρας του κοριτσιού από την άλλη τόνισε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση. 

«Στην εντατική είναι σε καταστολή. Είναι μία κατάσταση δύσκολη. Όχι, δε θέλω συγγνώμη. Αν μου είχε σκοτωθεί το παιδί, θα μου το έφερνε πίσω μια συγγνώμη;», είπε.

