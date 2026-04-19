Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας

Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση με την πτώση γυναίκας από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια ραντεβού που είχε κλείσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών με έναν Ιταλό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του Star Αλέξανδρου Γύγου, η 30χρονη συναντήθηκε με τον Ιταλό σε καφετέρια. Στη συνέχεια, πήγαν μαζί στην πολυκατοικία όπου είχε νοικιάσει διαμέρισμα ο 45χρονος. Και οι δύο φέρεται να είχαν καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Ωστόσο, ο άντρας δε θέλησε να συνεχίσει το ραντεβού και έδιωξε την 30χρονη.

Οι αστυνομικοί ανέλυσαν καρέ καρέ το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που υπάρχει μέσα στην πολυκατοικία. Στο βίντεο είδαν την 30χρονη γυναίκα να βρίσκεται έξω από την πόρτα του διαμερίσματος, φωνάζοντας να της ανοίξει και δημιουργώντας μεγάλη φασαρία.

Μαρτυρίες, κάμερες ασφαλείας και κατάθεση 45χρονου, ταυτίζονται. Κάποια στιγμή, η γυναίκα φαίνεται να ανεβαίνει τα σκαλιά προς τον τέταρτο όροφο - εκεί έσπασε το παράθυρο του ακάλυπτου και μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε στο κενό.

Ο Ιταλός φαίνεται να άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος περίπου πέντε λεπτά αφού είχε γίνει το κακό. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι η γυναίκα επιχείρησε να βρει τρόπο πρόσβασης στο διαμέρισμα. Έτσι, γίνεται λόγος για δυστύχημα.

Ο εισαγγελέας μετά τη λεπτομερή κατάθεση του 45χρονου τον άφησε ελεύθερο να επιστρέψει στη χώρα του, καθώς δεν προέκυψε οποιαδήποτε εμπλοκή στην πτώση της γυναίκας.



