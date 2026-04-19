Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας

Ελεύθερος ο 45χρονος με τον οποίο είχε κλείσει ραντεβού η 30χρονη γυναίκα

19.04.26 , 16:46 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 20/4/2026 - 26/4/2025
19.04.26 , 16:30 Ολυμπιακός: Παραμένει αήττητος στη Basket League - Νέα νίκη επί του Άρη
19.04.26 , 16:20 Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
19.04.26 , 15:06 Θεσσαλονίκη: Mυστήριο με νεογέννητο - Δύο συλλήψεις για εμπόριο βρεφών
19.04.26 , 15:00 Φωτεινή Τριχά: Οι σπουδές, οι διακρίσεις στο πόλο και η μεγάλη της αδυναμία
19.04.26 , 14:39 ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Αϊόβα - Αρκετοί τραυματίες
19.04.26 , 14:14 Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που εγκατέλειψε τη 16χρονη
19.04.26 , 14:00 Δες πώς να ξανακερδίσεις τον ύπνο σου μετά την αλλαγή ώρας
19.04.26 , 13:40 Παναθηναϊκός: Sold out το ματς με τη Μονακό μέσα σε 24 ώρες
19.04.26 , 12:00 Πάτρα: Nεκρός μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς- Ερευνώνται τα αίτια θανάτου του
19.04.26 , 11:10 Η Klavdia και ο Γιώργος Θαναηλάκης δίνουν το στίγμα τους στο 1% Club
19.04.26 , 10:59 Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια της μηχανής & ο σύντροφός της
19.04.26 , 10:48 Τraction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται την Φωτεινή Τριχά
19.04.26 , 10:30 Κεφαλονιά: ΕΔΕ για την «ψευδή νοσηλεύτρια» - Η προσωπική κόντρα δύο γιατρών
19.04.26 , 10:26 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Επίδομα ΔΥΠΑ 300 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις έως 80% για νοικοκυριά
Πρώτη πρόβα νυφικού για την Αθηνά Οικονομάκου - Δείτε βίντεο
Δέσποινα Βανδή: Με αυτό το τραγούδι θα πήγαινε Eurovision το 1995!
Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Γύγος, μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR (19/4/2026)
  • 30χρονη γυναίκα έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην Αθήνα, μετά από ραντεβού με Ιταλό μέσω εφαρμογής γνωριμιών.
  • Η γυναίκα και ο 45χρονος είχαν καταναλώσει αλκοόλ και υπήρξε ένταση πριν την πτώση.
  • Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την γυναίκα να φωνάζει και να προσπαθεί να μπει στο διαμέρισμα.
  • Η γυναίκα φαίνεται να ανέβηκε τα σκαλιά και να έσπασε το παράθυρο του ακάλυπτου πριν πέσει.
  • Ο Ιταλός αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή του στην πτώση.

Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση με την πτώση γυναίκας από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια ραντεβού που είχε κλείσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών με έναν Ιταλό. 

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας - Έπεσε από airbnb

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του Star Αλέξανδρου Γύγου, η 30χρονη συναντήθηκε με τον Ιταλό σε καφετέρια. Στη συνέχεια, πήγαν μαζί στην πολυκατοικία όπου είχε νοικιάσει διαμέρισμα ο 45χρονος. Και οι δύο φέρεται να είχαν καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Ωστόσο, ο άντρας δε θέλησε να συνεχίσει το ραντεβού και έδιωξε την 30χρονη. 

Οι αστυνομικοί ανέλυσαν καρέ καρέ το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που υπάρχει μέσα στην πολυκατοικία. Στο βίντεο είδαν την 30χρονη γυναίκα να βρίσκεται έξω από την πόρτα του διαμερίσματος, φωνάζοντας να της ανοίξει και δημιουργώντας μεγάλη φασαρία.

Μαρτυρίες, κάμερες ασφαλείας και κατάθεση 45χρονου, ταυτίζονται. Κάποια στιγμή, η γυναίκα φαίνεται να ανεβαίνει τα σκαλιά προς τον τέταρτο όροφο - εκεί έσπασε το παράθυρο του ακάλυπτου και μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε στο κενό.

Ηχητικό ντοκουμέντο: «Άνοιξε», φώναζε η 30χρονη πριν πέσει από τον 4ο όροφο

Ο Ιταλός φαίνεται να άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος περίπου πέντε λεπτά αφού είχε γίνει το κακό. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι η γυναίκα επιχείρησε να βρει τρόπο πρόσβασης στο διαμέρισμα. Έτσι, γίνεται λόγος για δυστύχημα.

Ο εισαγγελέας μετά τη λεπτομερή κατάθεση του 45χρονου τον άφησε ελεύθερο να επιστρέψει στη χώρα του, καθώς δεν προέκυψε οποιαδήποτε εμπλοκή στην πτώση της γυναίκας.


 

