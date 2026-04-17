Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας - Έπεσε από airbnb

Νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας – «Ξύπνησα από κραυγές», λέει στο ΕΡΤnews ο μάρτυρας που κάλεσε το ΕΚΑΒ

Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/4 στον ακάλυπτο πολυκατοικίας, στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να έπεσε από τον τρίτο όροφο, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και εξετάζονται από τις Αρχές.

Η πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας όπου βρέθηκε η νεκρή γυναίκα / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Στο ίδιο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) εντοπίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος προσήχθη για εξέταση. Κατά πληροφορίες, οι δύο τους είχαν γνωριστεί μέσω εφαρμογής γνωριμιών και είχαν έρθει σε επαφή πριν το περιστατικό. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ο άνδρας αρνούνταν να ανοίξει στους αστυνομικούς και χρειάστηκε η παρέμβαση του ιδιοκτήτη.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Μέχρι στιγμής, παραμένει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Σοκάρει η μαρτυρία ενοίκου της πολυκατοικίας / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

«Φώναζε συγγνώμη, έλα πίσω»

Μαρτυρία για όσα έγιναν έδωσε ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, και υποστήριξε ότι ξύπνησε από κραυγές τα ξημερώματα.

«Η γυναίκα έλεγε, “άνοιξε, συγγνώμη, έλα πίσω” και τέτοια μουρμούρα μέσα από τα δόντια, “μωρό μου, συγγνώμη, έλα πίσω”. Αυτό διέκρινα στην αγγλική γλώσσα, ο άνδρας δεν διέκρινα τι έλεγε. Δεν ξέρω τι δουλειά έχουν εδώ ή ποιοι είναι, διέμενα στο διαμέρισμα το βράδυ. Ξύπνησα κατευθείαν στις 4 τα ξημερώματα από κραυγές», ισχυρίστηκε.

Πλήθος κόσμου στην είσοδο της πολυκατοικίας / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)