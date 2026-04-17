Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας - Έπεσε από airbnb

«Ξύπνησα από κραυγές, φώναζε συγγνώμη» - Προσήχθη ένας άντρας

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας – «Ξύπνησα από κραυγές», λέει στο ΕΡΤnews ο μάρτυρας που κάλεσε το ΕΚΑΒ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε το πρωί της 17/4 στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη, Αθήνα.
  • Φέρεται να έπεσε από τον τρίτο όροφο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι οποίες ερευνώνται από τις Αρχές.
  • Στο διαμέρισμα Airbnb βρέθηκε ένας άνδρας, ο οποίος προσήχθη για εξέταση και είχε γνωριστεί με τη γυναίκα μέσω εφαρμογής γνωριμιών.
  • Μαρτυρία ένοικου αναφέρει ότι άκουσε την γυναίκα να φωνάζει "συγγνώμη, έλα πίσω" πριν την πτώση.
  • Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/4 στον ακάλυπτο πολυκατοικίας, στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να έπεσε από τον τρίτο όροφο, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και εξετάζονται από τις Αρχές.

Η πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας όπου βρέθηκε η νεκρή γυναίκα / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Στο ίδιο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) εντοπίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος προσήχθη για εξέταση. Κατά πληροφορίες, οι δύο τους είχαν γνωριστεί μέσω εφαρμογής γνωριμιών και είχαν έρθει σε επαφή πριν το περιστατικό. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ο άνδρας αρνούνταν να ανοίξει στους αστυνομικούς και χρειάστηκε η παρέμβαση του ιδιοκτήτη.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Μέχρι στιγμής, παραμένει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. 

«Φώναζε συγγνώμη, έλα πίσω»

Σοκάρει η μαρτυρία ενοίκου της πολυκατοικίας / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Μαρτυρία για όσα έγιναν έδωσε ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, και υποστήριξε ότι ξύπνησε από κραυγές τα ξημερώματα.

«Η γυναίκα έλεγε, “άνοιξε, συγγνώμη, έλα πίσω” και τέτοια μουρμούρα μέσα από τα δόντια, “μωρό μου, συγγνώμη, έλα πίσω”. Αυτό διέκρινα στην αγγλική γλώσσα, ο άνδρας δεν διέκρινα τι έλεγε. Δεν ξέρω τι δουλειά έχουν εδώ ή ποιοι είναι, διέμενα στο διαμέρισμα το βράδυ. Ξύπνησα κατευθείαν στις 4 τα ξημερώματα από κραυγές», ισχυρίστηκε.

Πλήθος κόσμου στην είσοδο της πολυκατοικίας  / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)
