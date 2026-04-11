Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Τέσσερις τραυματίες

Συναγερμός στις αρχές - Φόβοι για εγκλωβισμένους

Κοσμος
Πηγή: philenews.com
Βίντεο από philenews.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέρος τετραώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο Κύπρου, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτίριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο philenews.com ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, αλλά θεώρησαν πως επρόκειτο για εκρήξεις από λαμπρατζιές, λόγω της Αναστάσεως.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη στιγμή της κατάρρευσης υπήρχαν άτομα εντός του κτιρίου. Τέσσας άτομα φέρονται να μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα για τυχόν εγκλωβισμένους. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη, αλλά παρ' όλ΄ αυτά έμεναν σε αυτήν άνθρωποι.

Το κτίριο διέθετε συνολικά 8 με 9 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

