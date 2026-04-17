Ηχητικό ντοκουμέντο: «Άνοιξε», φώναζε η 30χρονη πριν πέσει από τον 4ο όροφο

Γνωρίστηκαν μέσω dating app - Τι ισχυρίζεται ο 45χρονος Ιταλός

Σε πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος της 30χρονης γυναίκας τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, η οποία έπεσε από τον 4ο όροφο στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη. 

Σε πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος της 30χρονης γυναίκας τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, η οποία έπεσε από τον 4ο όροφο στον ακάλυπτο πολυκατοικίας

Ο ακάλυπτος όπου βρέθηκε η 30χρονη / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε η ΕΡΤ, η γυναίκα από την Αιθιοπία ακούγεται να φωνάζει στα αγγλικά στον άνδρα που ήταν μαζί της στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) «Άνοιξε!». 

Ηχητικό ντοκουμέντο: «Άνοιξε», φώναζε η 30χρονη πριν πέσει από τον 4ο όροφο

Η 30χρονη και ο 45χρονος Ιταλός είχαν γνωριστεί μέσω εφαρμογής γνωριμιών, σύμφωνα με πληροφορίες κι έκλεισαν ραντεβού στο εν λόγω διαμέρισμα. Οι Αρχές προσήγαγαν τον άνδρα και αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την υπόθεση. Κύριο ερώτημα στο οποίο προσπαθούν να δώσουν απάντηση είναι γιατί - εφόσον το airbnb που είχαν νοικιάσει ήταν στον 3ο όροφο - η γυναίκα έπεσε από τον 4ο. 

Ο Ιταλός, που έφερε αμυχές στο σώμα του, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχαν έναν καβγά με την 30χρονη και την έδιωξε από το διαμέρισμα. 

Η προσαγωγή του 45χρονου Ιταλού / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Ο Ιταλός, που έφερε αμυχές στο σώμα του, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχαν έναν καβγά με την 30χρονη και την έδιωξε από το διαμέρισμα. 

Ο 45χρονος Ιταλός κρατείται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και η προσαγωγή του αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη.

Δείτε εικόνες από το σημείο στο κέντρο της Αθήνας: 

Η μοιραία πολυκατοικία

Η πολυκατοικία όπου βρισκόταν το airbnb / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Η πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας 

Από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας έπεσε η γυναίκα / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Η είσοδος της πολυκατοικίας  

Αστυνομικοί στην είσοδο της πολυκατοικίας / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)
