Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που εγκατέλειψε τη 16χρονη

Έχουν γίνει άλλες τρεις συλλήψεις - Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που εγκατέλειψε τη 16χρονη / ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής που προκάλεσε το τροχαίο στην οδό Λιοσίων και εγκατέλειψε τη 16χρονη πεζή.
  • Η 16χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
  • Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτήτριας της μηχανής και του συντρόφου της.
  • Ένας αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε την πινακίδα της μηχανής και βοήθησε στην ταυτοποίηση των αναβατών.
  • Ο οδηγός δήλωσε ότι σκόπευε να παραδοθεί στην αστυνομία.

Ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο στην οδό Λιοσίων χθες το απόγευμα και εγκατέλειψε τη 16χρονη πεζή αιμόφυρτη στον δρόμο, συνελήφθη στην Κυψέλη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, το μεσημέρι της Κυριακής.

Πρόκειται για υπήκοο του Σουδάν, ηλικίας 16 ετών, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς ότι σκόπευε να πάει στο Α.Τ και να παραδοθεί.

Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που εγκατέλειψε τη 16χρονη

Το τροχαίο έγινε επί της οδού Λιοσίων γύρω στις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου18/4. Η 16χρονη διέσχιζε τον δρόμο, όταν μηχανή με δύο αναβάτες έπεσαν με ταχύτητα πάνω της. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση. 

Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που εγκατέλειψε τη 16χρονη

Ωστόσο, οι δύο αναβάτες εγκατέλειψαν τη 16χρονη μετά τη σύγκρουση. Παρόλο που η μηχανή ανετράπη, οι δυο τους σηκώθηκαν, ανέβηκαν σ' αυτήν και εξαφανίστηκαν.

Τροχαίο Λιοσίων: Oι τρεις συλλήψεις που προηγήθηκαν πριν βρεθεί ο οδηγός

Νωρίτερα, η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις για το τροχαίο. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star συνελήφθη η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής, η οποία πήγε δύο ώρες μετά το ατύχημα στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για να δηλώσει ψευδώς την κλοπή της μηχανής.

Μαζί της ήταν και ο σύντροφός της, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια της μηχανής & ο σύντροφός της

Τέλος συνελήφθη και ένας 22χρονος που μετέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Αστυνομικό τμήμα και υποστήριξε ότι ήταν συνοδηγός της μηχανής, που ενεπλάκη στο ατύχημα, ενώ δήλωσε ότι δε γνωρίζει τα ακριβή στοιχεία του οδηγού, παρά μόνο το μικρό του όνομα.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η πτώση των δύο αναβατών από τη μηχανή μετά τη σφοδρή σύγκρουση

Οι αστυνομικοί είχαν ταυτοποιήσει τον οδηγό της μηχανής και είχαν στήσει καρτέρι στη διεύθυνση κατοικίας του, όμως δεν εμφανίστηκε. Σε περιπολία της ΔΙ.ΑΣ εντοπίστηκε, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Τροχαίο Λιοσίων: Ο αυτόπτης μάρτυρας που βοήθησε τις Αρχές 

Ένας άνδρας που διατηρεί επιχείρηση στο σημείο που έγινε το τροχαίο ήταν το πρόσωπο κλειδί για να φτάσει η ΕΛ.ΑΣ πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των αναβατών της μηχανής. Ο αυτόπτης μάρτυρας πρόλαβε να καταγράψει την πινακίδα της μηχανής και να δώσει άμεσα τα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του τροχαίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΛΙΟΣΙΩΝ
 |
16ΧΡΟΝΗ
 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
 |
ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΛΙΟΣΙΩΝ
 |
ΠΑΤΗΣΙΑ
 |
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
Follow us:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top