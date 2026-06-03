Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 38χρονος για τη δολοφονία του πρώην πεθερού του

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην πεθερού του στη Θεσσαλονίκη. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του 67χρονου άνδρα. Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, με βασικότερη εκείνη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

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Κατά την απολογία του, ο 38χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η σχέση του με το θύμα ήταν ιδιαίτερα προβληματική. Υποστήριξε πως ένιωθε ότι δεχόταν συστηματικές προσβολές, οι οποίες, όπως ανέφερε, έθιγαν την προσωπικότητά του και την αξιοπρέπειά του ως άνδρα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, οι λεκτικές επιθέσεις και οι συγκρούσεις είχαν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα που επιβάρυνε σημαντικά την ψυχολογική του κατάσταση.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι σκότωσε εσκεμμένα τον πρώην πεθερό του. Όπως υποστήριξε, ο 67χρονος τραυματίστηκε ύστερα από πτώση και χτύπημα στο κεφάλι, ενώ ο ίδιος προσπάθησε να τον βοηθήσει. Επιπλέον, φέρεται να ανέφερε ότι πριν από το περιστατικό είχε γίνει χρήση ναρκωτικών ουσιών από τους δύο άνδρες, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

 

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Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, οι οποίες έκριναν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την προσωρινή του κράτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάκριση. Έτσι αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

 

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