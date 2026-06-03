Δημοσκόπηση Star - GPO Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

Απόψε, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα, θα παρουσιαστεί η νέα δημοσκόπηση της GPO για το Star.

Στο στούντιο θα βρίσκεται ο έγκριτος Διευθυντής Ερευνών Αντώνης Παπαργύρης, ο οποίος θα παρουσιάσει και θα αναλύσει πώς αποτυπώνεται ο νέος πολιτικός χάρτης μετά τη δημιουργία κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά και τα στοιχεία που καταγράφουν το νέο συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των κομμάτων.

Η δημοσκόπηση περιλαμβάνει πρόθεση ψήφου αλλά και εκτίμηση ψήφου, ενώ θέτει και το ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Επιπλέον, αποτυπώνει πώς υποδέχθηκαν οι πολίτες τα δύο νέα κόμματα, τι προσδοκίες έχουν από την ηγεσία τους, καθώς και τι περιμένουν από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Απόψε, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα.