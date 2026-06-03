Δημοσκόπηση Star - GPO Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα

Πώς υποδέχθηκαν οι πολίτες τα κόμματα Τσίπρα - Καρυστιανού;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 3 Ιουνίου, θα παρουσιαστεί νέα δημοσκόπηση της GPO στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.
  • Ο Διευθυντής Ερευνών Αντώνης Παπαργύρης θα αναλύσει τον νέο πολιτικό χάρτη μετά τη δημιουργία κομμάτων από Τσίπρα και Καρυστιανού.
  • Η δημοσκόπηση περιλαμβάνει πρόθεση και εκτίμηση ψήφου, καθώς και ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.
  • Αποτυπώνονται οι προσδοκίες πολιτών από τα νέα κόμματα και οι προσδοκίες τους για τις επόμενες εκλογές.

Απόψε, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα, θα παρουσιαστεί η νέα δημοσκόπηση της GPO για το Star.

Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα

Στο στούντιο θα βρίσκεται ο έγκριτος Διευθυντής Ερευνών Αντώνης Παπαργύρης, ο οποίος θα παρουσιάσει και θα αναλύσει πώς αποτυπώνεται ο νέος πολιτικός χάρτης μετά τη δημιουργία κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά και τα στοιχεία που καταγράφουν το νέο συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των κομμάτων.

Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα

Η δημοσκόπηση περιλαμβάνει πρόθεση ψήφου αλλά και εκτίμηση ψήφου, ενώ θέτει και το ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Επιπλέον, αποτυπώνει πώς υποδέχθηκαν οι πολίτες τα δύο νέα κόμματα, τι προσδοκίες έχουν από την ηγεσία τους, καθώς και τι περιμένουν από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Απόψε, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα.

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