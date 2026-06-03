FIAT Grizzly και Grizzly Fastback: Πότε έρχονται στην Ελλάδα

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FIAT Grizzly και Grizzly Fastback: Πότε έρχονται στην Ελλάδα
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H FIAT δημοσιοποίησε την πρώτη εικόνα των πολυαναμενόμενων Grizzly και Grizzly Fastback. Είναι δύο ολοκαίνουργια μοντέλα που θα διευρύνουν την γκάμα της μάρκας ουσιαστικά, δίνοντας ισχυρή παρουσία στο C-Segment.Χρησιμοποιούν κοινή πλατφόρμα και μοιράζονται το όραμα της άνετης και ταυτόχρονα προσιτής μετακίνησης, ωστόσο το καθένα έχει τη δική του ξεχωριστή και ξεκάθαρη ταυτότητα.

Το Grizzly είναι ένα πρακτικό, ευρύχωρο και προσιτό SUV, φτιαγμένο για να καλύπτει την οικογένεια από την αστική καθημερινότητα έως τα μακρινά ταξίδια. Το αμάξωμά του είναι σχεδιασμένο με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της εσωτερικής ευρυχωρίας, εστιάζοντας στη μέγιστη άνεση των επιβατών και το μεγάλο διαθέσιμο ύψος.

Το Grizzly Fastback ακολουθεί πιο δυναμική αισθητική προσέγγιση, με σφηνοειδή γραμμή και αναλογίες 4θυρου κουπέ. Απευθυνόμενο στο lifestyle κοινό που λειτουργεί περισσότερο με το συναίσθημα, το Grizzly Fastback δε στερείται λογικής ή πρακτικότητας, διαθέτοντας τεράστιο χώρο αποσκευών και ταξιδιάρικο χαρακτήρα.

Σχεδιασμένα για να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες χωρίς συμβιβασμούς, τα δύο μοντέλα διαθέτουν πλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης που περιλαμβάνει θερμική, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική επιλογή. Μέσα από το διαφορετικό χαρακτήρα τους, τα Grizzly και Grizzly Fastback μοιράζονται την φιλοδοξία του να καταστήσουν άνετη την καθημερινότητα για τον οδηγό και τους επιβάτες, σε μια καμπίνα με υψηλή ποιότητα, ανάλογη τεχνολογία και προσοχή στην λεπτομέρεια.

Το μήκος τους είναι κάτω από τα 4,5 m, οπότε παραμένουν compact σε διαστάσεις και είναι εύχρηστα κάτω από όλες τις συνθήκες. Τα δύο μοντέλα θα λανσαριστούν στην Ευρώπη το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και καθότι θα έχουν παγκόσμια εμπορική απήχηση θα κατασκευάζονται και θα διανέμονται με γνώμονα τη βέλτιστη ευελιξία παραγωγής και εμπορική ανταγωνιστικότητα στην εκάστοτε αγορά.

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