Τις διακοπές της στα Ματογιάννια απολαμβάνει η Μελίνα Νικολαΐδη δίνοντας στους followers της στα social media μία γεύση από το πώς περνάει. Η κόρη του Ντέμη και της Δέσποινας απολαμβάνει το καφεδάκι της σε μαγαζιά της Μυκόνου και μετά ετοιμάζεται για την παραλία.
Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;
Η Μελίνα επιλέγει για τη θάλασσα ένα πλεκτό beachwear σύνολο και το λουκ της ολοκληρώνει φορώντας κοσμήματα ασημένια. Το διακριτικό μακιγιάζ που επιλέγει, δίνει την τελευταία πινελιά στη σικ εμφάνισή της.
Το μαύρο πλεκτό επιλέγει η κόρη της Δέσποινας και για τις βραδινές της εμφανίσεις στο νησί των ανέμων μόνο που το σετάρει με μία μεταλλική τσάντα.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.