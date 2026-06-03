Μελίνα Νικολαϊδη: Απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο

Η εντυπωσιακή εμφάνιση στα Ματογιάννια!

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τις διακοπές της στα Ματογιάννια απολαμβάνει η Μελίνα Νικολαΐδη δίνοντας στους followers της στα social media μία γεύση από το πώς περνάει. Η κόρη του Ντέμη και της Δέσποινας απολαμβάνει το καφεδάκι της σε μαγαζιά της Μυκόνου και μετά ετοιμάζεται για την παραλία.

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Μελίνα Νικολαϊδη: Απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο

Μελίνα Νικολαϊδη: Απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο


Η Μελίνα επιλέγει για τη θάλασσα ένα πλεκτό beachwear σύνολο και το λουκ της ολοκληρώνει φορώντας κοσμήματα ασημένια. Το διακριτικό μακιγιάζ που επιλέγει, δίνει την τελευταία πινελιά στη σικ εμφάνισή της.

Μελίνα Νικολαϊδη: Απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο


Το μαύρο πλεκτό επιλέγει η κόρη της Δέσποινας και για τις βραδινές της εμφανίσεις στο νησί των ανέμων μόνο που το σετάρει με μία μεταλλική τσάντα. 

Μελίνα Νικολαϊδη: Απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο


 

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ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
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