Πριν από λίγο καιρό η Μελίνα ερμήνευσε Whitney Houston στο TikTok και έγινε viral/ βίντεο Happy Day

Τις διακοπές της στα Ματογιάννια απολαμβάνει η Μελίνα Νικολαΐδη δίνοντας στους followers της στα social media μία γεύση από το πώς περνάει. Η κόρη του Ντέμη και της Δέσποινας απολαμβάνει το καφεδάκι της σε μαγαζιά της Μυκόνου και μετά ετοιμάζεται για την παραλία.



Η Μελίνα επιλέγει για τη θάλασσα ένα πλεκτό beachwear σύνολο και το λουκ της ολοκληρώνει φορώντας κοσμήματα ασημένια. Το διακριτικό μακιγιάζ που επιλέγει, δίνει την τελευταία πινελιά στη σικ εμφάνισή της.



Το μαύρο πλεκτό επιλέγει η κόρη της Δέσποινας και για τις βραδινές της εμφανίσεις στο νησί των ανέμων μόνο που το σετάρει με μία μεταλλική τσάντα.



