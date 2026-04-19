Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια της μηχανής & ο σύντροφός της

Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Β. Γκούμα για το τροχαίο με εγκατάλειψη 16χρονης

Βίντεο ντοκουμέντο με το τροχαίο στη Λιοσίων, όπου μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε 16χρονη / ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα τροπή παίρνουν οι εξελίξεις στην υπόθεση του τροχαίου στην οδό Λιοσίων, χθες το απόγευμα, όποτε μηχανή με δύο αναβάτες παρέσυρε 16χρονη και στη συνέχεια, οι δυο τους την εγκατέλειψαν αιμόφυρτη στον δρόμο. 

Πατήσια: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση & εγκατάλειψη της 16χρονης

Για το τροχαίο έχουν γίνει τρεις συλλήψεις και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του δημοσιογράφου του Star, Βαγγέλη Γκούμα, συλληφθέντες είναι η ιδιοκτήτρια της μηχανής, ο σύντροφός της και ο συνεπιβάτης της μηχανής, τη στιγμή του τροχαίου. Ο οδηγός της μηχανής αναζητείται. 

Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια της μηχανής & ο σύντροφός της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του Star, η ιδιοκτήτρια της μηχανής φέρεται να απευθύνθηκε στις Αρχές και να δήλωσε κλοπή του δικύκλου, αφότου είχε γίνει το τροχαίο, κάτι που έγινε αντιληπτό από τους αστυνομικούς της Τροχαίας.

Την ίδια ώρα, η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 

Λιοσίων: Πώς έγινε το τροχαίο

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας για το Star και προβλήθηκε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου 18/4, το κοριτσάκι φαίνεται να ελέγχει τον δρόμο για να περάσει απέναντι, όταν η μηχανή με δύο αναβάτες -που όπως φαίνεται στο βίντεο- είχε αναπτύξει ταχύτητα την παρασύρουν. 

Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια της μηχανής & ο σύντροφός της

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε στην αστυνομία πως η σύγκρουση ήταν σφοδρή και πως οι αναβάτες ενώ έπεσαν από τη μηχανή, σηκώθηκαν, ανέβηκαν στο μηχανάκι και εξαφανίστηκαν. 

 

