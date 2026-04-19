Πατήσια: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση & εγκατάλειψη της 16χρονης

Τρία άτομα συνελήφθησαν για το τροχαίο στην οδό Λιοσίων, το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ το θύμα του τροχαίου, μια 16χρονη που ήταν πεζή, νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Όλα έγιναν γύρω στις 17:00 το απόγευμα της 18ης Απριλίου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και κινούνταν επί της οδού Λιοσίων (στο ύψος της συμβολής με την οδό Καζάζη) στο ρεύμα προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, παρέσυραν 16χρονη που διέσχιζε τον δρόμο. Μετά τη σύγκρουση, εγκατέλειψαν την ανήλικη αιμόφυρτη στο έδαφος και εξαφανίστηκαν με κατεύθυνση τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας για το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star φαίνεται η ταχύτητα με την οποία κινείται η μηχανή, αλλά και η σφοδρότητα της σύγκρουσης. Αυτόπτης μάρτυρας που κατέθεσε και στην αστυνομία, ανέφερε στον δημοσιογράφο του Star πως οι δύο αναβάτες έπεσαν κάτω μετά το τροχαίο, σηκώθηκαν, ανέβηκαν στη μηχανή κι έφυγαν.

Ήταν θέμα χρόνου ο εντοπισμός των εμπλεκομένων από την ΕΛ.ΑΣ, αφού κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει την πορεία της μηχανής αλλά την πινακίδα της τη στιγμή του τροχαίου.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε πως συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μηχανής κι ένα ακόμη άτομο που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία. Ο οδηγός της μηχανής αναζητείται.

Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη

Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η κατάσταση της υγείας της αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς φέρει βαρύτερες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας της.

