Πατήσια: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση & εγκατάλειψη της 16χρονης

Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Tροχαίο με εγκατάλειψη ανήλικης στην οδό Λιοσίων- Βίντεο ντοκουμέντο/ ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
  • Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση και εγκατάλειψη 16χρονης στην οδό Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου.
  • Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
  • Δύο άτομα σε μοτοσικλέτα παρέσυραν την ανήλικη και εγκατέλειψαν τον τόπο του ατυχήματος.
  • Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την πορεία της μηχανής και την πινακίδα κατά τη διάρκεια του τροχαίου.
  • Ο ιδιοκτήτης της μηχανής και ένα άλλο άτομο συνελήφθησαν, ενώ ο οδηγός αναζητείται.

Τρία άτομα συνελήφθησαν για το τροχαίο στην οδό Λιοσίων, το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ το θύμα του τροχαίου, μια 16χρονη που ήταν πεζή, νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. 

Πατήσια: Συγκλονιστικό βίντεο με παράσυρση και εγκατάλειψη ανήλικης

Όλα έγιναν γύρω στις 17:00 το απόγευμα της 18ης Απριλίου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και κινούνταν επί της οδού Λιοσίων (στο ύψος της συμβολής με την οδό Καζάζη) στο ρεύμα προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, παρέσυραν 16χρονη που διέσχιζε τον δρόμο. Μετά τη σύγκρουση, εγκατέλειψαν την ανήλικη αιμόφυρτη στο έδαφος και εξαφανίστηκαν με κατεύθυνση τη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Πατήσια: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση & εγκατάλειψη της 16χρονης

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας για το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star φαίνεται η ταχύτητα με την οποία κινείται η μηχανή, αλλά και η σφοδρότητα της σύγκρουσης. Αυτόπτης μάρτυρας που κατέθεσε και στην αστυνομία, ανέφερε στον δημοσιογράφο του Star πως οι δύο αναβάτες έπεσαν κάτω μετά το τροχαίο, σηκώθηκαν, ανέβηκαν στη μηχανή κι έφυγαν.

Ήταν θέμα χρόνου ο εντοπισμός των εμπλεκομένων από την ΕΛ.ΑΣ, αφού κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει την πορεία της μηχανής αλλά την πινακίδα της τη στιγμή του τροχαίου. 

Πατήσια: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση & εγκατάλειψη της 16χρονης

Οι πρώτες πληροφορίες λένε πως συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μηχανής κι ένα ακόμη άτομο που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία. Ο οδηγός της μηχανής αναζητείται. 

Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη

Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.  Η κατάσταση της υγείας της αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς φέρει βαρύτερες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας της. 
 

