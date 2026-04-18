Αστυνομικός Βουλής: Τα πρώτα λόγια της πρώην συζύγου μετά την απόφαση

Το σκεπτικό του δικαστηρίου για την αθώωσή της

18.04.26 , 21:44 Πατήσια: Συγκλονιστικό βίντεο με παράσυρση και εγκατάλειψη ανήλικης
18.04.26 , 21:06 Αστυνομικός Βουλής: Τα πρώτα λόγια της πρώην συζύγου μετά την απόφαση
18.04.26 , 20:30 Προειδοποίηση Τραμπ για τα Στενά: Το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ
18.04.26 , 19:40 4 νεκροί στο Κίεβο μετά από επίθεση και ομηρεία  σε σούπερ μάρκετ
18.04.26 , 19:30 Lingo: Χρύσα & Πάνος αγχώθηκαν - Πόσα χρήματα κέρδισαν;
18.04.26 , 18:26 Χειρουργήθηκε στον Ευαγγελισμό για ειλεό η Μαρέβα Μητσοτάκη
18.04.26 , 18:15 VW Crafter: Σε νέες εγκατστάσεις θα κατασκευάζεται το ηλεκτρικό μοντέλο
18.04.26 , 17:41 Σοκ στον ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Γιακουμάκης!
18.04.26 , 17:14 Η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη
18.04.26 , 16:48 Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
18.04.26 , 16:35 Μακρόν: Νεκρός Γάλλος στρατιωτικός στον Λίβανο μετά από επίθεση
18.04.26 , 16:00 10 κορυφαίες fashion συμβουλές της Βικτόρια Μπέκαμ
18.04.26 , 14:16 Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
18.04.26 , 13:41 Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης από υφυπουργός Αγρ. Ανάπτυξης
18.04.26 , 13:03 «Βόμβα» Βερβελέ: «Επαφές Αλαφούζου Με Πέδρο Μαρτίνς»
Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις έως 80% για νοικοκυριά
Επίδομα ΔΥΠΑ 300 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους
Χειρουργήθηκε στον Ευαγγελισμό για ειλεό η Μαρέβα Μητσοτάκη
Market Pass 2026: Πότε πληρώνονται τα 40€ τον μήνα
Κολοκυθάς για σχέση με Αναστασοπούλου: «Η αγάπη θα υπάρχει για πάντα»
Αργοστόλι: Ραγίζει καρδιές η μητέρα - «Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ»
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Πρώην σύζυγος αστυνομικού Βουλής: Τα πρώτα λόγια μετά την απόφαση (βίντεο Star)
Συνεχίζει να συγκλονίζει το πανελλήνιο η πολύκροτη υπόθεση του πρώην αστυνομικού της Βουλής, ο οποίος κατηγορήθηκε για τον βιασμό των παιδιών του και της πρώην συζύγου του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, ενώ αντίθετα αθώωσε την πρώην σύζυγό του, η οποία κατηγορούνταν ότι συμμετείχε στις κακοποιήσεις των παιδιών.

Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής - Αθώα η σύζυγός του

Η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με στόχο την προστασία των ανήλικων θυμάτων.

Το σκέπτικό  του δικαστηρίου για την αθώωση της μητέρας 
 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο, αφού εξέτασε ιατροδικαστές, καθηγητές ψυχιατρικής και ειδικούς σε ζητήματα διαδικτύου, καθώς και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων και το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία 5-2 την αθώωση της μητέρας. Η κατηγορία αφορούσε σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχε τη δυνατότητα αντίληψης του αδίκου, λόγω της συνδρομής σοβαρού διλήμματος.

Με απλά λόγια, έγινε δεκτό ότι η γυναίκα ζούσε υπό καθεστώς έντονου φόβου για τη ζωή της και των παιδιών της, ανεχόμενη επί περίπου οκτώ χρόνια βιασμούς, κακοποίηση, απειλές και εκμετάλλευση, προκειμένου να προστατεύσει τη ζωή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγγελική πρόταση είχε ζητήσει την ενοχή της.

Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής & της μητέρας ζητά η εισαγγελέας

Στο άκουσμα της απόφασης, η 37χρονη ξέσπασε σε κλάματα, ζήτησε συγγνώμη και φέρεται να είπε: «Υπάρχει Θεός».


Πρώτο της μέλημα, όπως ανέφερε, είναι να επανασυνδεθεί με τα παιδιά της. Τα τέσσερα ανήλικα, που έζησαν την κακοποίηση, είχαν μεταφερθεί σε δομές προστασίας μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης. Η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να τα φέρει ξανά κοντά της.

Ο 47χρονος πρώην αστυνομικός επέστρεψε στις φυλακές Τρίπολης, όπου κρατείται από τον Δεκέμβριο του 2024.
 

