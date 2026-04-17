Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής - Αθώα η σύζυγός του

Η ποινή που του επιβλήθηκε για τις κακοποιήσεις των παιδιών του

Τι είχε πει ο πρώην αστυνομικός της Βουλής μέσα από τη φυλακή / Βίντεο αρχείου από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρώην αστυνομικός της Βουλής καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια για σκληρή κακοποίηση και βασανισμό των παιδιών του.
  • Η ποινή του ανέρχεται σε 80 έτη και 3 μήνες, εκτιτέα τα 25.
  • Η σύζυγός του κρίθηκε αθώα από το δικαστήριο.
  • Η εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή και των δύο για σεξουαλική βία κατά των ανηλίκων.
  • Ο πρώην αστυνομικός αντιμετώπισε σοβαρές κατηγορίες, όπως βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων.

Ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο πρώην αστυνομικός της Βουλής για τη σκληρή κακοποίηση και τον βασανισμό των παιδιών του. 

Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής & της μητέρας ζητά η εισαγγελέας

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, 80 έτη και 3 μήνες (εκτιτέα τα 25). Η σύζυγός του κρίθηκε αθώα.

Αστυνομικός Βουλής: Η νέα ζωή της συζύγου του μετά την προφυλάκισή του

Αστυνομικός Βουλής και η σύζυγός του

Παρά την πρόταση της εισαγγελέως για ενοχή και των δύο, το ΜΟΔ αποφάσισε την αθώωση της συζύγου του πρώην αστυνομικού της Βουλής 

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή και των δύο για σωρεία αδικημάτων σεξουαλικής βίας σε βάρος των ανηλίκων παιδιών τους, ζητώντας την καταδίκη τους.

Ο πρώην αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή δικάστηκε για:

  • βιασμό κατ' εξακολούθηση
  • κατάχρηση ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή
  • γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών
  • πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή)
  • ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου
  • οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ' εξακολούθηση

Αστυνομικός Βουλής

Η εισαγγελική λειτουργός, πλην της ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου και της οπλοκατοχής, ζήτησε καταδίκη του αστυνομικού για όλες τις άλλες κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Η πρόταση της εισαγγελέα ζήτησε την ενοχή και για τη μητέρα των θυμάτων, η οποία κατήγγειλε την υπόθεση ισχυριζόμενη πώς οι πράξεις της σε βάρος των ανηλίκων παιδιών της ήταν απόρροια εξαναγκασμού της από τον συγκατηγορούμενο της. Κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή.

 

 

