Test drive: Στο τιμόνι του Audi A3 Allstreet TFSIe Stronic 204 PS 

Θέλετε ένα premium μοντέλο της κατηγορίας C με την ευελιξία ενός hatchback και τις δυνατότητες ενός SUV; Οι επιλογές δεν είναι πολλές ‘'η για να ακριβολογούμε ίσως και μοναδική . Μιλάμε για το ολοκαίνουργιο Audi A3 Allstreet το οποίο ικανοποιεί τους οδηγούς που επιζητούν να κινηθούν σε πιο δύσκολες διαδρομές.

Το νέο Audi A3 Allstreet με την χαρακτηριστική off-road εμφάνισή , την αυξημένη κατά τρία εκατοστά απόσταση από το έδαφος και την υπερυψωμένη θέση των καθισμάτων, προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης. Μάλιστα στην έκδοση της δοκιμής μας το A3 Αllstreet, μπήκε στην πρίζα προσφέροντάς 204 άλογα και 138 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας.

Ποιες όμως είναι οι διαφορές σε σχέση με τις απλές εκδόσεις . Ας ξεκινήσουμε από την εμφάνιση η οποία τονίζεται από τα μαύρα πλαστικά προστατευτικά τα οποία βρίσκονται περιμετρικά του αυτοκινήτου τα οποία ουσιαστικά προστατεύουν το αμάξωμα από τα πετραδάκια τα οποία μπορεί να εκτιναχθούν όταν περάσεις από χωμάτινες διαδρομές. Μπροστά συναντάμε την μεγάλη άύρη μάσκα Singleframe η οποία συνδυάζεται με τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Matrix LED .

Την εμφάνιση κάνει πιο δυναμική και ο ευμεγέθης προφυλακτήρας με την ασημένια ποδιά Για την κίνηση εκτός εδάφους χωρίς «τραυματισμούς» συνηγορούν τόσο η αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 3 cm τα οποία αποτελούν συνδυασμό των 1,5 cm από την ανάρτηση και 1,5 cm χάρη στην διάσταση των τροχών 225/45 R18.

Στο πίσω μέρος κυριαρχούν τα LED φωτιστικά σώματα και η επίσης ασημένια ποδιά στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα. Στάνταρ είναι και οι ράγες οροφής. Αυτή η εμφάνιση δικαιολογεί και τον χαρακτηρισμό «περιπετειώδης» που αφορά οδηγούς με την ανάλογη ιδιότητα.

Η είσοδος στο εσωτερικό σου ανεβάζει ακόμη περισσότερο την διάθεση καθώς και μόνο με την οπτική επαφή καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει υψηλή ποιότητα κατασκευής. Το ταμπλό χωρίζεται στη περιοχή του οδηγού ο οποίος ελέγχει τις λειτουργίες της οθόνης αλλά και στην περιοχή του συνοδηγού ο οποίος μοιάζει λίγο αποκομμένος ελέγχοντας κυρίως την ροή αέρα των αεραγωγών. Η αισθητική ανανέωση περιλαμβάνει τη νέα κεντρική κονσόλα με τον κομψό λεβιέ ταχυτήτων του του αυτόματου κιβωτίου, ενώ νέες είναι οι νέες επενδύσεις σε καθίσματα και πόρτες

Η υψηλή τεχνολογία περιλαμβάνει το ευκρινέστατο Virtual Cockpit . Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων διαθέτει πλούσια πληροφόρηση αλλά και την δυνατότητα παραμετροποιήσεων. Η κεντρική οθόνη αφής των 10,1 ιντσών όπου προβάλλονται όλες οι ενδείξεις των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Το A3 allstreet είναι ψηφιακό και συνδεδεμένο - χάρη σε πολυάριθμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, λειτουργίες κατά παραγγελία (on demand) και ένα store για κατεβάσματα εφαρμογών (app). Υπάρχει μία ασύρματη θέση φόρτισης smartphone και άλλες δύο θύρες φόρτισης USB-C οι οποίες βρίσκονται μπροστά στην κεντρική κονσόλα, Επιπλέον υπάρχουν και δύο επιπλέον πίσω. Με το κορυφαίο SONOS Premium Soundsystem με τρισδιάστατο ήχο με 5 ηχεία υψηλής απόδοσης.

Μας άρεσε πάντως η ύπαρξη αναλογικών πλήκτρων για τον χειρισμό του αυτόματου διζωνικού κλιματισμού προβάλλοντας τις λειτουργίες σε ένα ξεχωριστό πάνελ. Πάνω στο όμορφο τριάκτινο δερμάτινο τιμόνι υπάρχουν χειριστήρια για σχεδόν όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου Το A3 allstreet προσφέρει στάνταρ υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Το Audi pre sense front, το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης και υποβοήθησης στροφής και το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας, βοηθούν στην αποφυγή ατυχημάτων με άλλους χρήστες του δρόμου. Το adaptive cruise assist, το οποίο βοηθά στον διαμήκη και πλευρικό έλεγχο και που συμπληρώνεται από μια λειτουργία υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας, ενισχύει την άνεση του οδηγού.

Στην κίνηση στην πόλη, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης (park assist) με το εξελιγμένο park assist plus, υποβοηθά τον οδηγό στο παρκάρισμα και στην οπισθοπορεία. Η προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας (lane change warning), η προειδοποίηση εξόδου (exit warning) και η υποβοήθηση διασταυρούμενης οπίσθιας κυκλοφορίας (rear cross-traffic) χρησιμοποιούν τα πίσω ραντάρ για να ελέγχουν την κυκλοφορία πίσω και δίπλα από το όχημα για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση.

Χάρη στην ελαφρώς υπερυψωμένη θέση των καθισμάτων, το A3 allstreet προσφέρει αυξημένη ορατότητα αλλά και άνεση για τους επιβάτες οι οποίοι δεν θα διαμαρτυρηθούν για την ευρυχωρία .Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 380 λίτρα τιμή η οποία φτάνει έως και τα 1.200 λίτρα όταν αναδιπλώσεις τα πίσω καθίσματα.

Στα προαιρετικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η ηλεκτρική πίσω πόρτα,η οποία υπήρχε στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας, ο αφαιρούμενος κοτσαδόρος και το πακέτο εξοπλισμού για την αποθήκευση αντικειμένων.

Πάμε όμως στο πιο ενφιαφέρον σημείο του αυτοκινήτου που είναι η«καρδιά» του. Μιλάμε για το plug-in υβριδικό σύστημα το οποίο αποτελείται από τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα των 1.5 TFSI evo2ο οποίος αποδίδει 150 ίππους με ροπή 250 Nm . Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 116 ίππους και 330 Nm, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο 6άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη .

Συνδυαστικά αποδίδουν 204 ίππους και 350 Nm ροπής με την κίνηση να μεταφέρεται στους μπροστινούς τροχούς. Επιπλέον για την αποθήκευση της ενέργειας υπάρχει μπαταρία με καθαρή χωρητικότητα στα 19,7 kWh

Υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης Dynamic Drive mode για οικονομική οδήγηση ή σπορ με την λειτουργία Boost ΄να δίνει όλη την ισχύ για 15 δευτερόλεπτα. Στην πράξη τώρα έχεις δύναμη από το..../μηδέν με τα 0-100 χλμ./ώρα να έρχονται σε 7,4 δευτερόλεπτα με την τεελική ταχύτητα να ορίζεται εργοστασιακά στα 225 χλμ./ώρα. Και αυτό το λέμε γιατί με τα νέα όρια ταχύτητας πρέπει να ταξιδέψεις στο...εξωτερικό για να πιάσεις την τελική ταχύτητα.

Η plug-in τεχνολογία σου δίνει την δυνατότητα να κινηθείς και αμιγώς ηλεκτρικά για μπάνω από 115 χλμ. Κυρίως μέσα στην πόλη όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάκτηση ενέργειας Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κινηθείς για 3-4 ημέρες αμιγώς ηλεκτρικά και μέχρι 140 χλμ./ώρα.

Μάλιστα με την χρήση του Efficient driving mode ακόμη και με άδεια την μπαταρία μπορείς να πετύχεις κατανάλωση 5 λίτρα τ100 χλμ. Πάντως η μέση κατανάλωση καυσίμου είναι μόλις 0,4 λίτρα /100 χλμ ,με φορτισμένη την μπαταρία με την μέση κατανάλωση ενέργειας να ορίζεται σε 15–16 kWh/100 χλμ. Οι εκπομπές CO2 είναι μόλις 7 γρμ./χλμ.

H οδική συμπεριφορά του Audi allstreet καθορίζεται από την ρύθμιση της διάταξης της ανάρτησης που διαθέτει πολλαπλούς συνδέσμους πίσω Ουσιαστικά παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος ο τρόπος που συμπεριφέρεται στον δρόμο δεν διαφέρει σε σχέση με τις απλές εκδόσεις.

Το πάτημα είναι στιβαρό , οι κλίσεις στις στροφές παρά την μεγαλύτερη διαδρομή ειδικά στην ρύθμιση Sport είναι ελάχιστες Το τιμόνι έχει πολύ καλή πληροφόρηση ενώ η πούσια ομπρέλα των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης οδηγού αυξάνουν τα περιθώρια ασφαλείας.

Τα πλεονεκτήματα του Audi A3 allstreet TFSIe Stronic 204PS σε σχέση με τις απλές εκδόσεις χάρη στα 30 χιλιοστά αυξημένης απόστασης από το έδαφος εντοπίζονται στην αυξημένη δυνατότητα να κινηθεί εκτός ασφάλτου.

Έτσι μπαίνοντας σε βατούς χωματόδρομους είδαμε ότι μπορούσαμε να κινηθούμε σαφώς με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα , με τους κραδασμούς να απορρoφούνται καλύτερα.Την ασφαλή οδική συμπεριφορά του Audi Α3 allstreet φρενάρει το σύστημα πέδησης που ακινητοποιεί το αυτοκίνητο από τα 100 χλμ./ώρα στα 0 σε 37 μέτρα.

Για την φόρτιση της μΠαταρίας έχειςς την δυνατότητα να χρησιμοποθιήσεις ταχυφορτιστή έως 50 kW, αναπληρώνοντας την ενέργεια από το 10$ μέχρι το 80% μνόλις σε 26 λεπτά. Με φορτιστή 11 kW η φορτιστή γίνεται σε 2,5 ώρες ενώ σε πρίζα σούκο ο χρόνος ανέρχεται σε 7-8 ώρες).

Audi A3 allstreet TFSI e Stronic 204PS λοιπόν. πλούσιος εξοπλισμός, περιπετειώδης εμφάνιση, δυνατότητα κίνησης εκτός δρόμου. υψηλή ποιότητα κατασκευής , premium μάρκα η οποία συνδυάζει plug-in τεχνολογία με την άνεση ενός SUV. Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε 49980 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ