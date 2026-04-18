4 νεκροί στο Κίεβο μετά από επίθεση και ομηρεία  σε σούπερ μάρκετ

Συναγερμός σήμανε στο Κίεβο το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, έπειτα από ένοπλη επίθεση στην περιοχή Holosiivskyi, όπου δράστης άνοιξε πυρ κατά πολιτών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν. Στα θύματα φέρεται να υπάρχει και ένα παιδί. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων ούτε για τα κίνητρα του δράστη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, με ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν αναφορές ότι ο ύποπτος κρατά ομήρους στο σούπερ μάρκετ, γεγονός που έχει ανεβάσει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες, ενώ οι ουκρανικές αρχές τηρούν επιφυλακτική στάση, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη πλήρως επιβεβαιωμένα στοιχεία για το εύρος του περιστατικού. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι παλαιότερες αναφορές για πυροβολισμούς στην ίδια περιοχή αφορούσαν διαφορετικό συμβάν.

Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για σοβαρό επεισόδιο ασφάλειας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διαχείριση της κρίσης.

