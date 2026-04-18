4 νεκροί στο Κίεβο μετά από επίθεση και ομηρεία  σε σούπερ μάρκετ

Συναγερμός στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

18.04.26 , 20:30 Προειδοποίηση Τραμπ για τα Στενά: Το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ
18.04.26 , 19:40 4 νεκροί στο Κίεβο μετά από επίθεση και ομηρεία  σε σούπερ μάρκετ
18.04.26 , 19:30 Lingo: Χρύσα & Πάνος αγχώθηκαν - Πόσα χρήματα κέρδισαν;
18.04.26 , 18:26 Χειρουργήθηκε στον Ευαγγελισμό για ειλεό η Μαρέβα Μητσοτάκη
18.04.26 , 18:15 VW Crafter: Σε νέες εγκατστάσεις θα κατασκευάζεται το ηλεκτρικό μοντέλο
18.04.26 , 17:41 Σοκ στον ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Γιακουμάκης!
18.04.26 , 17:14 Η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη
18.04.26 , 16:48 Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
18.04.26 , 16:35 Μακρόν: Νεκρός Γάλλος στρατιωτικός στον Λίβανο μετά από επίθεση
18.04.26 , 16:00 10 κορυφαίες fashion συμβουλές της Βικτόρια Μπέκαμ
18.04.26 , 14:16 Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
18.04.26 , 13:41 Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης από υφυπουργός Αγρ. Ανάπτυξης
18.04.26 , 13:03 «Βόμβα» Βερβελέ: «Επαφές Αλαφούζου Με Πέδρο Μαρτίνς»
18.04.26 , 13:00 «Στο Θέατρο» - Μια παράσταση της Όλιας Λαζαρίδου για τη μαγεία του θεάτρου
18.04.26 , 12:55 Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: «Έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό & τη ΝΔ»
Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις έως 80% για νοικοκυριά
Χειρουργήθηκε στον Ευαγγελισμό για ειλεό η Μαρέβα Μητσοτάκη
Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους
Market Pass 2026: Πότε πληρώνονται τα 40€ τον μήνα
Επίδομα ΔΥΠΑ 300 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
MasterChef: Ηχηρή αποχώρηση από τον διαγωνισμό - «Κλείδωσε» η τελική 15άδα
MasterChef Γιώργος: «Έχει στρατηγική. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι»
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Κοσμος
Πηγή: φωτογραφία αρχείου P Ebrahim Noroozi βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Κίεβο, τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ.
  • Πολλοί τραυματίες αναφέρθηκαν, ενώ οι αρχές διεξάγουν μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη.
  • Υπάρχουν αναφορές για ομήρους στο σούπερ μάρκετ, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.
  • Οι αρχές τηρούν επιφυλακτική στάση λόγω έλλειψης πλήρως επιβεβαιωμένων στοιχείων.
  • Το περιστατικό προκαλεί σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Συναγερμός σήμανε στο Κίεβο το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, έπειτα από ένοπλη επίθεση στην περιοχή Holosiivskyi, όπου δράστης άνοιξε πυρ κατά πολιτών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν. Στα θύματα φέρεται να υπάρχει και ένα παιδί. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων ούτε για τα κίνητρα του δράστη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, με ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν αναφορές ότι ο ύποπτος κρατά ομήρους στο  σούπερ μάρκετ, γεγονός που έχει ανεβάσει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες, ενώ οι ουκρανικές αρχές τηρούν επιφυλακτική στάση, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη πλήρως επιβεβαιωμένα στοιχεία για το εύρος του περιστατικού. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι παλαιότερες αναφορές για πυροβολισμούς στην ίδια περιοχή αφορούσαν διαφορετικό συμβάν.

Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για σοβαρό επεισόδιο ασφάλειας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διαχείριση της κρίσης.
 

