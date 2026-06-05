O υδράργυρος ανεβαίνει ξανά και θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη / Βίντεο Open

Μετά το κύμα αστάθειας που έφερε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, ο καιρός παρουσιάζει σημαντική βελτίωση από σήμερα. Ο υδράργυρος θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει και θα «σκαρφαλώσει» έως και τους 36 °C.

Για σήμερα Παρασκευή, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, αν και τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της ανατολικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, όπως η Εύβοια, η Θεσσαλία, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Έρχονται 36άρια το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές

Η θερμοκρασία, που υποχώρησε πρόσκαιρα τις προηγούμενες ώρες λόγω της ψυχρότερης αέριας μάζας που συνόδευσε την κακοκαιρία, θα αρχίσει να ανεβαίνει εκ νέου.

Σήμερα οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 30 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένεται περαιτέρω άνοδος.

Το Σάββατο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34°C, ενώ την Κυριακή τους 36°C σε ηπειρωτικές περιοχές.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως:

ο Θεσσαλικός Κάμπος

η Αργολίδα

η Κεντρική Μακεδονία

το εσωτερικό της Κρήτης

Καιρός: Έρχονται μελτέμια στο Αιγαίο

Από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη ξηρότητα της εποχής, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 5/6/2026

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές ή Όμβρους.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Χαλκιδική λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι - απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.