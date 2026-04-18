Στην Ελλάδα την Τετάρτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λ. Κοβέσι

Νέα επίσκεψη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λ. Κοβέσι στην Ελλάδα (βίντεο Star)

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, αναμένεται να βρεθεί στην Ελλάδα την Τετάρτη, σε μια επίσκεψη με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψή της στη χώρα μας μέσα σε λίγους μήνες, σε μια περίοδο που οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις.

Μάλιστα, η επίσκεψη συμπίπτει χρονικά με τη συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις δύο νέες δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο.

Η κυρία Κοβέσι είναι προσκεκλημένη να μιλήσει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, προτίθεται να τοποθετηθεί με σαφήνεια για τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Νέες αιχμές Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η επίσκεψη έρχεται στον απόηχο των επιθέσεων κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κυρίως από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε νέα του ανάρτηση, αφήνει εκ νέου αιχμές, συνδέοντας την αποστολή των δικογραφιών με την ανανέωση της θητείας των δύο Ελλήνων λειτουργών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η νέα ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη με αιχμές για την Ευρωπαϊκή ΅Εισαγγελία

:«Αν τους αδικώ, τους ζητώ συγγνώμη. Αλλά δυστυχώς να πω κάτι ακόμη ρωμαϊκό, άρα απολύτως ευρωπαϊκό: η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας.