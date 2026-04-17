ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας νέος πονοκέφαλος στην Κυβέρνηση

«Ανεβαίνει» εκ νέου το πολιτικό θερμόμετρο γύρω από τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς την επόμενη εβδομάδα δρομολογούνται κρίσιμες κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την άρση ασυλίας συνολικά 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star o Γιώργος Ευγενίδης, την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας καταγράφονται ήδη οι πρώτες διαφοροποιήσεις, ενώ συνεχίζεται η σφοδρή αντιπαράθεση με φόντο τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι πρώτες άρσεις ασυλίας

Την ερχόμενη Δευτέρα συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άρση ασυλίας των Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Χατζηβασιλείου αναμένεται να καταθέσει υπόμνημα, ζητώντας ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, σε αντίθεση με τον κ. Αθανασίου, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει οριστική απόφαση.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη αν θα ζητήσω άρση ασυλίας. Δεν υπάρχει αδίκημα».

13 κάλπες και «γαλάζιο αντάρτικο»

Η κορύφωση της διαδικασίας αναμένεται την Τετάρτη στην Ολομέλεια, όπου θα στηθούν συνολικά 13 κάλπες για την άρση ασυλίας των δύο προαναφερθέντων, καθώς και ακόμη 11 βουλευτών που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία.

Ωστόσο, ήδη στο εσωτερικό της ΝΔ διαμορφώνεται κλίμα επιφυλάξεων, με βουλευτές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπερψηφίσουν όλες τις άρσεις.

Το «δίλημμα» Βορίδη και η στάση Πέτσα

Ενδεικτικές είναι οι τοποθετήσεις του Μάκη Βορίδη, ο οποίος έκανε λόγο για «ηθικό δίλημμα», υποστηρίζοντας ότι οι υποθέσεις είναι «νομικά αστήρικτες».

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Πέτσας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας για όλους τους συναδέλφους του, επιβεβαιώνοντας τις εσωκομματικές τριβές.

Νέα επίθεση Γεωργιάδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στο μεταξύ, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε νέα πυρά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάνοντας λόγο για «αστεία και αδύναμη δικογραφία».

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην στηρίξει άρσεις ασυλίας, ενώ έθεσε ευθέως ζήτημα για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστάθηκε με νόμο, τον οποίο ψήφισα κι εγώ. Δικαιούμαι ως νομοθέτης να πω ότι ο νόμος είναι λάθος;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποστάσεις Μαρινάκη – Πυρά από την αντιπολίτευση

Αποστάσεις από τη ρητορική Γεωργιάδη κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να στοχοποιείται η Δικαιοσύνη.

«Δεν πρέπει επ’ ουδενί να στρεφόμαστε επιθετικά κατά της Δικαιοσύνης. Άλλο να τίθενται ερωτήματα», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση εξαπέλυσε συντονισμένα πυρά κατά της κυβέρνησης.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) έκανε λόγο για «κρίσιμο πολιτικό ζήτημα», ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κάλεσε τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό.

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και το ΚΚΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υποκρισία, τονίζοντας ότι «βγαίνουν στα κεραμίδια επειδή αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα».

