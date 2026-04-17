ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας νέος πονοκέφαλος στην Κυβέρνηση

13 κάλπες και φόβοι για «γαλάζιο αντάρτικο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.04.26 , 23:40 Bruce Willis: Τιμή ρεκόρ για τη βίλα του σταρ με τη μετωποκροταφική άνοια
17.04.26 , 23:12 Ευσταθία Τσαπαρέλη: O παππούς- μέντορας, το μπιλιάρδο & η μητρότητα στα 25
17.04.26 , 22:50 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βόλτα με τα αγόρια της στον ζωολογικό κήπο
17.04.26 , 22:41 Γέρακας: Ηλικιωμένος Με Μαγκούρα Χαράζει Αυτοκίνητα!
17.04.26 , 22:20 Πάτρα: 12χρονος κατήγγειλε τον πατέρα του - Τον έβαζε να πουλά λουλούδια
17.04.26 , 22:13 Natalie Portman: Έγκυος στο τρίτο της παιδί η κινηματογραφική σταρ
17.04.26 , 21:59 Εντυπωσιακό βίντεο διάσωσης ασθενούς από κρουαζιερόπλοιο
17.04.26 , 21:54 ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας νέος πονοκέφαλος στην Κυβέρνηση
17.04.26 , 21:38 Ασυνήθιστα ονόματα που έχουν δώσει Έλληνες επώνυμοι στα παιδιά τους
17.04.26 , 21:22 Κλήρωση Eurojackpot 17/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 22.000.000 ευρώ
17.04.26 , 21:15 Παναγιώτης Κουτσουμπής: Είναι χαζομπαμπάς και δεν το κρύβει!
17.04.26 , 21:10 Διάσκεψη στο Παρίσι για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά
17.04.26 , 20:58 Aργοστόλι: «Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά» - Τι υποστήριξαν οι 3 κατηγορούμενοι
17.04.26 , 20:40 Ζέτα Μακρυπούλια: Η ανάρτηση για τη γιορτή της και το δημόσιο «ευχαριστώ»
17.04.26 , 20:09 Τα Φαντάσματα: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του β’ κύκλου - Οι πρώτες φωτογραφίες
Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους
Stars System: Από την ένταση στην άνοδο – Τα 4 ζώδια που ευνοούνται
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
MasterChef Γιώργος: «Έχει στρατηγική. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι»
Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
«Προσέξτε πολύ!» – Η προειδοποίηση της Άσης Μπήλιου για 4 ζώδια
Mάρα Ζαχαρέα: Βόλτα με τον γιο της Βασίλη
Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της συμπλήρωσε δύο εβδομάδες ζωής!
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Φόβοι για γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία για άρση ασυλίας (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ προκαλεί πολιτική αναταραχή.
  • Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής θα εξετάσει την άρση ασυλίας των Χατζηβασιλείου και Αθανασίου.
  • Στην Ολομέλεια θα στηθούν 13 κάλπες, με βουλευτές να εκφράζουν επιφυλάξεις για την ψηφοφορία.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αμφισβητώντας τη νομιμότητά της.
  • Η αντιπολίτευση καταγγέλλει την κυβέρνηση για υποκρισία και ζητά αποπομπές υπουργών.

«Ανεβαίνει» εκ νέου το πολιτικό θερμόμετρο γύρω από τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς την επόμενη εβδομάδα δρομολογούνται κρίσιμες κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την άρση ασυλίας συνολικά 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Κόντρα κορυφής στη Βουλή για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star o Γιώργος Ευγενίδης, την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας καταγράφονται ήδη οι πρώτες διαφοροποιήσεις, ενώ συνεχίζεται η σφοδρή αντιπαράθεση με φόντο τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι πρώτες άρσεις ασυλίας

Την ερχόμενη Δευτέρα συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άρση ασυλίας των Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Χατζηβασιλείου αναμένεται να καταθέσει υπόμνημα, ζητώντας ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, σε αντίθεση με τον κ. Αθανασίου, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει οριστική απόφαση.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη αν θα ζητήσω άρση ασυλίας. Δεν υπάρχει αδίκημα».

13 κάλπες και «γαλάζιο αντάρτικο»

Η κορύφωση της διαδικασίας αναμένεται την Τετάρτη στην Ολομέλεια, όπου θα στηθούν συνολικά 13 κάλπες για την άρση ασυλίας των δύο προαναφερθέντων, καθώς και ακόμη 11 βουλευτών που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία.

Ωστόσο, ήδη στο εσωτερικό της ΝΔ διαμορφώνεται κλίμα επιφυλάξεων, με βουλευτές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπερψηφίσουν όλες τις άρσεις.

Το «δίλημμα» Βορίδη και η στάση Πέτσα

Ενδεικτικές είναι οι τοποθετήσεις του Μάκη Βορίδη, ο οποίος έκανε λόγο για «ηθικό δίλημμα», υποστηρίζοντας ότι οι υποθέσεις είναι «νομικά αστήρικτες».

Μ. Βορίδης: Ηθικό δίλημμα για την ψηφοφορία

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Πέτσας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας για όλους τους συναδέλφους του, επιβεβαιώνοντας τις εσωκομματικές τριβές.

Νέα επίθεση Γεωργιάδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στο μεταξύ, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε νέα πυρά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάνοντας λόγο για «αστεία και αδύναμη δικογραφία».

Επίθεση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τη δήλωση Άδωνι

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην στηρίξει άρσεις ασυλίας, ενώ έθεσε ευθέως ζήτημα για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστάθηκε με νόμο, τον οποίο ψήφισα κι εγώ. Δικαιούμαι ως νομοθέτης να πω ότι ο νόμος είναι λάθος;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποστάσεις Μαρινάκη – Πυρά από την αντιπολίτευση

Αποστάσεις από τη ρητορική Γεωργιάδη κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να στοχοποιείται η Δικαιοσύνη.

«Δεν πρέπει επ’ ουδενί να στρεφόμαστε επιθετικά κατά της Δικαιοσύνης. Άλλο να τίθενται ερωτήματα», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση εξαπέλυσε συντονισμένα πυρά κατά της κυβέρνησης.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) έκανε λόγο για «κρίσιμο πολιτικό ζήτημα», ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κάλεσε τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό.

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και το ΚΚΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υποκρισία, τονίζοντας ότι «βγαίνουν στα κεραμίδια επειδή αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΥΛΗ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΑΡΣΗ ΑΣΥΛΙΑΣ
 |
ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
 |
ΓΑΛΑΖΙΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top