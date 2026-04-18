Ο πόλεμος πλήττει και την αυτοκινητοβιομηχανία: «Στερεύει» το αλουμίνιο

Πλήττει ιδιαίτερα την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.04.26 , 23:38 Στην Ελλάδα την Τετάρτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λ. Κοβέσι
18.04.26 , 23:10 Ο πόλεμος πλήττει και την αυτοκινητοβιομηχανία: «Στερεύει» το αλουμίνιο
18.04.26 , 22:57 Άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη για μόλις 3 ευρώ!
18.04.26 , 21:44 Πατήσια: Συγκλονιστικό βίντεο με παράσυρση και εγκατάλειψη ανήλικης
18.04.26 , 21:06 Αστυνομικός Βουλής: Τα πρώτα λόγια της πρώην συζύγου μετά την απόφαση
18.04.26 , 20:30 Προειδοποίηση Τραμπ για τα Στενά: Το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ
18.04.26 , 19:40 4 νεκροί στο Κίεβο μετά από επίθεση και ομηρία  σε σούπερ μάρκετ
18.04.26 , 19:30 Lingo: Χρύσα & Πάνος αγχώθηκαν - Πόσα χρήματα κέρδισαν;
18.04.26 , 18:26 Χειρουργήθηκε στον Ευαγγελισμό για ειλεό η Μαρέβα Μητσοτάκη
18.04.26 , 18:15 VW Crafter: Σε νέες εγκατστάσεις θα κατασκευάζεται το ηλεκτρικό μοντέλο
18.04.26 , 17:41 Σοκ στον ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Γιακουμάκης!
18.04.26 , 17:14 Η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη
18.04.26 , 16:48 Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
18.04.26 , 16:35 Μακρόν: Νεκρός Γάλλος στρατιωτικός στον Λίβανο μετά από επίθεση
18.04.26 , 16:00 10 κορυφαίες fashion συμβουλές της Βικτόρια Μπέκαμ
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις έως 80% για νοικοκυριά
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους
Επίδομα ΔΥΠΑ 300 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Χειρουργήθηκε στον Ευαγγελισμό για ειλεό η Μαρέβα Μητσοτάκη
Αργοστόλι: Ραγίζει καρδιές η μητέρα - «Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ»
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Mάρα Ζαχαρέα: Βόλτα με τον γιο της Βασίλη
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία AP Images
αυτοκίνητα λιμάνι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πόλεμος και η παράλυση των εμπορικών ροών στα Στενά του Ορμούζ πλήττουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.
  • Η αλυσίδα εφοδιασμού του αλουμινίου, κρίσιμου υλικού για τα οχήματα, επηρεάζεται σοβαρά.
  • Η Toyota έχει μειώσει την παραγωγή οχημάτων που εξαρτώνται από αλουμίνιο κατά 40.000 μονάδες σε δύο μήνες.
  • Η Nissan έχει επίσης περιορίσει τα προγράμματά της λόγω της έλλειψης αλουμινίου.

Ο πόλεμος και η παράλυση των εμπορικών ροών στα Στενά του Ορμούζ έχουν αρχίσει να χτυπούν μετωπικά την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, με τις πρώτες σοβαρές συνέπειες να καταγράφονται πλέον στην αλυσίδα εφοδιασμού του αλουμινίου, ενός από τα πιο κρίσιμα υλικά για την κατασκευή συμβατικών αλλά κυρίως ηλεκτρικών οχημάτων. Ρεπορτάζ του Rest of World αναφέρει ότι η Toyota έχει ήδη μειώσει την παραγωγή οχημάτων που εξαρτώνται από προμήθειες αλουμινίου από τον Κόλπο κατά σχεδόν 40.000 μονάδες μέσα σε δύο μήνες, ενώ η Nissan έχει επίσης περιορίσει τα προγράμματά της.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 |
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top