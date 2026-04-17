Mάρα Ζαχαρέα: Βόλτα με τον γιο της Βασίλη

Μπορεί οι υποχρεώσεις της Γενικής Διευθύντριας Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star Μάρας Ζαχαρέα να είναι αυξημένες ωστόσο η ίδια πάντα φροντίζει να περνάει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της.

Σήμερα το πρωί λοιπόν η παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star δημοσίευσε στα stories της μία φωτογραφία με τον γιο της Βασίλη Ρουσόπουλο ο οποίος είναι 29 ετών και υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ. Μάνα και γιος ντυμένοι casual είναι ιδιαίτερα ευδιάθετοι και κάνουν την πρωινή τους βόλτα. Η δημοσιογράφος έχει άλλο ένα παιδί, την Άννα που είναι σήμερα 26 ετών και ασχολείται με τη ζωγραφική.

Η Μάρα Ζαχαρέα είναι πάντα δίπλα στα παιδιά της και χαίρεται με τη χαρά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν όταν το 2022 που ο Βασίλης πήρε το μεταπτυχιακό του από το London School of Economics. Τότε η Μάρα ταξίδεψε ως το Λονδίνο για να βρεθεί κοντά του αυτή την σημαντική για εκείνον στιγμή που οι κόποι του ανταμείφθηκαν.