Άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη για μόλις 3 ευρώ!

Σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ στην Παλλήνη, όταν πελάτης επιτέθηκε άγρια σε κοσμηματοπώλη και τον γιο του, στέλνοντάς τους στο νοσοκομείο, πριν τραπεί σε φυγή. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο, φέρεται να προκλήθηκε για μια διαφορά μόλις τριών ευρώ, όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του για το δελτίο ειδήσεων του Star, ο αστυνομικός συντάκτης Αλέξανδρος Γύγος.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, στη Λεωφόρο Μαραθώνος, σε ώρα αιχμής, μετατρέποντας το σημείο σε… ρινγκ. Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, ο δράστης σπρώχνει εκτός καταστήματος τον 67χρονο ιδιοκτήτη, τον ρίχνει στο έδαφος και τον χτυπά με μανία, φτάνοντας στο σημείο να τον κλωτσήσει ακόμη και στο κεφάλι.

Άγρια επίθεση σε κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη

Περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο επαγγελματία, ενώ ο δράστης διέφυγε πεζός, κατευθυνόμενος προς την οδό Εθνικής Αντιστάσεως και χάθηκε στα γύρω στενά.

Περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον κοσμηματοπώλη

Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε προηγηθεί ένταση εντός του καταστήματος, με τον άνδρα να επιτίθεται τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στον γιο του. Η διαφωνία φαίνεται να προέκυψε όταν ο δράστης πήγε να παραλάβει δύο ακριβά ρολόγια που είχε αφήσει η σύντροφός του για επισκευή. Οι δύο πλευρές διαφώνησαν για το κόστος των εργασιών, με τη διαφορά να ανέρχεται μόλις σε τρία ευρώ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με τον χώρο μέσα και έξω από το κατάστημα να έχει γεμίσει αίματα. Κτηνίατρος που βρισκόταν κοντά έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για τραύματα στο πρόσωπο και σκίσιμο στο μέτωπο, τόσο στον πατέρα όσο και στον γιο.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι, έχοντας την περιγραφή του δράστη, ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται, ενώ οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη, ο οποίος μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτος.

