Μπήλιου: «Θολούρα, σύγχυση και μπερδέματα» με το τετράγωνο Ερμή - Ποσειδώνα

Ποια ζώδια επηρεάζονται

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Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές προβλέψεις της για σήμερα 4/6/26, στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναφέρει ότι το τετράγωνο Ερμή - Ποσειδώνα φέρνει θολούρα και σύγχυση.
  • Η όψη αυτή επηρεάζει κυρίως τους Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους.
  • Συνιστάται υπομονή και αποφυγή σημαντικών αποφάσεων αυτές τις μέρες.
  • Η Σελήνη είναι σε φάση κενής πορείας και θα περάσει στον Υδροχόο το απόγευμα.
  • Οι πρωινές ώρες δεν είναι κατάλληλες για νέα ξεκινήματα ή σημαντικές δοσοληψίες.

Για την κυρίαρχη αστρολογική όψη της ημέρας που φέρνει «θολούρα» και «σύγχυση» μίλησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star, σήμερα.

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Ουσιαστικά έχουμε ένα τετράγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα. Σας έχω πει ότι όταν αυτοί οι δύο πλανήτες μπλέκουν μεταξύ τους σε όψεις κάπως απαιτητικές, η αλήθεια είναι ότι δε βοηθάνε πολύ το μυαλό μας. Άσε που μπορεί να αντιμετωπίζεις ένα μικρό χάος, μια στις μετακινήσεις, μια από εδώ μια από εκεί», είπε αρχικά η αστρολόγος. 

Όπως εξήγησε, αυτή η όψη φέρνει μια σύγχυση, μια θολούρα, χωρίς ωστόσο να είναι μια πολύ δύσκολη όψη. Απλώς, «κάτι που μπορεί να σου σπάσει τελείως τα νεύρα» και να φέρει «μπερδέματα».

Μπήλιου: «Θολούρα, σύγχυση και μπερδέματα» με το τετράγωνο Ερμή - Ποσειδώνα

«Αυτή η όψη ξεκίνησε ουσιαστικά να επηρεάζει από εχθές, συνεχίζεται και σήμερα, οπότε ας είμαστε όλοι έτσι λίγο πιο υπομονετικοί. Ουσιαστικά αυτή η όψη είναι σαν να φοράς παραμορφωτικούς φακούς. Τα βλέπεις τα πράγματα όπως πιθανώς θες να τα δεις, είτε το θες να τα δεις θετικά, τα βλέπεις δηλαδή κάπως έτσι εξωραϊσμένα, ή μπορεί να είναι και αρνητικό, γιατί μπορεί να έχεις μια αρνητική προδιάθεση, οπότε τα βλέπεις όλα βουνό που λέμε», συνέχισε. 

Το τετράγωνο Ερμή - Ποσειδώνα επηρεάζει τους γεννημένους στα παρορμητικά ζώδια, δηλαδή Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους ή όσους έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, κυρίως στις πρώτες μοίρες.

«Γι' αυτό αυτές τις μέρες που επηρεάζουν αυτές οι όψεις, καλό είναι να μην παίρνουμε πάρα πολύ σημαντικές και δεσμευτικές αποφάσεις για το μέλλον μας. Θα τις πάρουμε τη στιγμή που έχουμε πιο καθαρές όψεις», συμπλήρωσε η Άση Μπήλιου.

Τέλος, η αστρολόγος αναφέρθηκε και στη Σελήνη, η οποία «εξακολουθεί την πορεία της στον Αιγόκερω, είναι όμως ήδη σε φάση κενής πορείας και θα περάσει στον Υδροχόο το απογευματάκι. Άρα οι πρωινές ώρες σίγουρα δεν προσφέρονται ούτε για νέα ξεκινήματα, ούτε για πολύ σημαντικές δοσοληψίες. Από το απόγευμα και μετά, μετά τις 5 παρά τέταρτο, κάντε ό,τι θέλετε», κατέληξε.
 

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