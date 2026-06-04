Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της περνάει η Πόπη Τσαπανίδου, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα, Μαρίνα. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από την προσωπική της σελίδα στο Instagram η κόρη της δημοσιογράφου και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρίνα.

Η κόρη της Πόπης Τσαπανίδου δημοσίευσε μία φωτογραφία της γιαγιάς της με την οποία είχε και το ίδιο όνομα και κάτω από τη λεζάντα έγραψε λόγια αγάπης.

«Από μικρό παιδί, πάντα 1-2 μέρες πριν φύγω από τη Θεσσαλονίκη ξυπνούσα με μια λύπη ασήκωτη. Σήμερα ξύπνησα έτσι ακριβώς, και έφυγα- αυτή τη φορά κλείνοντας την πόρτα πίσω μου για πάντα. 41 μέρες χωρίς τη γιαγιακάρα μου, το Μαρινάκι μου. Τι να πω για την δύναμη, την αστείρευτη αγάπη, τη στοργή και την δοτικότητα της. Για τις φαγητάρες της. Για τα πιο όμορφα φοιτητικά χρόνια με τη φροντίδα και την παρέα της. Για το πόσο cool, ανοιχτόμυαλη, στυλάτη και μοντέρνα ήταν. Για τη σοφία της. Για το χιούμορ της. Για την αξιοπρέπεια της. Για την ομορφιά της. Για την αρχοντιά της. Ήταν με διαφορά η καλύτερη γιαγιά του κόσμου. Σύντομα κάποιοι άλλοι θα κάθονται στο μπαλκόνι που ξημεροβραδιαζόμασταν καπνίζοντας τις χαρές, τις λύπες, τους φόβους και τα όνειρα μας, και το Μαρινάκι μας μας έκανε παρέα πίνοντας την σοδίτσα της, και μας έκραζε για τα βρωμοτσιγαρα μας -και πότε θα το κόψουμε. Κάποιοι άλλοι θα μάθουν τους θορύβους αυτού του σπιτιού. Θα λένε σπίτι τους το σπίτι στο οποίο μπήκα νεογέννητο και βγήκα μαμά δύο παιδιών. Κάποιοι άλλοι θα χαιρετούν τους αγαπημένους μας γείτονες. Η γειτονιά μας δεν είναι πια η γειτονιά μας» έγραψε αποκαλύπτοντας πως η γιαγιάκα της «έφυγε» πριν 41 μέρες και πρόσθεσε:

34 χρόνια, όλη μου η ζωή σε αυτούς τους τοίχους, που τώρα έγιναν μόνο τοίχοι πάλι, γιατί τα σπίτια τα κάνουν οι άνθρωποι, χωρίς αυτούς είναι απλώς τούβλα και σοβάς. Ο παππούκας και η γιαγιακάρα μου θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στους τοίχους αυτού το κτιρίου, αλλά κυρίως μέσα μου.

Γιαγιακάρα μου, όσο και αν πονάω σήμερα που το άφησα πίσω μου, το σπιτικό μας έγινε απλώς ένα σπίτι χωρίς εσένα.

Δεν σε αγαπάω- σε λατρεύω, και μια μέρα θα τα πούμε πάλι. Καλά ταξίδια στο σύμπαν, εύχομαι να έχεις μόνο όμορφες περιπέτειες εκεί που ρέεις».

Η Πόπη Τσαπανίδου/ φωτογραφία από NDP



Πριν από έξι χρόνια η Πόπη Τσαπανίδου είχε προκαλέσει συγκίνηση στους followers της στα social media καθώς γιόρτασε τα γενέθλια της μητέρας της μέσω βιντεοκλήσης καθώς τότε ήταν η περίοδος του κορωνοϊού.

Η μητέρα της Πόπης Τσαπανίδου Μαρίνα μαζί με την αδερφή της Πόπης, Λία

Η δημοσιογράφος ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία η μητέρα της κρατούσε μία τούρτα και κάτω από τη λεζάντα έγραψε:

«Είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για μένα. Έχει γενέθλια η μαμά μου και παρά το γεγονός πως σπανίως τα γιορτάζουμε μαζί λόγω της απόστασης που μας χωρίζει, σήμερα ήταν όλα πιο έντονα. Η χαρά που η μαμά μου είναι υγιής και ασφαλής. Ο ενθουσιασμός για την έκπληξη που οργάνωσε η αδελφή μου και καταφέραμε να μαζευτούμε όλες σε βιντεοκλήση για να της τραγουδήσουμε το «να ζήσεις μανούλα/γιαγιάκα και χρόνια πολλά». Η συγκίνηση που συναντηθήκαμε εκεί τόσες γενιές: η μαμά μου, εγώ, τα παιδιά μου, η αδελφή μου και τα μωρά της.

«Υπήρξε όμως παράλληλα και μια τσιμπιά στην ψυχή μου. Ότι όλο αυτό τείνει να γίνει κανονικότητα την οποία συνηθίζουμε. Και όσο μα όσο κι αν είμαι υπέρμαχος της τεχνολογίας και της ανάπτυξής της, άλλο τόσο και περισσότερο θέλω να είναι επιλογή μου και μόνο. Να την ενεργοποιώ γιατί θέλω και όχι γιατί πρέπει.

Εύχομαι και ελπίζω να επιστρέψουμε γρήγορα σε μια κανονικότητα, στην οποία δεν θα παραχωρήσουμε καμιά προσωπική μας ελευθερία και δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία για την διαρκή μας «ιχνηλάτηση». Θα χαρώ να ακούσω εδώ στα σχόλια τις δικές σας σκέψεις και προβληματισμούς. Πόσα δικαιώματα και ελευθερίες σας θα θυσιάζατε στο όνομα της «δημόσιας υγείας»;