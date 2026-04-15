Γνωστός Έλληνας για τη Μαρινέλλα: «Μου έχει μείνει πολύ έντονα η αύρα της»

Όσα αποκάλυψε καλλιτέχνης που συνεργάστηκε μαζί της στο παρελθόν

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άγγελος Παπαδημητρίου μίλησε για τη σχέση του με τη Μαρινέλλα στο Στούντιο 4.
  • Αναφέρθηκε στην έντονη προσωπική του σχέση μαζί της, χαρακτηρίζοντάς την θεϊκή και δοτική.
  • Περιέγραψε τις δυσκολίες στην παρέα με ανθρώπους της εμβέλειας της Μαρινέλλας.
  • Εξιστόρησε στιγμές που βοηθούσε άλλους με τρόφιμα και υλικά, αποκαλύπτοντας την προσφορά της.
  • Τόνισε ότι η αύρα και η μνήμη της Μαρινέλλας τον επηρέασαν να είναι πιο ειλικρινής.

Καλεσμένος στο Στούντιο 4 ήταν το απόγευμα της Τετάρτης ο Άγγελος Παπαδημητρίου, προκειμένου να συνομιλήσει με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε με τρυφερότητα στη μακρόχρονη προσωπική του σχέση με τη Μαρινέλλα, η οποία κι έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Όπως αποκάλυψε: «Η σχέση μας ήταν θεϊκή, η προσφορά αυτής της γυναίκας ξεπερνούσε τα όρια. Κρατήσαμε σχέσεις για πολύ καιρό μετά, όταν ολοκληρώθηκε η σειρά στην ΕΡΤ, σιγά σιγά όμως εγώ απομακρύνθηκα γιατί υπήρχε μια φασαρία γύρω από αυτό. Δεν είναι εύκολο να κάνεις παρέα με τέτοιους ανθρώπους, δυσκολεύεται η ζωή πολύ».

«Εξαιρετική γυναίκα, δοτική, αλλά ήταν τέτοιος σίφουνας που ό,τι ήταν δίπλα το απορροφούσε. Ζαλιζόσουν. Έπρεπε να δεις ποιος είσαι, χανόσουν», πρόσθεσε στους παρουσιαστές.

«Και το άλλο, το μυστικό… γυρίζαμε μαζί πολλές φορές, πολλές ιστορίες, πηγαίναμε σε ανθρώπους και βοηθούσε αυτή. Με φαγητά, ντομάτες, πελτέδες, αλεύρια, ζάχαρες… μιλάμε για ποσότητες, τα κουβαλούσα εγώ και μου έφευγαν τα χέρια, τενεκέδες με λάδια και βούτυρα», αποκάλυψε.

«Μου έχει μείνει πολύ έντονα η αύρα της. Και η μνήμη της. Έπαψα να λέω ψέματα εξαιτίας της, γιατί θυμόταν και μου έλεγε, μετά από έαν μήνα, “γιατί είπες ότι ήσουν εκεί αφού δεν ήσουν”. Δεν το θυμόμουν εγώ, αλλά το θυμόταν εκείνη κι από τότε δεν ξαναείπα ψέματα», συμπλήρωσε ο Άγγελος Παπαδημητρίου.

ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
