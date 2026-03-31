Κηδεία Μαρινέλλας: Συγκινημένοι οι καλλιτέχνες που πήγαν στο στερνό «αντίο

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποείται αυτήν την ώρα το λαϊκό προσκύνημα στη Μαρινέλλα.
Καλλιτέχνες που ενέπνευσαν την εμβληματική τραγουδίστρια ή είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί της, βρέθηκαν σήμερα 31/3 στη Μητρόπολη Αθηνών για να τιμήσουν τη μνήμη της.
Ανάμεσάς τους ο Τάκης Ζαχαράτος, η Τάνια Τσανακλίδου, η Άντζελα Δημημητρίου, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο και πολλοί άλλοι.
Λίγο μετά τις 12:00, κατέφθασε στη Μητρόπολη, ο Αντώνος Ρέμος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ. Εμφανώς καταβεβλημένος, προχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.
Πίσω του βρισκόταν ο Χρήστος Μάστορας, με τον οποίο μοιράζεται φέτος τη σκηνή και η σύντροφος του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη.
Το προαύλιο της εκκλησίας γέμισε με στεφάνια προς τιμήν της Μαρινέλλας. Η δημοσιογράφος του star.gr, Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου, απαθανάτισε τα σπαρακτικά λόγια που κοσμούσαν τα στεφάνια που έστειλαν η Άννα Βίσση, η Δέσποινα Βανδή και η Έλενα Παπαρίζου.
Η φωνή της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού σίγησε για πάντα το περασμένο Σάββατο 28 Μαρτίου, 1,5 χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου.
