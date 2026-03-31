Κηδεία Μαρινέλλας: Συγκινημένοι οι καλλιτέχνες που πήγαν στο στερνό «αντίο

Ρέμος, Τσανακλίδου, Δημητρίου, Ζουγανέλη, Μάστορας έδωσαν το «παρών»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η άφιξη του Αντώνη Ρέμου στην κηδεία της Μαρινέλλας / Βίντεο star.gr / Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συγκινημένο λαϊκό προσκύνημα για τη Μαρινέλλα στη Μητρόπολη Αθηνών, με καλλιτέχνες να τιμούν τη μνήμη της.
  • Παρόντες οι Τάκης Ζαχαράτος, Τάνια Τσανακλίδου, Άντζελα Δημημητρίου, Γιώργος Μαργαρίτης και Ελεωνόρα Ζουγανέλη.
  • Ο Αντώνης Ρέμος και η σύζυγός του Υβόννη Μπόσνιακ έφτασαν εμφανώς καταβεβλημένοι, χωρίς δηλώσεις.
  • Το προαύλιο γέμισε με στεφάνια από καλλιτέχνες όπως η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή.
  • Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, 1,5 χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποείται αυτήν την ώρα το λαϊκό προσκύνημα στη Μαρινέλλα

Καλλιτέχνες που ενέπνευσαν την εμβληματική τραγουδίστρια ή είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί της, βρέθηκαν σήμερα 31/3 στη Μητρόπολη Αθηνών για να τιμήσουν τη μνήμη της.

Ανάμεσάς τους ο Τάκης Ζαχαράτος, η Τάνια Τσανακλίδου, η Άντζελα Δημημητρίου, ο  Γιώργος Μαργαρίτης, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο και πολλοί άλλοι.  

Λίγο μετά τις 12:00, κατέφθασε στη Μητρόπολη, ο Αντώνος Ρέμος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ. Εμφανώς καταβεβλημένος, προχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Κηδεία Μαρινέλλας: Συγκινημένοι οι καλλιτέχνες που πήγαν στο στερνό «αντίο

Πίσω του βρισκόταν ο Χρήστος Μάστορας, με τον οποίο μοιράζεται φέτος τη σκηνή και η σύντροφος του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη. 

Το προαύλιο της εκκλησίας γέμισε με στεφάνια προς τιμήν της Μαρινέλλας. Η δημοσιογράφος του star.gr, Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου, απαθανάτισε τα σπαρακτικά λόγια που κοσμούσαν τα στεφάνια που έστειλαν η Άννα Βίσση, η Δέσποινα Βανδή και η Έλενα Παπαρίζου. 

Η φωνή της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού σίγησε για πάντα το περασμένο Σάββατο 28 Μαρτίου, 1,5 χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου. 

Άννα Βίσση: «Τα λόγια φτωχά και τόσο μικρά μπροστά στην αξία σου για πάντα θα είσαι η μία και μοναδική»

Έλενα Παπαρίζου: «Στην αιώνια φωνή της καρδιάς μας με βαθύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη»

Δέσποινα Βανδή: «Με βαθιά εκτίμηση» 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ
 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
 |
ΥΒΟΝΝΗ ΜΠΟΣΝΙΑΚ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
 |
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΛΗΦΩΝΗ
 |
ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top