Κηδεία Μαρινέλλας: Συγκινημένοι οι καλλιτέχνες που πήγαν στο στερνό «αντίο

Η άφιξη του Αντώνη Ρέμου στην κηδεία της Μαρινέλλας / Βίντεο star.gr / Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποείται αυτήν την ώρα το λαϊκό προσκύνημα στη Μαρινέλλα.

Καλλιτέχνες που ενέπνευσαν την εμβληματική τραγουδίστρια ή είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί της, βρέθηκαν σήμερα 31/3 στη Μητρόπολη Αθηνών για να τιμήσουν τη μνήμη της.

Τάνια Τσανακλίδου / NDP

Άντζελα Δημητρίου / NDP

Ανάμεσάς τους ο Τάκης Ζαχαράτος, η Τάνια Τσανακλίδου, η Άντζελα Δημημητρίου, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο και πολλοί άλλοι.

Νίκος Συρίγος - Ελεωνόρα Ζουγανέλη / NDP Photo Agency

Γιάννης Ζουγανέλης / NDP

Λίγο μετά τις 12:00, κατέφθασε στη Μητρόπολη, ο Αντώνος Ρέμος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ. Εμφανώς καταβεβλημένος, προχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο Αντώνης Ρέμος με την Υβόννη Μπόσνιακ / Eurokinissi

Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Χρήστος Μάστορας - Αντώνης Ρέμος - Υβόννη Μπόσνιακ / NDP

Πίσω του βρισκόταν ο Χρήστος Μάστορας, με τον οποίο μοιράζεται φέτος τη σκηνή και η σύντροφος του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Το προαύλιο της εκκλησίας γέμισε με στεφάνια προς τιμήν της Μαρινέλλας. Η δημοσιογράφος του star.gr, Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου, απαθανάτισε τα σπαρακτικά λόγια που κοσμούσαν τα στεφάνια που έστειλαν η Άννα Βίσση, η Δέσποινα Βανδή και η Έλενα Παπαρίζου.

Η φωνή της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού σίγησε για πάντα το περασμένο Σάββατο 28 Μαρτίου, 1,5 χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου.

Άννα Βίσση: «Τα λόγια φτωχά και τόσο μικρά μπροστά στην αξία σου για πάντα θα είσαι η μία και μοναδική»

Έλενα Παπαρίζου: «Στην αιώνια φωνή της καρδιάς μας με βαθύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη»

Δέσποινα Βανδή: «Με βαθιά εκτίμηση»