«Αθάνατη» φώναζε το πλήθος: Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μαρινέλλα

Σε μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές των τελευταίων ετών, η Ελλάδα αποχαιρετά τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλλα, με τρόπο αντάξιο της πορείας και της προσφοράς της.

Από νωρίς το πρωί, το παρεκκλήσι του Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθηνών είχε γεμίσει από κόσμο κάθε ηλικίας. Άνθρωποι που μεγάλωσαν με τη φωνή της, που ερωτεύτηκαν, πόνεσαν και χάρηκαν μέσα από τα τραγούδια της, έσπευσαν να της πουν το τελευταίο αντίο, κρατώντας λουλούδια και δάκρυα στα μάτια.

Το λαϊκό προσκύνημα διήρκεσε έως τις 13.00 το μεσημέρι, με την ουρά να μη σταματά στιγμή. Η παρουσία του κόσμου ήταν η πιο ζωντανή απόδειξη πως η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά ένα κομμάτι της ζωής όλων.

Το τελευταίο χειροκρότημα στη σπουδαία Μαρινέλλα

Η πιο συγκλονιστική στιγμή που κατέγραψε η δημοσιογράφος του star.gr, Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου ήρθε όταν το φέρετρο με τη σορό της βγήκε από το παρεκκλήσι. Τότε, το πλήθος ξέσπασε σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, φωνάζοντας δυνατά «Αθάνατη».

Ένα κύμα συγκίνησης διαπέρασε τους πάντες, καθώς το τελευταίο αυτό χειροκρότημα έμοιαζε να κουβαλά όλη την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό δεκαετιών. Ήταν το πιο ηχηρό «ευχαριστώ» σε μια γυναίκα που έδωσε τα πάντα στη μουσική.

Το χειροκρότημα αυτό δεν ήταν απλώς μια αυθόρμητη αντίδραση ήταν μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση πως η φωνή της δε θα σιγήσει ποτέ στις καρδιές των ανθρώπων. Πως θα τη συνοδεύει για πάντα, ακόμη και στο τελευταίο της ταξίδι.

Αμέσως μετά, η σορός μεταφέρθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία σε κλίμα βαθιάς θλίψης, αλλά και σεβασμού.

Τζωρτζίνα Σερπιέρη - Χάρις Αλεξίου

Εκεί βρίσκονται συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και άνθρωποι από όλους τους χώρους, για να τιμήσουν την πορεία της.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Γιώργος Νταλάρας, ενώ συγκίνηση προκάλεσε η πληροφορία πως ο ίδιος μαζί με τη Χάρις Αλεξίου θα εκφωνήσουν επικήδειους.

Η οικογένειά της ζήτησε η ταφή να πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τιμώντας την επιθυμία της. Παράλληλα, αντί στεφάνων, έγινε έκκληση για δωρεές στον Φλόγα, δίνοντας έναν ακόμη συμβολικό χαρακτήρα προσφοράς στο τελευταίο της αντίο.

Μεγάλη απώλεια για τη Τζωρτζίνα Σερπιέρη, κόρη της Μαρινέλλας

Παρόλα αυτά, ο χώρος γέμισε από δεκάδες στεφάνια, γεμάτα λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης. Κάθε κορδέλα και μια ιστορία, κάθε λουλούδι και μια ανάμνηση.

Η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μια σπουδαία φωνή. Ήταν συναίσθημα, ήταν μνήμη, ήταν ζωή. Και μπορεί σήμερα να την αποχαιρετούμε, όμως το αποτύπωμά της θα παραμείνει ανεξίτηλο.

Γιατί κάποιοι άνθρωποι δε φεύγουν ποτέ πραγματικά, όπως ο Θρύλος Μαρινέλλα. Θα είναι για πάντα… αθάνατη.

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου

