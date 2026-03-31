«Αθάνατη» φώναζε το πλήθος: Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μαρινέλλα

Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της - Με δάκρυα στα μάτια η κόρη της

31.03.26 , 15:26 Τραμπ: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας»
31.03.26 , 15:20 Μαρινέλλα: Ρίγη συγκίνησης στον επικήδειο της Χαρούλας Αλεξίου
31.03.26 , 15:18 Παναθηναίκός – Ολυμπιακός: φασαρία για λόγους ...παράδοσης
31.03.26 , 14:44 Τα τελευταία λόγια της Μαρινέλλας «ραγίζουν» καρδιές
31.03.26 , 14:41 «Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
31.03.26 , 14:36 Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη - Τι ισχύει για το ολοήμερο
31.03.26 , 14:23 Κηδεία Μαρινέλλας: Ο πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τη μεγάλη ντίβα
31.03.26 , 14:23 «Ζωή μετά Χαμηλών Πτήσεων»: Μία ξεχωριστή παράσταση στο Κολλέγιο Αθηνών
31.03.26 , 14:12 Ποια ηθοποιός αιτήθηκε να αλλάξει το τραγούδι των γενεθλίων;
31.03.26 , 14:06 «Αθάνατη» φώναζε το πλήθος: Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μαρινέλλα
31.03.26 , 14:05 Κηδεία Μαρινέλλας: Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου
31.03.26 , 13:36 Γρήγορες και γευστικές πένες με σολομό - Δείτε τη συνταγή
31.03.26 , 13:24 Η Καινούργιου «λύγισε» στην τελευταία εκπομπή: «Θα γυρίσω διαφορετική»
31.03.26 , 13:20 Κακοκαιρία ERMINIO: Πού θα κλείσουν τα σχολεία - Τι θα γίνει στην Αττική
31.03.26 , 13:15 Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
Κηδεία Μαρινέλλας: Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου
Κηδεία Μαρινέλλας: Συγκινημένοι οι καλλιτέχνες που πήγαν στο στερνό «αντίο
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη - Τι ισχύει για το ολοήμερο
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
  • Η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, σε συγκινητική τελετή στη Μητρόπολη Αθηνών.
  • Πλήθος κόσμου από όλες τις ηλικίες συγκεντρώθηκε για να της πει το τελευταίο αντίο, κρατώντας λουλούδια και δάκρυα στα μάτια.
  • Το πλήθος ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα φωνάζοντας "Αθάνατη" κατά την έξοδο του φερέτρου, εκφράζοντας αγάπη και ευγνωμοσύνη.
  • Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, με συμμετοχή καλλιτεχνών όπως ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου.
  • Η οικογένεια ζήτησε η ταφή να γίνει σε στενό κύκλο, με έκκληση για δωρεές στον Φλόγα αντί στεφάνων.

Σε μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές των τελευταίων ετών, η Ελλάδα αποχαιρετά τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλλα, με τρόπο αντάξιο της πορείας και της προσφοράς της.

Μαρινέλλα: Με κατακόκκινο φουλάρι στην τελευταία της κατοικία

Από νωρίς το πρωί, το παρεκκλήσι του Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθηνών είχε γεμίσει από κόσμο κάθε ηλικίας. Άνθρωποι που μεγάλωσαν με τη φωνή της, που ερωτεύτηκαν, πόνεσαν και χάρηκαν μέσα από τα τραγούδια της, έσπευσαν να της πουν το τελευταίο αντίο, κρατώντας λουλούδια και δάκρυα στα μάτια.

Bάσω Καζαντζίδη στο star.gr: «Η Μαρινέλλα ήταν σαν αδερφή μου»

Το λαϊκό προσκύνημα διήρκεσε έως τις 13.00  το μεσημέρι, με την ουρά να μη σταματά στιγμή. Η παρουσία του κόσμου ήταν η πιο ζωντανή απόδειξη πως η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά ένα κομμάτι της ζωής όλων.

Το τελευταίο χειροκρότημα στη σπουδαία Μαρινέλλα

Η πιο συγκλονιστική στιγμή που κατέγραψε η δημοσιογράφος του star.gr, Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου ήρθε όταν το φέρετρο με τη σορό της βγήκε από το παρεκκλήσι. Τότε, το πλήθος ξέσπασε σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, φωνάζοντας δυνατά «Αθάνατη». 

Ένα κύμα συγκίνησης διαπέρασε τους πάντες, καθώς το τελευταίο αυτό χειροκρότημα έμοιαζε να κουβαλά όλη την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό δεκαετιών. Ήταν το πιο ηχηρό «ευχαριστώ» σε μια γυναίκα που έδωσε τα πάντα στη μουσική.

Το χειροκρότημα αυτό δεν ήταν απλώς μια αυθόρμητη αντίδραση ήταν μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση πως η φωνή της δε θα σιγήσει ποτέ στις καρδιές των ανθρώπων. Πως θα τη συνοδεύει για πάντα, ακόμη και στο τελευταίο της ταξίδι.

Αμέσως μετά, η σορός μεταφέρθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία σε κλίμα βαθιάς θλίψης, αλλά και σεβασμού.

Τζωρτζίνα Σερπιέρη - Χάρις Αλεξίου

Εκεί βρίσκονται συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και άνθρωποι από όλους τους χώρους, για να τιμήσουν την πορεία της.
Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Γιώργος Νταλάρας, ενώ συγκίνηση προκάλεσε η πληροφορία πως ο ίδιος μαζί με τη Χάρις Αλεξίου θα εκφωνήσουν επικήδειους. 

Η οικογένειά της ζήτησε η ταφή να πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τιμώντας την επιθυμία της. Παράλληλα, αντί στεφάνων, έγινε έκκληση για δωρεές στον Φλόγα, δίνοντας έναν ακόμη συμβολικό χαρακτήρα προσφοράς στο τελευταίο της αντίο.

Μεγάλη απώλεια για τη Τζωρτζίνα Σερπιέρη, κόρη της Μαρινέλλας

Παρόλα αυτά, ο χώρος γέμισε από δεκάδες στεφάνια, γεμάτα λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης. Κάθε κορδέλα και μια ιστορία, κάθε λουλούδι και μια ανάμνηση.

Μαρινέλλα: Τι είπε λίγο πριν φύγει – Η αποκάλυψη που προκαλεί ρίγη

Η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μια σπουδαία φωνή. Ήταν συναίσθημα, ήταν μνήμη, ήταν ζωή. Και μπορεί σήμερα να την αποχαιρετούμε, όμως το αποτύπωμά της θα παραμείνει ανεξίτηλο.

Μαρινέλλα: Η φράση στην εγγονή της που έγινε το τελευταίο της αντίο

Γιατί κάποιοι άνθρωποι δε φεύγουν ποτέ πραγματικά, όπως ο Θρύλος Μαρινέλλα. Θα είναι για πάντα… αθάνατη.

Το χειροκρότημα που «πάγωσε» τον χρόνο στο αντίο της Μαρινέλλας

Μαρινέλλα: Τι είπε λίγο πριν φύγει – Η αποκάλυψη που προκαλεί ρίγη

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

