Bάσω Καζαντζίδη στο star.gr: «Η Μαρινέλλα ήταν σαν αδερφή μου»

Φίλοι, συγγενείς, άνθρωποι που έκλαψαν με τα τραγούδια της και όλοι όσοι ένιωσαν ρίγος βλέποντάς τη στη σκηνή στο Ηρώδειο, σήμερα, 31 Μαρτίου, ήταν κοντά στη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλλα για να της πουν το τελευταίο «αντίο» καθώς η σωρός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναός Αγίου Ελευθερίου.

H Βάσω Καζαντζίδη στην κηδεία της Μαρινέλλας/ φωτογραφία από Ndpphoto.gr

Εκεί βρέθηκε και η σύζυγος του Στέλιου Κατζαντζίδη Βάσω Κατσαβού, η οποία μίλησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για τη σπουδαία ερμηνεύτρια που άφησε πίσω της σπουδαία παρακαταθήκη.

«Ήταν αδερφή! Ήταν εκεί πάντα, ήταν δίπλα μου. Δεν θα μπορούσα σήμερα να λείπω από δω. Είναι δυνατόν;» ανέφερε στο star.gr και τη δημοσιογράφο Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου.

Η Μαρινέλλα/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Νίκος Δρούκας

Οι δύο γυναίκες μπορεί να υπήρξαν και οι δύο σύζυγοι του Στέλιου Καζαντζίδη, η Βάσω από το 1982 ως το τέλος της ζωής του και η Μαρινέλλα από τις 7 Μαΐου 1964 ως το 1966, οι δυο τους ωστόσο όχι μόνο δεν είχαν ανταγωνισμό μεταξύ τους αλλά αντίθετα όπως είχε δηλώσει κατά καιρούς η χήρα του σπουδαίου ερμηνευτή, η Μαρινέλλα τη στήριξε πάρα πολύ όταν έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος.

«Άνοιξε τα φτερά της και με αγκάλιασε. Ήταν η μάνα όλων» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο Έρωτας της Μαρινέλλας και του Στέλιου Καζαντζίδη

Η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης έζησαν έναν φλογερό έρωτα και ξεκίνησαν μαζί εμφανίσεις και ηχογραφήσεις που άφησαν εποχή.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’50. Τότε η μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού έκανε τα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης που ήδη τότε ήταν σπουδαίος ερμηνευτής και στιχουργός και ήδη ήταν γνωστός με τα τραγούδια: «Δεν θέλω το κακό σου (οι βαλίτσες)», «Τέτοια κούκλα και τσαχπίνα», «Απόψε φίλα με», «Η κοινωνία», «Γεντί κουλέ», «Εφυγες και που μ' αφήνεις», «Γεια σου Περαία αθάνατε», «Άσπρο πουκάμισο», «Βαθειά στην θάλασσα θα πέσω», «Θεσσαλονίκη μου», με το που άκουσε τη φωνή της Μαρινέλλας μαγεύτηκε από τη χροιά της φωνής της και κατάλαβε πως πρόκειται για ένα ανερχόμενο αστέρι.

Το 1957, έκαναν σχέση και οι δυο τους αποφάσισαν να παντρευτούν το το 1964 στο Χαλάνδρι μόνοι τους και όπως είχε πει τότε η Μαρινέλλα «στον γάμο δεν πήγε ούτε η μητέρα του Στέλιου».

Παρόλο το πάθος οι δυο τους είχαν κάποιες διαφωνίες που τους οδήγησαν δύο χρόνια μετά στη λύση του γάμου τους.

Ο έρωτάς τους μας άφησε παρακαταθήκη σπουδαία τραγούδια που είπαν μαζί και γεννήθηκαν από τον θυελλώδη έρωτά τους.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τους το «Εμείς μαζί θα ζήσουμε».

Ακολούθησαν όμως και άλλα όπως «Το πέλαγο είναι βαθύ» σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, «Ο κυρ-Αντώνης» ,«Με το βοριά», «Θα με θυμηθείς», «Ζιγκουάλα» (Η κυρία), «Ορκιζομαι στην αντρική μου τιμή» (a cappella), «Άσε με να ζήσω», «Τα δάκρυα».

Η σχέση των δύο παρέμεινε καλή και ακόμα και μετά τον θάνατο του Στέλιου Καζαντζίδη τον Σεπτέμβριο του 2001, η σπουδαία ερμηνεύτρια πριν από κάθε της συναυλία στο Ηρώδειο κοίταγε ψηλά και του αφιέρωνε τραγούδια.

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου