Κηδεία Μαρινέλλας: Με το αγαπημένο της τραγούδι το «αντίο» του Ντάβλα

Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την «αιώνια φωνή», τη σπουδαία Κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, για το λαϊκό προσκύνημα στη σορό της.

Ανάμεσά τους και πολλά γνωστά πρόσωπα, με τα οποία συνδέθηκε σε φιλικό και επαγγελματικό επίπεδο η Μαρινέλλα.

Άφιξη της σορού της Μαρινέλλας για το λαϊκό προσκύνημα- Aκολουθούν η κόρη της Τζωρτίνα Σερπιέρη με τον σύζυγο και τα δύο της παιδιά

Ο Γιώργος Ντάβλας, μιλώντας στη δημοσιογράφο του star.gr, Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου, αποκάλυψε την πιο έντονη ανάμνηση που έχει από τη Μαρινέλλα και την αποχαιρέτησε με το αγαπημένο τους τραγούδι.

«Η ζεστασιά της και η ειλικρίνειά της, ο αυθορμητισμός της και το τραγούδι της. Δε θα το ξεχάσω ποτέ. Ποτέ. Το “Δεν είναι που φεύγεις”. Όλα μου αρέσουν, αλλά αυτό είναι το τραγούδι το αγαπημένο μου, που ήταν και αγαπημένο της», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, ο ίδιος είπε πως αν ήταν κοντά του εκείνη τη στιγμή, θα του έλεγε: «Ντάβλα, σταμάτα να μιλάς στις κάμερες».

Τσανακλίδου για Μαρινέλλα: «Αναπαύεται και νιώθω ήσυχη. Ενάμιση χρόνο τώρα είχα την αγωνία αν υποφέρει»

«Μια μάνα για το ελληνικό τραγούδι», ήταν τα πρώτα λόγια της Τάνιας Τσανακλίδου για τη Μαρινέλλα, όπως την αποκαλούσαν οι περισσότεροι συνάδελφοί της.

Η ίδια εξήγησε πως η Μαρινέλλα φερόταν έτσι σαν μάνα «με στοργή, αγάπη, συμβουλές».

«Αναπαύεται και νιώθω ήσυχη γιατί ενάμιση χρόνο τώρα είχα την αγωνία πώς είναι, αν υποφέρει… αναπαύτηκε σήμερα. Με αγάπη την αποχαιρετώ. Τη θαύμαζα απεριόριστα από τότε που ξεκίνησα να τραγουδάω», εξομολογήθηκε η Τάνια Τσανακλίδου στο star.gr και τη Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου.

«Πρέπει να πω και κάτι άλλο. Από όπου πέρασε η Μαρινέλλα έφερε πολιτισμό, δηλαδή καλύτερα καμαρίνια, καλύτερα φώτα, καλύτερα συστήματα ήχου. Συνθήκες ανθρώπινες για τους ανθρώπους που δούλευαν μαζί της, ένα νοιάξιμο τρομερό για όλους. Της το χρωστάμε!», κατέληξε η Τσανακλίδου.

