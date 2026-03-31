Κηδεία Μαρινέλλας: Με το αγαπημένο της τραγούδι το «αντίο» του Ντάβλα

Κηδεία Μαρινέλλας: To αντίο του Γιώργου Ντάβλα με το αγαπημένο τους τραγούδι/ βίντεο star.gr Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρινέλλα, η σπουδαία Κυρία του ελληνικού τραγουδιού, αποχαιρετήθηκε σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών.
  • Πλήθος κόσμου και γνωστά πρόσωπα παρευρέθηκαν στην κηδεία της.
  • Ο Γιώργος Ντάβλας θυμήθηκε την Μαρινέλλα με το αγαπημένο τους τραγούδι "Δεν είναι που φεύγεις".
  • Η Τάνια Τσανακλίδου την αποκάλεσε "μάνα του ελληνικού τραγουδιού" και εξέφρασε την ανακούφισή της για την αναπαυμένη κατάσταση της.
  • Η Μαρινέλλα βελτίωσε τις συνθήκες εργασίας για τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί της.

Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την «αιώνια φωνή», τη σπουδαία Κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, για το λαϊκό προσκύνημα στη σορό της. 

Ανάμεσά τους και πολλά γνωστά πρόσωπα, με τα οποία συνδέθηκε σε φιλικό και επαγγελματικό επίπεδο η Μαρινέλλα. 

Άφιξη της σορού της Μαρινέλλας για το λαϊκό προσκύνημα- Aκολουθούν η κόρη της Τζωρτίνα Σερπιέρη με τον σύζυγο και τα δύο της παιδιά/ NDP

Ο Γιώργος Ντάβλας, μιλώντας στη δημοσιογράφο του star.gr, Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου, αποκάλυψε την πιο έντονη ανάμνηση που έχει από τη Μαρινέλλα και την αποχαιρέτησε με το αγαπημένο τους τραγούδι.

«Η ζεστασιά της και η ειλικρίνειά της, ο αυθορμητισμός της και το τραγούδι της. Δε θα το ξεχάσω ποτέ. Ποτέ. Το “Δεν είναι που φεύγεις”. Όλα μου αρέσουν, αλλά αυτό είναι το τραγούδι το αγαπημένο μου, που ήταν και αγαπημένο της», εξομολογήθηκε. 

Μάλιστα, ο ίδιος είπε πως αν ήταν κοντά του εκείνη τη στιγμή, θα του έλεγε: «Ντάβλα, σταμάτα να μιλάς στις κάμερες».

«Μια μάνα για το ελληνικό τραγούδι», ήταν τα πρώτα λόγια της Τάνιας Τσανακλίδου για τη Μαρινέλλα, όπως την αποκαλούσαν οι περισσότεροι συνάδελφοί της.

Η ίδια εξήγησε πως η Μαρινέλλα φερόταν έτσι σαν μάνα «με στοργή, αγάπη, συμβουλές».

Όσα είπε η Τάνια Τσανακλίδου στο τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα/ star.gr Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου

«Αναπαύεται και νιώθω ήσυχη γιατί ενάμιση χρόνο τώρα είχα την αγωνία πώς είναι, αν υποφέρει… αναπαύτηκε σήμερα. Με αγάπη την αποχαιρετώ. Τη θαύμαζα απεριόριστα από τότε που ξεκίνησα να τραγουδάω», εξομολογήθηκε η Τάνια Τσανακλίδου στο star.gr και τη Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου.

«Πρέπει να πω και κάτι άλλο. Από όπου πέρασε η Μαρινέλλα έφερε πολιτισμό, δηλαδή καλύτερα καμαρίνια, καλύτερα φώτα, καλύτερα συστήματα ήχου. Συνθήκες ανθρώπινες για τους ανθρώπους που δούλευαν μαζί της, ένα νοιάξιμο τρομερό για όλους. Της το χρωστάμε!», κατέληξε η Τσανακλίδου.
 

ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ
